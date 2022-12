Weerstand, koudwatervrees en te weinig tijd. Van het plan om veertien grote muurschilderingen te maken in even zoveel Hanzesteden is slechts de helft gerealiseerd. Is het project daarmee mislukt? 'De steden die wél willen, krijgen er meer voor terug.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De muurschilderingen zijn onderdeel van een 450 kilometer lange fietsroute van Harderwijk naar Neuss in Duitsland. Onderweg passeren fietsers onder meer Elburg, Kampen, Hasselt, Zwolle, Hattem, Deventer, Zutphen en Doesburg. De muurschilderingen zijn de verbindende schakels tussen de steden en combineren het heden met het Hanzeverleden.

Knoop doorhakken

Maar het plan krijgt niet overal applaus. Na twee jaar, waaronder een jaar schilderen, stokt de teller na zeven van de veertien steden. Alleen in Harderwijk, Deventer, Doesburg, Maasbommel, Emmerich, Wesel en Kalkar zijn de schilderingen voltooid door de kunstenaars van De Strakke Hand. Vorige week werd bekend dat de illustratie in Kampen is afgeketst na protesten van omwonenden en monumentenorganisaties.

"In sommige steden was het lastig om toestemming te krijgen", aldus projectwoordvoerder Lideweij Bosman van Hanzesteden Marketing. "Er waren geen muren binnen onze criteria: in de buurt van de fietsroute, in het centrum en met voldoende oppervlakte. Of het ging om oude muren op monumentale panden waar veel partijen bij betrokken waren voor het krijgen van een vergunning. Iedere gemeente heeft een eigen beleid."

Groter dan afgesproken

"Dan snap ik dat de opdrachtgever besluit: we ronden het project af met wat we hebben", reageert Michiel Meulemans van De Strakke Hand. "Deels heeft het te maken met onbekendheid. Veel mensen denken aan graffiti en dat het gebouw lijdt onder wat wij doen. Het is goed dat er welstandscommissies zijn, maar hoe over ons wordt gedacht klopt niet. Wij willen iets moois maken en gebruiken verf waar later iets overheen kan."

Hij vertelt: "Het gevolg is dat we meer aandacht en energie hebben gestoken in de steden die wel wilden. Zij hebben er dus profijt van. De schilderingen die zijn gemaakt zijn groter geworden dan de vooraf afgesproken 35 vierkante meter. Aan de muurschildering in Deventer hebben we 2,5 week met 5 mensen aan gewerkt. Dat zie je terug, want het gezicht is heel realistisch. Daar ben ik trots op."

Toeristen spreiden

Hoewel de muurschilderingen de verwachtingen niet volledig waarmaakten, kijkt Meulemans tevreden terug: "We krijgen veel positieve reacties. En het was een goede leerschool hoe je zo'n groot project in twee landen en in meerdere steden moet aanpakken."

Op de muur van het vroegere Catharinaklooster in Harderwijk komen de pepernoten van Van Delft naar voren, die in de Hanzestad worden gemaakt. Foto: De Strakke Hand

Bosman zegt: "Zeker met de achterliggende gedachte dat we met meerdere producten en grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden meer onder de aandacht van toeristen willen brengen. Om de Randstad en drukke plekken in onze regio, zoals de Veluwe, te ontlasten en bezoekers kennis te laten maken met steden aan de randen van de Veluwe."