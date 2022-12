Volgens nieuwe cijfers zijn bijna zes op tien Nederlanders niet religieus. Verder ziet een steeds kleiner deel van de bevolking regelmatig een kerk van binnen. Dominee Jan Verlinde probeert het tij te keren.

Dit artikel is afkomstig uit de PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tussen Kerkdreef en Domineestraat staat de prachtige uit 1865 daterende toren van de Protestantse Kerk van Axel. Om de hoek, achter de openstaande deur van de moderne entree, is een bord neergezet. Kerk is open! staat erop. In grote letters en met uitroepteken. Want de drempel van zijn kerk kan wat dominee Jan Verlinde (41) betreft niet laag genoeg zijn. Maar om wat volk over die lage drempel te krijgen, is meer nodig.

Want 'we' willen opnieuw weer net even ietsje minder van de kerk weten met z'n allen dan in voorgaande jaren, zo becijferde het CBS. Volgens de rekenmeesters rekende vorig jaar 58 procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar of ouder zich niet tot een kerkelijke gezindte. In 2010 was dat nog 45 procent. Het percentage Nederlandse 15-plussers dat regelmatig naar de kerk gaat, liep in tien jaar terug van 18 procent naar 13 procent. Het aantal leden van de rooms-katholieke kerk, de grootste stroming in Nederland, en de protestantse kerken daalde flink. Alleen het aantal moslims bleef stabiel.

U2 in de kerk

"Ik ben ervan overtuigd dat ik qua theologische bagage kwalitatief goede dingen in huis heb. Maar het punt is dat het niet meer aanslaat. Wel nog bij de oudere generaties, maar niet bij mijn leeftijdsgenoten en jongeren", stelt de 41-jarige Verlinde.

Hij bedenkt daarom dingen om zijn kerk aantrekkelijker te maken. Elke donderdag de deuren open en gratis koffie. Interactieve bijeenkomsten. Variëren met muziek. Een zogenoemde lunchkerk na de zondagse ochtenddienst. "Daarbij preek ik niet, maar praten we samen over het geloof. We zitten niet in rijtjes, maar aan tafel of we lopen rond. Een gitarist en een zangeres brengen psalmen en gezangen, maar ook U2. Zo'n andere setting maakt mensen opener en meer betrokken."

Openbreken

De Protestantse Gemeente Axel telt ongeveer duizend leden, van wie er tussen de 70 en 150 geregeld naar de kerk komen. "Met 150 is het goed gevuld. Als er zeventig mensen zitten oogt het wat magertjes. Ik geloof nog altijd in grote samenkomsten en zingen en preken. Traditionele diensten dus. De meeste diensten zien er ook nog steeds zo uit. Maar dat alleen is te weinig. In de kerk mag je best tegen heilige huisjes schoppen."

"De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste ouderen het liefst gewoon een traditionele dienst hebben. Terwijl de jongere generaties daar dus juist niet meer warm voor lopen. Het is een zoektocht voor een traditionele kerk als de onze. En het is een misverstand dat je nu een dominee spreekt die het antwoord op de ontkerkelijking heeft gevonden."

Dominee Jan Verlinde: "Als je merkt dat de oude stijl niet meer werkt, moet je het over een andere boeg gooien. Foto: Frank Peters

Corona

"We zeggen weleens tegen elkaar 'moet dat nou zo?'", zegt Corrie Deurwaarder (87) uit Axel in de koffiekamer van de kerk over de nieuwe elementen in de diensten van haar dominee. Leeftijdsgenoot Dien Dieleman beaamt knikkend. "Maar die afwisseling vind ik wel goed, hoor."

Dat er minder mensen in de kerk zijn heeft ook nog steeds met corona te maken, denken beide dames. Veel ouderen blijven liever veilig thuis bij de livestream. En wat de jongere generaties betreft? Deurwaarder: "Mijn kinderen gaan nog wel naar de kerk, maar mijn kleinkinderen, dertigers, niet meer. Het past niet meer in hun leven."