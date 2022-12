Bij Villa Augustus in Dordrecht stonden ze afgelopen herfst al op de kaart: Hoeksche ganzen. En zelfs televisiekok Jamie Oliver promoot de dieren als prima alternatief voor de kerstkalkoen. Kunnen lokale boeren en jagers misschien nog een centje verdienen aan wat zij eerder als plaagdieren zagen?

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Gebraden gans. Lang voordat kalkoen populair werd, was gans een van dé traditionele kerstgerechten. "Een prima alternatief onder andere voor de kerstkalkoen", aldus Henning van den Akker, ledenraadslid van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. "Kijk je bij onze Engelse buren, dan zie je dat de 'Christmas goose' nooit uit de mode is geraakt."

Jamie Oliver, de beroemde Britse tv-kok, zegt daarover in zijn kerstkookboek: "Als je nog nooit gebraden gans hebt gegeten, moet je dit zeker eens proberen. Naast een zalig hoofdgerecht levert het (met een beetje geluk) genoeg kliekjes op voor andere lekkere gerechtjes."

Wild op de kaart

Het is een reden waarom de Koninklijke Jagersvereniging met 'Wild op de kaart' het contact tussen aanbieders en afnemers van wild faciliteert, zodat wild voor iedereen gemakkelijk bereikbaar wordt. Op de website vind je allerlei recepten voor dit 'super-scharrelvlees', aldus Van den Akker.

"Daarnaast zijn er initiatieven om wild te promoten op vakbeurzen voor de horeca. Bijvoorbeeld door proeverijen te organiseren, waarbij bitterballen, kroketjes of een hachee van gans wordt aangeboden. Zo wil de vereniging het eten van wild naar een hoger plan trekken, wat mogelijk ook gevolgen heeft voor het krijgen van een betere prijs voor het vlees."

De reden voor Villa Augustus om wild weer terug op de kaart te brengen, is duidelijk. "Ganzen brengen de landbouw in de Hoeksche Waard en elders veel schade toe, waardoor er met vergunning op mag worden gejaagd", aldus het hotel en restaurant eerder op de eigen website.

"En hoewel het afschieten van ganzen maar in beperkte mate bijdraagt aan het terugdringen van de populatie (vorig jaar bijna 170.000 in Zuid-Holland), hebben koks − dankzij de opgevoerde jacht − de vogel de afgelopen jaren herontdekt."

Een gerecht met gans. Foto: Ries van Wendel de Joode

Medium-rare

Volgens Villa Augustus maakt de soort, 'heel voorzichtig, maar terecht', dan ook zijn comeback in de Nederlandse keuken. Geprepareerd in medium-rare geroosterde vorm behouden de ganzen 'hun volle, intense smaak, die menigeen eerder aan rund dan aan gevogelte zal doen denken'.

Zodra weer op het menu ('het gerecht wordt regelmatig besteld') serveert de witte brigade de ganzenborst met geroosterde witlof en een vinaigrette van appelen uit de moestuin.

Maar of de gans lokale jagers ook nog wat oplevert? Het korte antwoord, aldus Van den Akker van de jagersvereniging: nee. Jagers zoals hij krijgen weliswaar een vergoeding voor het bejagen - in zijn woorden: 'beheren' - van de ganzenpopulatie op het Zuid-Hollandse eiland. Maar dat houdt niet over, zegt hij.

"De Wildbeheereenheid (WBE) Hoeksche Waard betaalt ons, vanuit de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, twee kwartjes per geschoten gans. Oftewel: twintig dode brandganzen leveren een tientje op. Maar de prijs van patronen voor de jacht is gezien de inflatie eveneens gestegen. Per kogel ben je eveneens zo'n 50 eurocent kwijt. Op de keper beschouwd hou je er dus niets aan over."

Tel je het ruimen en verwerken van de dieren daarbij op, eigenlijk waarvoor die twee kwartjes bedoeld zijn, dan kost de ganzenjacht vooral geld. "Een klein deel daarvan gebruiken de jagers voor zichzelf, een deel wordt dierenvoer en een groot deel gaat naar de destructor, Rendac."