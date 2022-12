Een week lang wonen op Schiphol. Je moet er maar zin in hebben. Cabaretier Kai Bodewitz (22) uit Eindhoven en zijn vriend Sebastian Vonmoos (23) uit Amsterdam gingen de uitdaging aan. Eten en drinken, slapen, toiletteren, zelfs douchen: alles gebeurde binnen de muren van de luchthaven en de Marechaussee mocht niks doorhebben. 'De rijstwafels komen nu wel echt onze neus uit.'

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kai en Sebastiaan delen beelden van hun avontuur op TikTok en Instagram. Ze doen dat niet alleen maar om hun volgers te vermaken. Er zit ook een boodschap achter de ludieke actie. "Iedereen weet ondertussen wel dat we een gigantische woningnood hebben. Daar willen we aandacht voor vragen. We zijn geen experts en kunnen het probleem niet oplossen, maar op deze manier kunnen we het onderwerp wel aan de kaak stellen."

'Helemaal gesloopt'

Alles voor het verblijf was tot in de puntjes voorbereid. De jongens hadden volop eten en drinken mee, zochten ruim van tevoren de beste slaapplekken uit en boekten een goedkope vlucht naar Dublin. Daar dronken ze de nodige glazen Guinness, voor de terugvlucht naar Amsterdam een dag later. In plaats van lekker naar huis te gaan, bleven de twee echter achter de beveiliging van het vliegveld.

Daar ontdekten ze dat je met genoeg lef en slimmigheidjes prima een aantal dagen op Nederlands grootste luchthaven kunt vertoeven. "Met heet water van de Starbucks konden we dagenlang onze noodles en soep maken, zonder dat iemand het doorhad", vertelt de Eindhovenaar. "Slapen deden we op bankjes. Al is een bed wel wat ik het meeste heb gemist. We waren helemaal gesloopt."

Gratis en voor niks

Zo kon het gebeuren dat ze gratis en voor niets binnenkwamen in de luxueuze Aspire-lounge. Met een simpel trucje waren ze het personeel te slim af en deden ze zich gratis tegoed aan vers getapte biertjes, keken ze live voetbal op televisie en zaten ze voor een dag in heerlijke stoelen.

Na vier dagen gesnapt

Die branie heeft de twee echter ook de kop gekost. Na vier dagen wordt het duo van Schiphol afgetrapt. Ze zijn gesnapt. "We denken dat we té brutaal werden. We wilden steeds kijken hoever we konden gaan." De video's werden al geüpload tijdens hun verblijf. "Uiteindelijk zijn we ook de hashtag Schiphol gaan gebruiken op sociale media. Stom, misschien."

"Het blijft een vermoeden, maar waarschijnlijk heeft de Marechaussee ons zo toch in de gaten gekregen. Zodra we buiten geschopt waren, reageerde er namelijk direct iemand op een TikTok van ons: 'En vannacht naar buiten begeleid door de beveiliging van Schiphol. Mvg security medewerker Schiphol ;)'. We denken een medewerker van de Marechaussee", zegt Bodewitz. "Ach, het is ergens ook een geruststelling voor reizigers. Ze zien echt alles."

Schaatsen op gedweilde vloer

Was het verblijf op het vliegveld niet soms ook ontzettend saai? Dat vonden de jongelingen eigenlijk wel meevallen. "Je kunt best wat dingen doen op Schiphol. Er staat bijvoorbeeld een piano en er is zelfs een meditatieruimte. Verder hadden we een spelcomputer meegenomen en we waren flink wat tijd kwijt aan onopvallend naar goede slaapplekken zoeken."