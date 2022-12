Een oplopend aantal vacatures. En tegelijk had zorgorganisatie Warande twee verdiepingen leeg staan. Eén plus één was twee en nu gaat elke vacature gepaard met het aanbod van woonruimte. Zo kwam het voor Cindy Meijer (39) toch allemaal goed. Dat wil zeggen: met een nieuwe baan in de haar zo vertrouwde zorg én met woonruimte 'met een uitzicht als op een ansichtkaart'.

Twee leegstaande verdiepingen op 8 en 9 hoog in de bossen van Zeist. Ooit werd er zorg verleend, maar door een terugloop in beschikbaar personeel stond het al even leeg.



"Maatschappelijk vonden we dat eigenlijk onverkoopbaar. Er is overal een schrijnend tekort aan woonruimte, de prijzen zijn de pan uitgerezen. Wij hebben huisvesting, daar moesten we dan toch iets mee kunnen?" zegt Wouter van Brenk, manager facilitair bij Warande, een zorgorganisatie met zeven locaties in de regio Utrecht.

Het antwoord hield tegelijk een mogelijke oplossing in. "Want tegelijkertijd hebben we hier een oplopend aantal vacatures, met name in zorg-gerelateerde functies. Zo hebben we de link gelegd."

24 uur per week werken

Sinds kort gaat elke vacature daardoor gepaard met het aanbod van woonruimte. Wie tenminste 24 uur per week in een zorgfunctie werkt, kan aanspraak maken op een combinatie van twee naast elkaar gelegen kamers met eigen sanitair, een gezamenlijke keuken en twee gedeelde woonkamers.

"Eigenlijk is het een soort zusterflat 2.0", zegt Jeroen van Vliet, die zich als regiomanager bij vastgoedbeheerder Gapph bezighoudt met het invullen van lege ruimtes. "Vroeger zag je dat natuurlijk heel vaak; dat zorgorganisaties hun eigen personeel huisvesten. Eigenlijk is dat met dit initiatief een beetje aan het terugkomen."

Gapph stelt de kamers in Zeist tegen een vergoeding van 267 euro (inclusief gas, water en licht) voor Warande 'in bruikleen'. "Vroeger zouden we dat anti-kraak hebben genoemd", zegt Van Vliet. "Daar is hier specifiek voor gekozen, omdat er geen winstoogmerk is. Warande wil personeel werven en de kosten laag houden. Bij tijdelijke verhuur betalen mensen ook hun eigen gas- water en licht en zit er ook wel een verdienmodel in voor de eigenaar. De bruikleenovereenkomst houdt schappelijke woonlasten in, maar daar staat dan wel tegenover dat die alleen bestaat voor de duur van een arbeidsovereenkomst."

Wouter van Brenk: "Zonder die bepaling kan het zijn dat als een arbeidsovereenkomst stopt, iemand hier gewoon kan blijven. Dan zouden hier mensen wonen die niet voor ons werken en is de winst er voor ons af."

Oververhitte woningmarkt

Voor Cindy Meijer is het belangrijkste dat ze voorlopig onder de pannen is. Nadat haar relatie eindigde, wilde ze terug naar waar ze vandaan kwam; de regio Utrecht. Een baan in de zorg was snel gevonden, maar onderdak vinden op de oververhitte Utrechtse markt was bijkans onmogelijk.

Sociale huurwoningen kennen in de regio wachtlijsten van zo'n dertien jaar. Utrecht startte dit jaar met het bij voorrang toewijzen van woningen aan leraren, agenten en mensen uit de zorg, de zogenoemde 'onmisbare beroepen. Het kabinet kondigde eerder aan om gemeenten in de toekomst de mogelijkheid te bieden om nieuwbouwkoopwoningen (tot 355.000 euro) te mogen toewijzen aan specifieke doelgroepen. Maar dat biedt (nog) lang niet voor iedereen uitkomst.

Uitzicht als op een ansichtkaart

Meijer vond voor een aantal maanden onderdak bij haar laatste werkgever, ook een verzorgingshuis. Die bood haar eveneens een zorgkamer, maar slechts als tijdelijke oplossing. "Ze wilden me daar wel houden, maar dan had ik geen woning meer. Voor mij was woonruimte echt leidend bij het besluit om hier te gaan werken. Gelukkig had ik heel lieve collega's die me hierop hebben gewezen. Ik woon hier straks naast mijn bewonertjes. Geweldig, en met een uitzicht als op een ansichtkaart."

Dat haar nieuwe huis niet helemaal is als een gewoon appartement, neemt Meijer voor lief. Zo telt elk van haar beide kamers een badkamer. Mét steunen bij de wc en een klapstoeltje aan de muur voor onder de douche. En de woonregels zijn net iets anders dan op de meeste plekken. "Na tienen moet het stil zijn en zo zijn er nog wat bijzondere huisregels, bovenop de normale regels die wij stellen", zegt Van Vliet. "Zo moet bezoek beneden worden opgehaald, net als de pizzakoerier."

Kaarsen branden, frituren, roken. Het mag allemaal niet in de nieuwe woningen. "We hebben het al een keer meegemaakt dat een tostiapparaat stond te roken. Dat kan natuurlijk niet. Daar slaan rookmelders op aan. En je wilt natuurlijk koste wat kost voorkomen dat je hier honderden ouderen moet evacueren. Wat dat aangaat, is het hier allemaal net iets spannender."

Wonen met een gemêleerd gezelschap

In een paar weken tijd zijn inmiddels zeven van de achttien beschikbare appartementen betrokken. Door Cindy Meijer als nieuwe collega én door een aantal mensen die al op een van de locaties van Warande werkten. "Vanuit goed werkgeverschap hebben we gemeend dat we ook huidige collega's die even in een nijpende situatie zitten, de kans moeten bieden op woonruimte", zegt Wouter van Brenk. "Het maakt dat er nu een gemêleerd gezelschap woont, van allerlei leeftijden."

Meijer gaat nu als als Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV'er) aan de slag, waardoor Warande weer een vacature heeft vervuld. Ze helpt haar nieuwe werkgever hopen dat meer zorgmedewerkers zoals zij over de streep worden getrokken door het aanbod van woonruimte. "Al lijkt dat het me wel een hele uitdaging om zoveel personeel te werven", zegt ze.

Om dat te bereiken, is helemaal teruggaan naar het concept van de zusterflat van weleer misschien een goed idee, denkt ze. "Een studie aanbieden, zodat mensen die niet gelukkig zijn in hun huidige werk zich kunnen laten omscholen én een huis krijgen. Als dat mogelijk was... ik ken heel veel mensen die dat wel zouden willen."