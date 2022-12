ls je bekend bent in Nederland kun je daarmee op tv een aardige boterham verdienen. Maar wat krijgen BN'ers nou voor een uurtje bij Beau, Op1 of een deelname aan Wie is de Mol? Deskundige Rob Goossens ging op zoek naar het antwoord.

Wie BN'er wil zijn moet pijn lijden: jezelf af laten beulen door 'special forces', wekenlang verhongeren op een tropisch eiland óf met ware doodsverachting van een duikplank af knallen. Wat levert een deelname aan zo'n programma eigenlijk op? Dat achterhalen blijkt niet zo makkelijk. Omroepen en zenders hebben geen prijslijst, en achter de schermen houden de meeste sterren de kaken stijf op elkaar.

Marcel van Roosmalen onthulde in Media Inside dat hij gevraagd was voor BN'ers in het Ziekenhuis (SBS6). Het zou hem 2500 euro voor drie dagdelen werk opleveren. "Best weinig eigenlijk", vond Emma Wortelboer, waarna Britt Dekker uitlegde dat je daarop reageert met een tegenvoorstel van 10.000 euro. "En dan eindig je in het midden", aldus Dekker. Van Roosmalens collega Gijs Groenteman, verbijsterd: "Dus eigenlijk had je op 7,5 kunnen komen!"

Heel hard trainen

Twee modale maandsalarissen voor drie halve dagen werken, dat klinkt royaal en dat ís het ook, zeggen de managers van BN'ers die ik voor dit verhaal sprak. Geen van hen wil zijn naam teruglezen, maar sommigen willen er wel iets over kwijt. 'Ik snap dat mensen schrikken van dit soort bedragen. Maar het is voor deze mensen hun werk. En over het algemeen zijn die bedragen ook weer niet zó hoog.'

Je zou verwachten dat juist grote programma's als Wie is de Mol? en Expeditie Robinson een goudmijn zijn voor BN'ers, maar dat blijkt tegen te vallen. "WIDM betaalt helemaal niks, dat moet je echt doen omdat het goed is voor je naam", zegt een van de managers. "Voor Expeditie Robinson krijgen deelnemers wel iets, maar zeker geen 2500 euro per halve dag werk. Dat wordt pas lucratief als je het weet te winnen."

Bij andere programma's valt over de vergoedingen te praten, aldus een manager. Vaak gaan die onderhandelingen dan over het aantal werkdagen in plaats van geld. "Stel dat je 'ja' zegt tegen Dance Dance Dance en dan vier maanden lang heel hard moet trainen, dan moet je andere klussen afwijzen of afzeggen", legt een van de managers uit. "Daar moet dan wel wat tegenover staan. Als je meedoet aan een spelletjesprogramma, dan ben je daar een middag aan kwijt en levert dat tussen de 1000 en 2000 euro per aflevering op. Dat zijn mooie bedragen, maar echt rijk word je op televisie alleen als A-ster met een exclusief contract bij een van de commerciële zenders."

Hitje is ook wat waard

Niet alleen de managers, ook de sterren zelf praten niet graag over hun gages. Nadat we wat tarieven hoorden van anonieme BN'ers, wilden andere oud-deelnemers van diezelfde programma's ze wél bevestigen.

Volkszanger Dries Roelvink is als enige zo aardig om het huishoudboekje open te slaan. "Het is niet zo netjes om over precieze bedragen te praten, hè?", steekt hij van wal. "Maar ik kan wel vertellen hoe we rekenen. Stel dat ik door een programma een maand niet kan optreden, dan mis ik 25 klussen waar ik anders 2700 euro voor zou krijgen. Dave doet minder optredens, maar vraagt wat meer per optreden omdat hij er nog een drummer en een saxofonist bij heeft. Dus als wij samen aan een programma meedoen en daardoor een ton aan omzet mislopen… Dan moeten we daar natuurlijk wel iets van terugzien in de vergoeding."

Programma's met minder 'Roelvink-budget' zijn trouwens niet meteen kansloos. Dries: "Ik hou van koken, dus voor een rolletje in een kookprogramma zou ik veel minder vragen. En als ze mij vragen voor Beste Zangers, dan zou ik dat bij wijze van spreken voor niks doen. Omdat ik het leuk zou vinden, natuurlijk, maar ook omdat er zomaar een hitje kan ontstaan. Dat is ook wat waard."

'Daar heb je hém weer!'

Roelvink zou naar eigen zeggen 'nooit van mijn leven' meedoen aan Expeditie Robinson, terwijl zijn beide zoons daar wel allebei aan hebben meegedaan. Maar Dave en Donny vinden dan ook andere dingen leuk. Dries: "Dave keek al naar de Engelse versie van Special Forces VIPS voordat hij er in Nederland voor gevraagd werd. Dan zegt hij tegen Frank, onze manager: 'Je hoeft financieel gezien niet het onderste uit de kan te halen'. Maar ook Dave zegt vaak nee tegen programma's."

Veel managers adviseren hun sterren om íets minder gretig te zijn dan de Roelvinkjes, en alleen mee te doen als een programma ze écht ligt. 'Je wilt voorkomen dat de kijker gaat denken: heb je die weer! Als je fotografie of muziek interessant vindt, dan zijn Maestro en Het Perfecte Plaatje mooie spoedcursussen. De Verraders is leuk als je van spelletjes houdt. Maar je moet niet vergeten dat het ook heel nadelig kan uitpakken. Stel dat je bloedchagrijnig wordt als je honger hebt. Dan moet je dus niet aan Expeditie Robinson meedoen.'

Wat schuift dat?

Omroepen willen niks kwijt over de vergoedingen die ze betalen. "We doen geen uitspraken over onze financiële afspraken, dus ook niet in dit geval. Sorry!", laat Talpa weten. RTL bevestigt enkel dát het 'inderdaad een bepaalde vergoeding ter beschikking stelt voor BN'ers bij deelname aan enkele programma's.' Van wat oud-deelnemers krijgen we tóch een indicatie.