Hij ergerde zich groen en geel aan de scheidsrechter die Nederland - Argentinië floot. Bredanaar Christiaan Nizzer (17) kan sowieso niet normaal naar een voetbalwedstrijd kijken: altijd richt hij zijn blik op de arbitrage. Hij fluit pas een half jaar in Brabant, maar is nu al verkozen tot beste van de provincie.

Toegegeven, zelf was hij ook geen lieverdje tegen de scheidsrechter. "Ik had altijd een grote mond." Dat veranderde toen hij voor het eerst op een fluit blies, drie jaar geleden. "Ik woonde toen nog in Ede en voetbalde bij DTS. Ze zochten scheidsrechters voor de jeugd. Ik wilde de club helpen, meldde me aan en kreeg een wedstrijd van de meiden onder vijftien jaar. Zonder voorbereiding, zonder begeleiding."

Vol zenuwen ging hij die wedstrijd in. "Ik deed wel een aantal angstplasjes vooraf. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar het ging heel goed. Iedereen was tevreden en ik kreeg zo'n adrenalinekick van het fluiten." Hij wilde meer en ging wekelijks een wedstrijd leiden. "Ik heb mezelf het vak aangeleerd door YouTube-filmpjes van arbiters te kijken en collega's om tips te vragen."

Fluiten op niveau

Een half jaar geleden verhuisde Christiaan naar Breda. Hij meldde zich aan bij Baronie. Niet om te voetballen, maar louter om te fluiten op een aardig niveau. Dat vindt hij namelijk veel leuker. Hij moest wennen aan het voetbal in het zuiden. "Zo, nogal. Als teams hier een tegendoelpunt krijgen, gaan ze opeens naar tegenstanders schoppen. In het midden van het land proberen ze juist voetballend de gelijkmaker te forceren. Een wedstrijd kan in Brabant 70 minuten lang rustig verlopen, maar na een doelpunt in de slotfase opeens heel fel worden. Inmiddels heb ik die omschakeling onder de knie. Het is een goede leerschool geweest."

Hij noemt het duidelijk afbakenen van je grenzen als fundament onder een goede wedstrijd. "Ik ga vooraf de kleedkamers van beide ploegen in en maak heldere afspraken. Als ik bijvoorbeeld het woord 'kanker' hoor op het veld, krijgt die speler direct rood."

Dieptepunt

Het gebrek aan respect tegen de arbitrage is een terugkerend thema op de voetbalvelden. Ook Christiaan maakt dat mee. "Het dieptepunt was een jaar geleden, in een bekerfinale in Ede. De ene ploeg stond met 3-0 voor, de wedstrijd leek gespeeld. De tegenpartij kwam toch nog terug tot 3-3 en ik gaf hen een vrije trap. De trainer van die andere ploeg stormde het veld in. Hij schold me de huid vol. Ik gaf hem een rode kaart, maar in een mum van tijd stond het veld vol met ruziënde supporters, spelers en andere betrokkenen. Ik ben toen onder beveiliging van het veld geleid. Ik moest een paar uur in het wedstrijdsecretariaat wachten voor de kust veilig was."

Zijn reactie tekent de jonge arbiter. "Ik wilde gelijk weer een wedstrijd fluiten, om over dit incident heen te komen. Ik koos voor een uitdagende pot. Die verliep gelukkig goed." Zoals hij gelukkig vooral hoogtepunten kent. "Het geeft me een kick om een wedstrijd goed te leiden. Als beide partijen me na afloop een hand geven en zeggen: 'Goed gedaan.'"

Zijn grote droom is ooit een WK of Champions League-finale fluiten. Een eerste stap is gezet: Christiaan is verkozen tot beste verenigingsscheidsrechter van Noord-Brabant. Een verenigingsscheidsrechter is een ongediplomeerde arbiter, die alleen wedstrijden op lager niveau en in de jeugd mag fluiten. Christiaan is bezig met het halen van zijn diploma's. "Ik geloofde het eerst niet toen een vriend appte dat ik gekozen was in Brabant. Ik zat in de trein en miste mijn overstap bijna, door de schok. Een mooie boost voor mijn zelfvertrouwen na het stroeve begin hier."