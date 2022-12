Wie een zeer brandbare lithiumbatterij naar schroothandelaren brengt, riskeert een forse boete. Metaalverwerkers willen daarmee het risico op grote branden in afvalbergen en de bijbehorende overlast verkleinen. 'Vliegt zo'n accu bij ons in brand, dan zijn wij de gebeten hond.'

Boosdoeners zijn accu's en batterijen met lithium. Die zitten onder meer in metalen frames van fietsen, stepjes en kozijnen. Het stofje verlengt de levensduur en kracht van energiebronnen, maar is bij een kleine beschadiging licht ontvlambaar en zeer brandbaar. Het aantal grote schrootbranden nam in de afgelopen jaren fors toe. Vermoedelijk is in driekwart van de gevallen een batterij of accu met lithium de veroorzaker.

Beter kijken

Daardoor liggen metaalverwerkers onder een vergrootglas. Om de kans op een grote schrootbrand te verkleinen, letten bedrijven scherper op wat binnen de hekken komt. Leveranciers hangen boetes boven het hoofd als er een accu of batterij met lithium in een zending zit. "De bedragen variëren van een paar honderd tot een paar 1.000 euro", zegt voorzitter Hans Koning van branchevereniging Metaal Recycling Federatie.

Een noodzakelijke maatregel, benadrukt Christian Steenhuis van Hoeben Metaal in Kampen. "Als zo'n accu bij ons in brand vliegt, zijn wij de gebeten hond", verwijst hij naar twee grote branden bij het bedrijf met grote impact op de omgeving. "De boete voorkomt geen branden, want metaal komt binnen als bulk en dus kan er een accu tussendoor glippen. Maar het dwingt leveranciers beter te kijken wat in hun zending zit."

Te weinig aandacht

De maatregel helpt bij zijn bedrijf, concludeert Steenhuis: "Er komen minder accu's binnen. Het risico op een schrootbrand blijft groot en wordt steeds groter, omdat in steeds meer producten een accu of batterij met lithium zit."