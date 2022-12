Tbs-klinieken willen allerlei hulpmiddelen inzetten om uitbraken en andere incidenten te voorkomen, maar ze mogen dat op dit moment niet vanwege regelgeving.

Dat stelt de Nijmeegse tbs-instelling De Pompestichting, die dit jaar geplaagd werd door verschillende incidenten.

"Wij beschikken inmiddels over bodyscans waarmee we in het lichaam kunnen kijken.

Maar: tot nu toe mogen we ze alleen gebruiken voor onze patiënten, op basis van vrijwilligheid. We mogen de bodyscans niet inzetten voor bezoekers", zegt directeur Edo de Vries.

En die brengen, zo leert de ervaring, vaak verboden spullen binnen, zoals mobieltjes en drugs.

Directeur van de Pompestichting, Edo de Vries Foto: Paul Rapp

Geen ontheffing

Volgens De Vries verleent de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming vooralsnog geen ontheffing voor de ruimere inzet van bodyscans.



De Pompestichting wil, samen met tbs-instelling De Rooyse Wissel in Oostrum, ook gaan experimenteren met gsm-jamming: het platleggen van alle gsm-signalen in de klinieken. "Daarmee wordt het voor tbs'ers veel moeilijker om hulp van buiten in te schakelen. Maar we krijgen er helaas geen vergunning voor."

De Pompestichting wil ook bezoekers beter screenen, maar dat gaat niet. Tbs-klinieken hebben bijvoorbeeld geen toegang tot politiegegevens. "We weten weinig over eventuele recente criminele activiteiten van bezoekers."

Twee ernstige incidenten

De Pompstichting kwam dit jaar in het nieuws door twee ernstige incidenten: de uitbraak van Luciano D. en de nog altijd voortvluchtige Sherwin W. op 21 juni; en de vlucht tijdens begeleid verlof van Kendrick M. op 30 november, die vervolgens in Soest zijn ex-vriendin neerstak.

De Vries zegt zich medeverantwoordelijk te voelen. Tegelijkertijd onderstrepen deze incidenten de noodzaak om de beveiliging te verbeteren, zegt hij.

"In beide gevallen zagen we dat jonge tbs'ers hulp krijgen van hun criminele netwerk. Dat lijkt toe te nemen. Je ziet het ook bij jeugdinstellingen gebeuren. Er komen meer jonge tbs'ers bij ons binnen die een actief crimineel netwerk om zich heen hebben."

'Voorstander van innovatie'

Hekwerk corridor en camera's van de Pompestichting Foto: Paul Rapp

De Pompestichting is nog met het ministerie in gesprek over onder meer de bodyscans. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt: "De wens van de sector forensische zorg om meer ruimte te krijgen voor technologische innovatie is ons bekend. Het ministerie is voorstander van innovatie in de forensische zorg om die beter en veiliger te maken. Dit willen we waar mogelijk faciliteren."



Welke concrete actie daaraan wordt gekoppeld, meldt het ministerie in zijn reactie niet. De Tweede Kamer wordt in januari nader geïnformeerd.