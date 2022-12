Paul van Dorst beleefde een jaar van uitersten als Feyenoord-fan. Zijn club vierde successen, maar hij werd bedreigd als oprichter van de lhbti+-fanclub de Roze Kameraden. 'Als dit de tol is die we moeten betalen om ervoor te zorgen dat het straks beter wordt, so be it.'

Het was zondagmiddag 24 april, de dag van Feyenoord-FC Utrecht, toen Paul van Dorst na een maandenlange afwezigheid weer eens naar De Kuip ging. Dat bezoek verliep niet onopgemerkt. Toen hij zijn vak inliep, hoorde Van Dorst een vrouw met Rotterdamse tongval zeggen: "So, lé-vie nog?" Leef je nog?

Dat Van Dorst (35) tegenwoordig minder vaak bij zijn favoriete club gaat kijken dan vroeger, is niet voor niets. Terwijl Feyenoord een uiterst succesvol jaar beleefde, met sprankelend voetbal, een plek in de Conference League-finale en de eerste plaats in de eredivisie bij het ingaan van de winterstop, maakte de Rotterdamse sportschoolhouder een turbulente periode door. Lange tijd werd het hem afgeraden naar zijn favoriete club te gaan. Van Dorst werd geïntimideerd en bedreigd, nadat hij vorig jaar augustus de Roze Kameraden had opgericht, een lhbti+-fanclub voor Feyenoord-supporters.

Het bezoeken van wedstrijden werd gevaarlijk. En is dat nog steeds. Van Dorst maakt per wedstrijd een risicoanalyse, stelt hij. Liever een wedstrijd overdag dan 's avonds, en dan bij voorkeur tegen een kleinere club. "Maar ik ga dan wel zo onherkenbaar mogelijk. Daar moet ik helaas rekening mee houden."

"Het is best pijnlijk", zegt Van Dorst in zijn sportschool te Rotterdam-Zuid. "Feyenoord speelt het mooiste voetbal sinds decennia en ik heb dit jaar bijna alles vanuit huis gezien. Dat maakte het lastig om ervan te genieten. Juist gelet op de kennis die ik nu heb en wat er is gebeurd."

'Zo'n vier keer per week werd ik 's nachts wakker'

Voor Van Dorst, die al 21 jaar een seizoenkaart voor Feyenoord heeft, was het een jaar met angstige momenten. Bijvoorbeeld toen de voorgevel van zijn sportschool dit voorjaar werd beklad met doodswensen. Afzender: Rotterdam Jongeren Kern (RJK), een nieuwe generatie Feyenoord-fans. Bij diezelfde actie werd geprobeerd een brandbom naar binnen te gooien. "In de maanden erna kwam het verwerkingsproces", schetst Van Dorst. "Zo'n vier keer per week werd ik 's nachts wakker met het idee dat de politie mij kon bellen om te zeggen dat er iets met mijn bedrijf was gebeurd. Als ik over straat liep, dan keek ik wat vaker over mijn schouder. En ik voelde me minder veilig in m'n normale, veilige omgeving. Dat was heel heftig."

Inmiddels kan Van Dorst er nuchter, relativerend over praten, zegt hij. "Ik heb mezelf weleens afgevraagd: wat zal voor mij de grens zijn? Het antwoord: dat weet ik oprecht niet. Maar wat ik wel weet: als mij gevraagd wordt of ik het nog een keer zou doen, zou ik honderd keer 'ja' zeggen. Als dit de tol is die we als bestuur van de Roze Kameraden moeten betalen om ervoor te zorgen dat het straks beter wordt, so be it. Maar prettig is het niet."

Af en toe ultra-conservatief

Van Dorst wil ervoor waken dat de club Feyenoord als kwade genius wordt neergezet. Ergens snapt hij de worsteling van de club als het gaat om lhbti+'en. "Natuurlijk zie ik liever dat ze meer doen", benadrukt hij. "Maar ik kan me ook wel verplaatsen in de situatie waarin zij zitten. De voetbalwereld is al best conservatief. En we hebben het over Feyenoord, een club die af en toe ultra-conservatief is."

Zo bezien was het al heel wat dat Feyenoord afgelopen zomer tijdens de Rotterdamse Pride een regenboogvlag had opgehangen aan het Maasgebouw, vindt Van Dorst. "Voor ons is dat misschien een kleine stap, maar voor de club een hele grote. Je merkt dat de houding van de club in positieve zin is aangepast. Elk kwartaal zitten we met de directie van Feyenoord. Eerst hadden ze zoiets van: we kijken alleen naar wat strafbaar is. Maar nu gaan de gesprekken over welk gedrag wenselijk is in het stadion. Dat is een stap in de goede richting. Het is ook gewoon een kwestie van willen. Als je daadwerkelijk af wilt van geweld, intimidatie en agressiviteit in het stadion, dan kan dat. Alleen, je moet erin investeren."

Foto: Boudewijn Bollmann

En toch, bekent Van Dorst, knaagt het wel dat Feyenoord nooit naar buiten bracht de Roze Kameraden (driehonderd leden) te steunen. Dat is deels conservatisme, deels angst voor een klein groepje supporters, denkt de oprichter. "Feyenoords standpunt was vanaf het begin: wij zijn er voor iedereen. Dat bleven ze maar roepen. Maar hoe harder je dat roept, hoe meer je je ogen sluit voor de daadwerkelijke problemen. Het enige wat ze hoefden te zeggen was: wij zijn er stellig van overtuigd dat we een club zijn voor iedereen, maar blijkbaar hebben we een blinde vlek en hebben we het niet goed gezien, dus voel je vrij om de Roze Kameraden op te richten. Dat hebben ze niet gedaan."

Kökçü niet langer aanvoerder-waardig

Die blinde vlek kwam ook medio oktober aan het licht, toen Feyenoord-captain Orkun Kökçü besloot de OneLove-aanvoerdersband niet te dragen vanwege zijn geloofsovertuiging. Kökçü werd na afloop als een held ontvangen door Feyenoord-supporters bij het uitvak van AZ. "Ik heb de dag erna meteen de club gebeld", vertelt Van Dorst. "Als Roze Kameraden wilden we graag in gesprek met de speler. We wilden graag vertellen wat de band betekent en waarom het belangrijk is om daarachter te staan."

"Even leek het erop dat Kökçü met ons in gesprek wilde, maar later kregen we een telefoontje met de mededeling dat hij toch geen tijd had. Daarop hebben we gezegd dat ons standpunt anders ging worden, namelijk: dat we hem niet langer aanvoerder-waardig vinden. Want als je het op die ene dag niet kan uitdragen, dan betekent het ook dat je het op alle andere dagen van het jaar niet kan uitdragen. Wat voor signaal geef je dan af naar een medespeler, een familielid of een jeugdspeler die in de kast zit? Jij bent de aanvoerder, de leider van het elftal. Trainer Arne Slot zei dat Kökçü nog gewoon aanvoerder kon zijn. Volgens mij sla je daarmee de plank mis. Dan kun je als club niet beweren: wij zijn inclusief, wij zijn er voor iedereen."