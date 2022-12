Hij was de enige Nederlandse paus ooit, en bepaald geen succes: Adrianus VI. Toch wordt zijn invloed onderschat, vinden documentairemakers Twan Geurts en Bart Ruijs. 'Hij heeft schuld bekend voor de misstanden in de kerk.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Niemand in Rome die hem nog kent, en wie dat wel doet zucht: tja, een mislukte paus. De in 1522 verkozen Adrianus VI, de enige Nederlandse paus ooit, was een pontificaat van nog geen twee jaar vergund. Van zijn grote plannen kwam daardoor niets terecht: het stoppen van Luther, het hervormen van de kerk en het stuiten van de Ottomaanse opmars in Europa.

Dat echec weerhield de journalisten Stijn Fens, Twan Geurts en Bart Ruijs er niet van een spannende documentaire te maken over de kerkvorst. "Zijn leven leest als een jongensboek", vindt het drietal. Ga maar na: normaal werden pausen vooral gekozen uit aanzienlijke Romeinse families van adel, zoals de Borgia's of De' Medici.

Nu ging het hoogste ambt op aarde ineens naar de zoon van een timmerman uit Utrecht. Een man bovendien die niet te beroerd was om meteen de hele Vaticaanse curie in de gordijnen te jagen. En die tot slot onder verdachte omstandigheden de laatste adem uitblies.

Niemand op het bordes

Dat 'jongensboek' had Twan Geurts in feite zes jaar geleden al geschreven toen hij De Nederlandse paus publiceerde. De docu Adrianus, die KRO-NCRV op Eerste Kerstdag uitzendt en op Oudejaarsdag herhaalt, mag worden gezien als een filmische vertaling daarvan. We zien de gevels van het Vaticaan en krijgen te horen dat na het habemus papam ( 'we hebben een paus') niemand op het bordes verschijnt. Adrianus, de compromiskandidaat die op 9 januari 1522 na elf stemrondes wordt gekozen, zit in Spanje, waar hij stadhouder is van keizer Karel V.

De tijding uit Rome bereikt hem pas na een paar weken. Blij is Adrianus er niet mee. Hij wil zijn oude dag - bijna 63 is hij dan - liever besteden aan het beoefenen van de theologie in zijn geboorteplaats Utrecht. Het zou nog tot augustus van dat jaar duren eer hij in Rome arriveert. Geurts (72) en Ruijs (54) leggen in een Utrechts café uit waarom zo laat. Adrianus wilde eerst zijn werk als stadhouder afmaken, zat vervolgens te wachten op een Romeinse kardinalen-delegatie met de pauselijke vissersring en moest tot slot vanuit Spanje een omslachtige reis ondernemen met behulp van vloot en leger.

'Barbaar uit het Noorden'

Eenmaal in Rome is zijn pontificaat al bij voorbaat mislukt. De roddels over de niet-Italiaanse kerkvorst, 'die barbaar uit het Noorden', tieren inmiddels welig. Daarbij komt dat hervormer Adrianus bij zijn aankomst in het Vaticaan de kardinalen meteen de mantel uitveegt. Ze moeten afzien van lucratieve bijbaantjes en weelde, vindt hij.

Geurts en Ruijs zien duidelijke parallellen met de huidige paus Franciscus, die met Kerst 2014 de curie alle hoeken van de kamer liet zien. Bij zijn verkiezing in 2013 hadden kardinalen de Argentijn niet voor niets geadviseerd zich Adrianus te laten noemen. Net als Franciscus hield Adrianus van soberheid. Toen hij voor het eerst de fresco's van Michelangelo in de Sixtijnse kapel ontwaarde zou hij, volgens de documentaire, hebben geroepen: 'Het lijkt hier wel een Turks badhuis'.

Bart Ruijs (l) en Twan Geurts in Spanje.

De documentaire plaatst Adrianus in zijn tijd, waarin drie hervormers - Adrianus, Erasmus en Luther - samen iets moois hadden kunnen uitbroeden. De geestverwanten wilden alle drie een eenvoudige, zuivere kerk zonder decadentie en corruptie.

Maar, vertellen de heren, van een gezamenlijke inspanning kwam het niet. Erasmus, net als Adrianus opgeleid door de hervormingsbeweging Moderne Devotie, hield als puntje bij paaltje kwam afstand tot de nieuwe paus en met Luther viel niet meer te praten, want die was inmiddels geëxcommuniceerd.

Botte Hollander

Toch had Adrianus in het Vaticaan meer kunnen bereiken als hij niet op zoveel tenen tegelijk had getrapt, blijkt uit de documentaire. "In een land waar hoffelijkheid voorop staat, kwam Adrianus over als een botte Hollander", vermoedt Antoine Bodar. Een Italiaanse kunsthistorica verwoordt het aldus: "Adrianus was deugdzaam, maar een slechte paus. Zijn voorganger Leo X was niet deugdzaam maar wél een goede paus."

Adrianus kwam als stadhouder van Spanje beter uit de verf dan als bisschop van Rome, zeggen Geurts en Ruijs. Met zijn diplomatieke gaven, ja die had Adrianus óók, probeerde hij een opstand tegen keizer Karel V te bezweren. Ruijs: "Adrianus deelde het ongenoegen van het volk tegen de hoge belastingen en schreef steeds smeekbrieven aan de keizer."

Het zal wellicht niet verbazen dat 'onze paus' daardoor in Spanje deel uitmaakt van de nationale geschiedenis. In Vitoria, waar de stadhouder tijdelijk resideerde, is zelfs een boulevard naar hem vernoemd. Ook in Leuven, waar Adrianus rector was van de universiteit, niets dan lof voor deze topdiplomaat.

Onterecht vergeten

Een Vlaamse kerkhistoricus in de documentaire annexeert hem direct maar als 'Leuvense paus'. De theologische faculteit aldaar staat nog altijd in de traditie van Adrianus. En dankzij de Nederlandse kerkvorst herbergt de Vlaamse stad tot de dag van vandaag een Pauscollege voor armlastige studenten. "Helaas is Adrianus in Nederland vrijwel vergeten. Geheel onterecht", mompelen de makers vanachter een toepasselijk glas tripel Karmeliet.

De invloed van paus Adrianus deed zich vooral ná zijn leven gelden. Het Concilie van Trente (vanaf 1545), waarin eindelijk een katholiek antwoord kwam op de Reformatie, was duidelijk geïnspireerd door zijn geest, meent het tweetal. Bij leven heeft paus Adrianus in elk geval één grote daad verricht. Op de Rijksdag van Neurenberg liet hij ten overstaan van de Duitse vorsten een mea culpa voorlezen over de misstanden in de kerk.

Sorry-paus

Het is november 1522: de eerste sorry-paus is daar. We moesten zo'n kleine 500 jaar wachten op de volgende: Johannes Paulus II in 2000. "In Neurenberg was Adrianus zijn tijd ver vooruit", concludeert Ruijs. Geurts: "Hij was meer dan een voetnoot tussen twee Medici-pausen." Met een groot woord mag de documentaire een poging tot rehabilitatie worden genoemd, geven de makers schoorvoetend toe.

Vinden Geurts en Ruijs het niet jammer dat ze niet iets nieuws hebben ontdekt over Adrianus' levenseinde in september 1523? Werd hij, zoals de mare wil, vergiftigd vanwege zijn hervormingsdrift? "Dat tegeltje hadden we natuurlijk graag willen lichten", geeft Geurts grif toe.