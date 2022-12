Minister Schouten moet het aantal werknemers zonder pensioenopbouw in vijf jaar tijd halveren van 900.000 naar 450.000. Jasper Meewis en Marjolein Koens zijn deel van de groep die hun eigen pensioen regelen.

Marjolein Koens (42) werkte altijd in vaste dienst in het onderwijs, dus hoefde ze twintig jaar lang niet na te denken over haar pensioen. Tot september, toen ze fulltime zelfstandig ondernemer werd. Als freelancer combineert ze nu haar onderwijskundige werk met een bestaan als journalist.

"Heel toevallig dacht ik vanochtend weer: moet ik daar nu niet wat mee doen, met mijn pensioen? Af en toe hoor ik een reclamespotje op de radio en dan word ik eraan herinnerd. Ook op sociale media en in boeken die ik las over het bestaan als zzp'er komt het onderwerp steeds terug. Ik weet dus dat ik iets met mijn pensioen moet doen, en dat wil ik ook, maar ik ben er nog weinig mee bezig geweest. Ik wil eerst goed kunnen bekijken wat het me oplevert en hoeveel ik maandelijks wil wegzetten."

"Ik ben ook niet zo lang geleden gestart als zelfstandige, en mijn agenda staat vol met klussen. Daarin gaat natuurlijk het meeste werk zitten. Er komen ook dingen bij zoals administratie, factureren, enzovoorts. De arbeidsongeschiktheidsverzekering en het pensioen staan dan niet bovenaan het lijstje."

"Aan de ene kant was het fijn dat ik in vaste dienst niet over mijn pensioen hoefde na te denken. Maar daardoor stond ik er ook niet bij stil dat mijn geld naar een pensioenfonds ging dat in fossiele brandstoffen investeerde. Terwijl ik duurzaamheid wel belangrijk vind. Wat dat betreft is het nu fijn dat ik kan bepalen waar mijn geld voor gebruikt wordt. Wat mij betreft mag de overheid meer verplichtende elementen toevoegen, maar waar mogelijk met behoud van vrijheid om te kiezen."

Jasper Meewis

Jasper Meewis (34) regelt zijn pensioen zelf, maar vindt dat prima. Toen hij vier jaar geleden begon met zijn baan, wist hij dat zijn werkgever niet aangesloten was bij een cao. Een familielid raadde hem aan om een financieel adviseur in de arm te nemen. "Die zei: ga beleggen, want je hebt een beleggingshorizon en dat loont op termijn altijd."

Meewis is operationeel manager bij een koffieleverancier. Hij zorgt er dagelijks voor dat de koffie vanuit productielanden naar de klant komt. Het bedrijf waar hij werkt, dat kleiner begon en gestaag groeit, telt vijftien werknemers. Sommige van zijn collega's openen een speciale pensioenrekening of gaan fiscaal beleggen, anderen regelen niets voor hun pensioen.

Meewis koos ervoor om een deel van zijn inkomen fiscaal aftrekbaar te beleggen. Hoewel hij tevreden is met die regeling verwacht Jasper meer sturing van de overheid. "Het huidige systeem is verouderd. Veel mensen hoppen nu van werk naar werk of zijn zelfstandig ondernemer. Veel van hen hebben niets geregeld voor hun pensioen. Ik denk dat de overheid pensioenopbouw zou moet verplichten, ook voor zelfstandigen, maar hoe dat moet is een tweede."