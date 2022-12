Dik Mevius was voorvechter in het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Veelvuldig gebruik kan leiden tot het ontstaan van resistente bacteriën, wat ook voor de mens gevaarlijk is. Daarnaast was hij de dierenarts van de familie.

In 2003, toen het Nederlandse pluimvee door vogelpest royaal was geruimd, leidde de consumptie van import-eieren tot een toename van het aantal salmonellavergiftigingen. Onderzoeker Dik Mevius van het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) in Lelystad concludeerde in Trouw dat een resistente variant van de bacterie in vooral Spaanse eieren - 'met 160-voudig hogere doses dan hier gebruikelijk' - statistisch gezien vier levens had geëist.

Bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), voorheen het CDI, verwierf dierenarts en veterinair microbioloog Mevius internationaal erkenning als voorvechter van het bestrijden van resistente micro-organismen. Droeg de veehouderij als grootverbruiker van antibiotica tien jaar terug nog volop bij aan het ontstaan van resistente bacteriën, inmiddels is Nederland dankzij Mevius voorloper bij het terugdringen van de gezondheidsrisico's hiervan.

Deens rapport was eyeopener

In het Wageningse universiteitsblad Resource, dat hem bedacht met de eretitel 'temmer van het antibioticamonster', noemde hij een Deens rapport uit 1995 een eyeopener. "Het legde verband tussen groeibevorderaars in de veehouderij en darmbacteriën die resistent zijn tegen het voor de mens onmisbare antibioticum vancomycine. Deze VRE's (resistente darmbacteriën, red.) kwamen in veel landbouwhuisdieren voor. De Nederlandse veehouderij voegde elk jaar standaard 300 duizend kilo antibiotica toe aan voer of drinkwater."

Een verbod dat in 1999 inging had nul effect. "De veehouderij gebruikte op recept jaarlijks 300 ton groeibevorderaars, plus 300 ton antibiotica. In 2007 was dat verschoven naar 600 ton antibiotica. Er was beleid, alleen voerden we het niet uit. Economie was belangrijker dan volksgezondheid." Mevius legde de basis voor het monitoren van het gebruik. Voor zijn verdiensten reikte Jaap van Dissel hem bij zijn emeritaat als hoogleraar diergeneeskunde in Utrecht de Jennerpenning uit. Op 22 november overleed Dik Mevius aan kanker.

De dierenarts van de familie

Zijn neef Martin Mevius: "Hij was de jongste van zeven kinderen en erg populair bij zijn neven en nichten. Voor ons was hij altijd Dikkie, als nakomertje een stuk dichterbij in leeftijd dan de oudere ooms. Hij had een wat spottend gevoel voor humor en was dierenarts, wat alle kinderen aansprak. Een verwoed zeiler en kampeerder. Hij hield van voetbal (actief bij Bunnik '73), van vogels en zijn honden."

Nicht Judith Boerma sprak bij het afscheid. "Ik ben een van de ouderen, een 'ouwe nicht', zoals Dikkie mij flatterend noemde. Hij is altijd de dierenarts van de familie gebleven, iedereen belde hem als er wat was met een kat of hond en dan gaf hij advies. Van mijn vader leerde hij vogels herkennen aan hun zang." Het werd een passie.

Dik Mevius was de promotor van vakgenoot Kees Veldman. Zij werkten ruim 25 jaar samen en raakten bevriend. Tijdens de uitvaart memoreerde Veldman hoe hij bij het CDI hielp het laboratorium voor antibioticaresistentie in te richten. "Alles moest van de grond af worden opgebouwd. We kochten antibioticapoeder, -tabletten en controlestammen, we verzamelden bacterie-isolaten en regelden in de beginjaren voor onderzoek zelf mestmonsters bij slachthuizen."

Wars van dikdoenerij

"Dik was wars van protocol en dikdoenerij, hij hield van gezelligheid en stond met beide benen in de maatschappij. Hij kon goed relativeren en erg gevat zijn. Hij groeide uit tot nationaal expert. Hij was een ras-netwerker, door zijn kennis en expertise haalden we internationale onderzoeksprojecten binnen.