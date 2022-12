Het kerstpakket van 2022 is gemiddeld duurder, traditioneler en functioneler dan vorig jaar. Maar onderling blijft het verschil in inhoud traditiegetrouw voer voor discussie - en leidt het soms tot hilariteit. 'Een kerstpakket staat voor iets groters, het staat voor de blijk van waardering.'

Het is dé manier voor werkgevers om zich vlak voor de feestdagen nog van hun beste kant te laten zien en werknemers een extraatje mee te geven: het kerstpakket. Al een aantal jaar stijgt de gemiddelde prijs van een kerstpakket aanzienlijk. En dat geldt ook voor 'crisisjaar' 2022, ondanks alle kostenbesparingen.

Maar met het uitpakken van je eigen pakket rijst ook vaak de vraag: wat pakken ánderen uit? Nieuwsgierige aagjes kunnen hun heil vinden op TikTok. Op het platform worden onder de hashtag #kerstpakket honderden 'unboxings' gedeeld: filmpjes van mensen die hun kerstpakket uitpakken én direct voorzien van commentaar.

Een medewerker van een kinderopvangorganisatie laat bijvoorbeeld een uitgebreid assortiment lekkers zien, met als sluitstuk een Airfryer. Een werknemer van winkelketen Xenos pronkt met een warme chocomel-pakket, een fleecemantel en een vuurschaal - 'alles voor een winters avondje buiten'. Een derde vrouw vult de vloer met de inhoud van het kerstpakket van haar vijftienjarige zoon, die bij Action werkt. "Wauw, zijn eerste kerstpakket ooit, meer dan ik ooit in de zorg heb gekregen!" Het geheel bestaat uit snacks, spelletjes, en: een fleecedeken.

Extraatje

Typerend voor de pakketten van dit jaar zijn duidelijk de 'warmmakers', zegt Julie Poierrié, marketingmanager van kerstpakketten.nl. "In februari beginnen wij al met het samenstellen van de boxen. Werkgevers gaven toen al duidelijk aan: we willen graag spullen die praktisch zijn in deze periode van hoge gasprijzen."

Niet onverwacht waren de kerstpakketten met fleecedekens dan ook als eerst uitverkocht bij de kerstpakkettendistributeur. Tegelijkertijd gingen de pakketten met Airfryers en slowcookers - energiezuiniger kookopties - als warme broodjes over de toonbank. Maar ook de traditionelere dozen, gevuld met lekker (en lang houdbaar) eten zijn onverminderd populair, volgens Poierrié in het bijzonder die met A-merken. "Dat zijn producten waar mensen door de hoge inflatie juist op besparen in de supermarkt. Werkgevers willen hen dat luxe extraatje geven."

De gemiddelde orderwaarde ligt inmiddels op 50 euro per pakket, schat Luuk Coolen van kerstpakkettenidee.nl. Een aantal jaar geleden was dat nog zo'n 35 euro. "Het lijkt erop dat werkgevers echt meer geld beschikbaar hebben gesteld voor de pakketten", zegt Coolen. "Dat heeft vast ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn er echt op gebrand om hun werknemers bij zich te houden."

Kerstbal

Maar met uitschieters naar boven vallen de uitschieters naar beneden extra op. Een unboxing-filmpje van een Bijenkorfmedewerker ging onlangs viraal - en niet in positieve zin. Het luxe warenhuis deed zijn werknemers een glitterig, hartvormig ornament voor in de kerstboom cadeau. Zacht gezegd een karige gift voor een bedrijf waarvan de werknemers sinds november al zeven keer in staking gingen - en dat voor het eerst sinds 1971. Eenzelfde kerstbal kregen Bijenkorfklanten bij een besteding van meer dan 250 euro.

Zo'n kerstbal staat voor meer dan een teleurstellend kerstpakket, zegt Linda Vermeulen van FNV. "Uiteindelijk gaat het in je werk om beloning, dat is de belangrijkste waardering. Ook een kerstpakket is daarvan een symbool. Miljoenen mensen in Nederland werken op of net boven het minimumloon. Bij hen is de emmer al vol. En als je dan ook nog eens een kerstpakket krijgt waar geen waardering uit blijkt, kan dat echt de druppel zijn."

Zo bekeken fungeert een kerstpakket ook als een uithangbord van de organisatie erachter, zegt Nicky Pouw, universitair hoofddocent Welzijnseconomie aan de UvA. "Juist in tijden waarin mensen onzeker zijn over hun bestaanszekerheid, is het belangrijk om ze een gevoel van veiligheid te geven."