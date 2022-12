Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hagerty staat wereldwijd bekend om zijn accurate analyses van de klassiekermarkt. Het verzekeringsbedrijf houdt statistieken bij van verkoopprijzen van honderden klassiekers. Daarop is het prijsverloop per model goed weergegeven. Een keer per jaar wagen ze zich ook aan een voorspelling van welke klassiekers de komende jaren de grootste kans hebben op een waardestijging.

Bij sommige auto's is een waardestijging een zekerheid. Auto's als de Ferrari LaFerrari of de Ford GT kennen helemaal geen afschrijving. Maar de meeste sportauto's dalen eerst flink in prijs voordat ze - als ze over de juiste eigenschappen beschikken - in prijs beginnen te stijgen.