Aan de achterzijde van theater Carré staan kisten met appels en wortels en balen hooi torenhoog opgestapeld. In de lange, verwarmde tentstallen staan 33 paarden te trappelen om de piste in te gaan. Het Wereldkerstcircus is terug in de stad.

Stel Henk van der Meijden de simpele vraag 'Hoe gaat het?' en de enthousiaste circusproducent begint in de artiestenfoyer van Carré aan een minutenlang antwoord, waarbij hij zich niet of nauwelijks laat onderbreken.

Over de vele miljoenen euro's die door corona zijn verdampt, dat er nu geen Chinese acrobaat het land uit komt, dat hij alleen maar Russische artiesten kan contracteren die zich zelfstandig in Europa hebben gevestigd en geen enkele band hebben met een Russische staatsorganisatie, dat de zwaardslikker haar act in de röntgenafdeling van een Duits ziekenhuis heeft gedaan en bewees dat het zwaard echt naar binnen gaat en niet terugglijdt in het gevest, dat het circusorkest dit jaar bestaat uit muzikanten van het Oekraïens Symfonieorkest en dat het Wereldkerstcircus voor Carré het belangrijkste project van het jaar is.

"Geen enkele show heeft in 18 dagen 42 voorstellingen. Een musicalartiest is moe als hij acht keer per week moet spelen en meestal delen ze nog de rol. Dat is mijn passie voor het circus. Daar wordt het hardst gewerkt. Oh ja, ook bij ballet, daar heerst dezelfde discipline. Op eerste kerstdag om 7 uur 's ochtends lopen de paarden hier al door de piste en zijn de artiesten aan het oefenen. Dat is het geheim. Geen ego's zoals in de theaterwereld. Nergens is de teamgeest zo groot als in het circus."

Circusfamilie

Intussen is ook Elisa van der Meijden aangeschoven, de dochter van de producent. Zij zal volgend jaar de klus van haar vader overnemen. Het is na 36 jaar dus de laatste ronde voor Henk van der Meijden, die met trots wijst op een record. "Op 3 december 1887 gaf paardenman Oscar Carré de eerste kerstcircuspremière in zijn nieuwe theater. Hij bleef deze traditie 24 jaar trouw. Vanaf de jaren vijftig presenteerde Circus Strassburger 22 jaar lang zijn eigen kerstcircus. Mijn bedrijf Stardust Circus International staat nu op 36 edities en met mijn dochter, die al jaren met mij meeloopt en de tachtig mensen die in de internationale circuswereld de dienst uitmaken goed kent, is de continuïteit verzekerd."

Elisa heeft twee zonen en het is niet moeilijk te voorspellen dat er dus ook na haar weer een nieuwe circusgeneratie klaarstaat, want dat is in het circus een terugkerend gegeven: circusfamilies geven het stokje door. In deze editie zien we onder meer de Zwitserse meesterjongleur Kris Kremo, die met zijn beroemde vader Belo een act had en die nu met zijn zoon Harrison optreedt. De Kolev Sisters, twee acrobaten uit Italië, hadden een leeuwentemmer als vader en een koorddanseres als moeder.

Het beste familievoorbeeld is wel de eenentwintigjarige Kevin Richter, die tot de achtste generatie van de Hongaarse circusfamilie Richter behoort. Zijn vader Florian is dit jaar de regisseur van het Wereldkerstcircus en heeft ook zijn eigen paardendressuurnummer. Maar dé ster in Carré is ongetwijfeld Kevin, die vanochtend om 6.30 uur al met zijn mannen de stallen aan het uitmesten was en daarna meteen de paarden liet warmlopen in de piste. Als kleuter speelde hij in de foyer van Carré met de kinderen van de andere artiesten, terwijl zijn vader een paardennummer deed.

Acrobaat uit de Donbas

Terwijl 'Mister Henk' even wegloopt komen vader en zoon Richter erbij zitten. Voor vader Florian is een optreden in Carré na al die jaren nog steeds bijzonder. "Het publiek in Amsterdam is heel kritisch en dat verhoogt de druk. Hier komen veel meer volwassenen dan ergens anders en het zijn vaak echte Carrébezoekers, die hier ook naar dans, musical of toneel gaan en bijna met een professionele blik naar het circus kijken."

"Hier heb je ook het publiek dat het waardeert dat de artiest zich niet meer dominant gedraagt tegenover de dieren, zoals dat vroeger het geval was. Het draait om harmonie tussen mens en dier. De zweep die ik in mijn handen heb is niet om te slaan, maar is een flexibel verlengstuk van mijn handen, waardoor ik beter opdrachten kan geven, zoals een dirigent voor een orkest."

Zoon Kevin is de hele voorstelling aan het werk. Hij heeft niet alleen zijn eigen paardennummers, waaronder een jockeyact met sprongen en salto's op rennende paarden, maar heeft ook de leiding over de technische staf. Daarbovenop treedt hij op met een springplankgroep, waar ook zijn jongere zusje deel van uitmaakt. "In mijn groep zit een acrobaat uit de Donbas. Hij heeft een Oekraïense vader en een Russische moeder en kan niet terug naar zijn familie. Zo komt die krankzinnige oorlog heel dichtbij. Het is een wonder dat je dan meervoudige salto's achterover kan maken en goed terecht komt."