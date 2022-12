Anders dan de Bijbel, rept de Koran wel van een boom bij de geboorte van Jezus. Niettemin is er onder moslims discussie over de vraag of ze een kerstboom mogen optuigen.

Wie heeft gelijk? De sultan van Brunei of voetballer Mohammed Salah, de Egyptische spits van Liverpool? De sultan verbande de kerstboom uit de openbare ruimte van zijn oliestaatje in het noorden van Borneo. Salah daarentegen verspreidt op sociale media foto's van zijn rijkelijk opgetuigde Christmas tree.

Salah is niet bekeerd tot het christendom. Op het voetbalveld belijdt de islamitische topspeler juist zijn religie, bijvoorbeeld als hij na een doelpunt knielt voor een dankgebed. Supporters barsten dan dikwijls uit in gezang, waarin ze beloven voortaan ook de moskee te zullen bezoeken als hun idool nog eens scoort.

Dat boomverbod van de sultan heeft iets wonderlijks, net als trouwens de christelijke kerstboomcultus. Want Lucas, het enige canonieke evangelie dat de geboorte van Jezus beschrijft, rept niet over een boom. De Koran wel, in hoofdstuk 19. Daarin speelt bij Jezus' geboorte een boom een rol, een palm. Ter attentie van de sultan.

Maria in paniek na de bevalling

Net als in de Bijbel ondergaat Maria ook in de Koran, waarin ze Maryam heet, een goddelijke bevruchting. Na de bevalling raakt ze in paniek. Hoe zal haar familie reageren? Want getrouwd is ze niet. Wanhopig leunt ze tegen de stam van een palm. Was ik maar dood en vergeten, verzucht ze.

Maar dan neemt het pas gebaarde Christuskind resoluut de regie in handen. Het geeft zijn moeder opdracht aan de boom te schudden, zodat er dadels naar beneden vallen. Verder laat God een beekje stromen zodat Maria kan drinken.

Blijft de angst voor de familie. Weer zet het Christuskind de strategie uit. Het verbiedt zijn moeder onderweg met iemand te praten. Ze mag enkel zeggen dat ze aan God de gelofte heeft gedaan te zwijgen. Thuis bij de familie explodeert een fragmentatiebom van verwijten. Ze is zedeloos. Hoe kon ze dit doen? Maria wijst naar de baby. De zuigeling maakt bekend dat hij een profeet is.

Legde dit verhaal het af tegen de stal?

In het verhaal is niet altijd duidelijk of de baby het woord voert, of God of een engel. De interpretaties buitelen over elkaar heen. Het verhaal heeft ook geen raakvlak met het Bijbelse verhaal over de stal van Bethlehem. Kan het een oudchristelijk geboorteverhaal zijn geweest dat het heeft afgelegd tegen de stal?

De Duitse geleerde Christoph Luxenberg gelooft niet in het beekje. Via een taalkundige analyse gaat hij het Koranverhaal te lijf. Want de taal van de Koran is weliswaar Arabisch, maar ze zit volgens hem vol met invloeden van het verwante Aramees. Dat was de taal van Jezus en destijds een belangrijke cultuurtaal in het Midden-Oosten.

Via dat Aramees, dat door latere Arabische commentatoren niet meer werd begrepen, komt Luxenberg tot een alternatieve vertaling, waarin het beekje verdwijnt. In plaats daarvan staat er volgens hem: 'Je Heer heeft je bevalling legitiem gemaakt'.

Luxenberg vindt soms verrassende verklaringen voor duistere Korangedeelten. Maar in dit geval klinkt zijn conclusie zwak. Het beekje mag gemuteerd zijn tot een Aramese juridische term, het Korangedeelte gaat nog steeds over een palm, een geboorte, eten en drinken. Luxenberg gaat voorbij aan andere mythen die eveneens de elementen geboorte, palmboom en opborrelend water bevatten, en soms een kordate baby.

De geboorte van Apollo

Ook in de christelijke traditie is er een verhaal dat lijkt op Jezus' geboorteverhaal in de Koran. Het is te vinden in Pseudo-Matteüs, een apocrief evangelie. Luxenberg schuift het opzij en het gaat inderdaad niet over een geboorte. Toch denkt de Libanese geleerde Suleiman A. Mourad dat beide verhalen, de versie van de Koran en van Pseudo-Matteüs, teruggaan op de Griekse mythe over de geboorte van Apollo. Zelfs sluit hij een relatie met het geboorteverhaal van Boeddha niet uit.

Moslimvrouwen doen kerstinkopen in de christelijke wijk van Jeruzalem. Foto: AFP

Pseudo-Matteüs lijkt te dateren uit de zesde of zevende eeuw, ongeveer de tijd waarin ook de Koranteksten moeten zijn ontstaan. De canonieke evangeliën bieden nauwelijks informatie over de jonge Jezus. Dat schiep ruimte voor een speciaal genre van apocriefe evangeliën die die leemte opvulden.

Eén daarvan is Pseudo-Matteüs. Het beschrijft de vlucht van Jozef, Maria en het Jezuskind naar Egypte. Ze proberen te ontkomen aan koning Herodes, die alle baby's in Bethlehem wil vermoorden.

De boom buigt zich voorover

De vermoeienissen worden Maria te veel. Ze rust uit bij een palm, kijkt verlangend naar de dadels hoog in de kruin. Op bevel van het Christuskind buigt de boom zich voorover, zodat Maria bij de vruchten kan. Ook het dorstprobleem lost de boom op, nadat de kleine Jezus hem een plaats heeft beloofd in het paradijs. Hij trekt zijn wortels uit de grond zodat de familie haar dorst kan lessen met het opborrelende water.

Volgens Mourad wordt in Pseudo-Matteüs een oudchristelijke versie van Jezus' geboorteverhaal, die in de Koran overleefde, verplaatst naar het vluchtverhaal in Egypte. De geboorte sneuvelde bij die operatie, omdat de officiële kerk partij had gekozen voor de stal van Bethlehem. Tegen andere onderdelen van het verhaal bestonden minder theologische bezwaren.

Mourad vermoedt dat de verhalen in de Koran en Pseudo-Matteüs beide teruggaan op de Griekse mythe van de geboorte van Artemis en Apollo. Moeder Leto is net als Maria in paniek. Schuinsmarcheerder Zeus heeft haar zwanger gemaakt van de tweeling. Zijn wettige echtgenote Hera is razend en achtervolgt Leto waar ze maar kan, zodat ze nergens een plek vindt om rustig te bevallen. Eindelijk krijgt ze toch haar privacy, op het eilandje Delos.

Bij de geboorte van de goddelijke tweeling speelt opnieuw een palm een rol en een waterstroom. En een kordate baby, in dit geval Artemis. Ze wordt een dag eerder geboren dan Apollo en assisteert als een kundige vroedvrouw bij de geboorte van haar broer.

Ook Baby Boeddha nam meteen het woord

Ten slotte Boeddha. Ook bij zijn geboorte is er water in het spel, een stroompje dan wel een vijver, vol geneeskrachtige kruiden. Ook is er een heilige boom actief. Baby Boeddha neemt net als het Christuskind in de Koran meteen het woord. Is dat verhaal via handelaren van de zijderoute vanuit India in het Midden-Oosten terechtgekomen en heeft het vervolgens een christelijke gedaante aangenomen? Daarvoor is nader onderzoek nodig, schrijft de Libanese geleerde Mourad. Wel staat voor hem vast dat de verhalen in de Koran en in Pseudo-Matteüs een relatie hebben met de Leto-mythe.