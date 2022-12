Een piercing laat een open wond achter. Een infectie wil je natuurlijk voorkomen. Maar hoe doe je dat?

De zoon van een lezer heeft een piercing in zijn oor genomen. Zijn vader weet hoe je die schoon moet houden: met een ontsmettingsmiddel, zoals Sterilon. Zijn zoon gaf aan dat dit niet meer de bedoeling is. Hij heeft als advies gekregen de wond alleen proper te houden met water en zeep of een zoutoplossing. Wie heeft gelijk? En hoe voorkom je dat er een ontsteking ontstaat?

Tom van Oudenaarden zet al negentien jaar piercings. Wat het ontsmetten van de wond met een ontsmettingsmiddel betreft, is hij stellig. "Als piercers raden wij al jaren aan om geen ontsmettingsmiddelen op de wond te gebruiken." Wel benadrukt hij dat de wond goed schoon moet worden gehouden.

Goed wassen tijdens het douchen

Bij een piercing is dit nog belangrijker dan bij een normale wond. Door het metaal duurt het langer voordat de wond helemaal genezen is. Hierdoor is er meer gelegenheid voor viezigheid om in de wond terecht te komen, met een infectie tot gevolg. Het genezen duurt vier weken tot negen maanden. Hoelang precies hangt af van de locatie van de piercing.

Tijdens het douchen is volgens Van Oudenaarden een goed moment om de piercing te wassen. Daarna is het van groot belang de wond goed droog te maken. Bacteriën hebben water nodig om te vermenigvuldigen. Een droge wond geeft de ziektemakers zo min mogelijk kans.

Verder benadrukt Van Oudenaarden dat je de wond vooral met rust moet laten en de piercing niet moet aanraken. Zo voorkom je dat bacteriën vanaf de vingers in de wond terechtkomen.

Ontsmettingsmiddel heeft geen toegevoegde waarde

Ook Peter Quataert, verpleegkundig specialist en gespecialiseerd in wondzorg, raadt aan om de wond met kraanwater schoon te houden, het best tijdens het douchen. "Dan zit er ook kracht achter het water, waardoor de wond goed schoon wordt."

Ontsmettingsmiddelen kunnen volgens hem geen kwaad, maar ze hebben ook geen toegevoegde waarde. Omdat ze wel geld kosten, is het daarom maar beter ze niet te gebruiken.

Ook bij een kleine ontsteking rond de piercing hoeft er volgens Quataert geen ontsmettingsmiddel op de wond te worden gesmeerd. Ook dan is water volgens hem voldoende om de wond mee schoon te spoelen. "Pas als je koorts krijgt door de infectie wordt het tijd om contact op te nemen met de huisarts. Die kan antibiotica voorschrijven."

Bij piercingstudio's zelf gaat het mis met desinfectiemiddelen

De verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de wond ligt bij de ontvanger van de piercing. Maar in sommige gevallen gaat het al mis wanneer de piercing wordt gezet. Het is daarom belangrijk om na te gaan of de piercingstudio voldoet aan de regelgeving en hygiëneaanbevelingen die de FOD Volksgezondheid oplegt. Zo is het aan te raden om vooraf na te gaan of uw piercingzaak een hygiëneattest van de overheid heeft, het bewijs dat uw piercer de nodige opleiding van twintig uur in hygiëneprocedures bij Volksgezondheid volgde.