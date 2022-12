Tegen alle supermarktwetten in durfde Karel van Eerd het aan om klanten de laagste prijs te garanderen.

De traditionele supermarktwereld zag er aanvankelijk niets in wat Jumbo-grondlegger Karel van Eerd allemaal deed. Maar hij deed het en hij had er succes mee. "Zijn kracht was dat hij visie had en luisterde", zegt supermarktkenner Erik Hemmes.

Gisteren maakte het supermarktconcern uit Veghel bekend dat Karel van Eerd van supermarktconcern Jumbo is overleden. Van Eerd, die 84 is geworden, was al geruime tijd ziek. Hij bleef als president-commissaris tot het laatste moment betrokken bij de onderneming.

Van Eerd werd in 1938 geboren en begon in 1957 als achttienjarige in de groothandel die zijn oudoom in 1921 had geopend. Zes jaar later kwam er een eerste supermarkt en in 1979 nam Karel de zaak officieel over van zijn vader. Vanaf begin jaren tachtig werd de naam Jumbo gebruikt. De in het geel gestoken formule groeide mede dankzij hem uit tot een serieuze belager van grootmacht Albert Heijn, met inmiddels ruim over de 700 filialen in Nederland en België.

Focus op de klant dwong respect af

Het verhaal van de grondlegger van Jumbo is eigenlijk heel simpel. legt Hemmes uit. "Hij was de eerste die het aandurfde om klanten de laagste prijs te garanderen. Teveel de focus op de klant zou verliesgevend zijn, werd er dan gezegd, maar hij maakte die keuze gewoon en dwong daar veel respect mee af." Een ander waagstuk van Karel van Eerd was het openen van het vlaggenschip van Jumbo, de enorme, 6.000 vierkante meter tellende Jumbo Foodmarkt in Breda. Het is het grootste supermarktfiliaal van Nederland.

Hemmes: "Heel belangrijk is ook zijn besluit geweest om in 1996 de focus te verleggen van de groothandel naar de supermarkten. Met grote overnames van Super De Boer en C1000 groeide Jumbo uit tot de nummer twee in het Nederlandse supermarktlandschap. Mede doordat Karel onderscheidend durfde te zijn in service, met de focus heel duidelijk op de klant."

Roerige tijd voor Jumbo door witwaszaak

Karel van Eerd droeg in 2009 de dagelijkse leiding over aan zijn zoon Frits, terwijl ook dochter Colette in het bestuur zit. Van Eerd senior was vanaf dat moment president-commissaris.

De familie Van Eerd omschrijft Karel als 'een echte familieman'. "We gaan hem enorm missen. Niet alleen binnen de familie, maar ook binnen ons familiebedrijf. Hij heeft gezorgd voor het ijzersterke fundament van Jumbo. Met zijn ongeremde ondernemerschap en passie voor de klant heeft hij samen met ons Jumbo laten groeien tot de tweede supermarktketen van Nederland." De omzet bedroeg vorig jaar 9,9 miljard euro, het bedrijf heeft 100.000 mensen in dienst.