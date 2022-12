Ze is volgens het Openbaar Ministerie een echte ladygangster. En in die hoedanigheid een belangrijke figuur achter een serie ontploffingen in de regio Utrecht, die onderdeel uitmaken van dreigementen rond een gestolen partij drugs in de Antwerpse haven. De 33-jarige Rotterdamse zelf ontkent in alle toonaarden.

Ze wordt voorlopig vervolgd voor betrokkenheid bij minimaal twee explosies: eentje in Tienhoven op 3 juli en eentje in Hoef en Haag op 29 juli. Voor twee andere ontploffingen in Hoef en Haag en Huizen, die ook onderdeel uitmaken van het dossier, vindt het OM vooralsnog geen bewijs voor haar betrokkenheid.

De explosies hebben op verschillende plekken geleid tot het sluiten van woningen, camera's werden geplaatst om de rust terug te brengen in het criminele conflict en in Hoef en Haag werd zelfs een tijdelijke politiepost ingericht.

Vijf aanhoudingen

De Rotterdamse is één van de vijf verdachten die is aangehouden in de zaak die zoveel stof doet opwaaien in Midden-Nederland. Als eerste werd een vijftigjarige Utrechter opgepakt. Daarna een 42-jarige Hagenaar, de Rotterdamse en recent twee Amsterdammer van 21 en 36 jaar oud. De Utrechter en de Hagenaar mogen het proces in vrijheid afwachten, zij blijven verdachte.

Volgens het OM is de Rotterdamse zowel op 3 juli als 27 juli dichtbij de plaats delict is geweest: te weten de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven en de Hagesteinsestraat in Hoef en Haag. Dat is onder meer af te leiden uit haar telefoongegevens, reisbewegingen plus een verkeersboete op de A2. De Audi van haar ex, waar ze altijd in reed, werd met 150 kilometer per uur geflitst. Vlak nadat op 3 juli een explosief knalde in Tienhoven. Ze zou twee scooteraars hebben geregeld die de explosieven bij het Tienhovense chalet hebben geplaatst en hen later hebben vervoerd.

Afluisterapparatuur geplaatst

Ook in Hoef en Haag is haar auto gesignaleerd, zei het OM dinsdag tijdens een pro formazitting. Later is afluisterapparatuur in haar auto geplaatst. Op opnames is volgens het OM te horen dat ze zegt te balen 'dat anderen een dikke buit hebben gepakt en nu chillen in Marokko."

"Ze was doelgericht op zoek naar mannen in de Antwerpse haven die in de drugshandel zitten. Ook is er bij het Team Criminele inlichtingen informatie binnengekomen: ze werkte met een vals diploma in de zorg, maar is volop ingebed in de criminele wereld waar ze snel geld wil verdienen. Opvallend detail: in haar iPhone staan contacten met een logo van een ontploffing. Met een flitsteken erbij. En laat bij de ontploffingen nou flitspoeder gebruikt zijn...."

In slaap gevallen

Zelf ontkent de verdachte ook niet dat ze in Tienhoven is geweest. "Een vriend van een vriend die ik pas kort kende, wilde mijn auto lenen. Ze zeiden niet waar we heengingen. Ik heb de stoel in de achterstand gezet en ben gaan slapen. Heb zelfs nog een 'selfie' gemaakt toen zij de auto verlieten. Toen we weer wegreden, ging dat eerst rustig. Eenmaal op de snelweg ging het veel harder. Eén van hen zei nog: ik betaal je boete wel. Dat is je geraden ook, heb ik gezegd."

Maar nee, van een drugsruzie en afdreigingen via explosieven zegt ze niets te weten. Ze weigerde te zeggen met wie ze in de auto zat. "Ik ken alleen hun voornamen, maar zeg ze niet. Voor mijn eigen veiligheid."

Politie zoekt 'Trump' nog

De openbaar aanklager zegt dat het politieonderzoek nog in volle gang is. Er is nog een scooteraar zoek. "En we zoeken nog iemand met de naam Trump. Voor de duidelijkheid niet de oud-president van de Verenigde Staten, maar iemand met die bijnaam."