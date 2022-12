Tennisser Tim van Rijthoven (25) loste in 2022 de verwachtingen in, nadat het stempel talent lang een zware wissel op hem had getrokken. Met de toernooizege in Rosmalen en het bereiken van de vierde ronde op Wimbledon beleefde hij zijn internationale doorbraak. Een terugblik in monoloogvorm.

"Zo'n week als in Rosmalen, daar droom je van. Mijn eerste ATP-finale, en dan ook nog eens winnen van de nummer twee van de wereld Daniil Medvedev, nadat ik eerder in het toernooi ook al een andere speler uit de top tien versloeg. Surrealistisch natuurlijk."

"Tot aan die week had ik zelfs geen partij op dit niveau gewonnen, ik was de mondiale nummer 205 toen ik aan het toernooi begon. Ik had een wildcard gekregen, wat voortvloeide uit een contract dat ik enkele maanden eerder met het managementbureau Octagon had getekend. Met dank aan een jonge manager die het in mij zag zitten. Voor velen gold ik dus als de grote onbekende."

"Het was een onbeschrijflijk gevoel: toegejuicht worden door duizenden toeschouwers, terwijl ik op mijn rug op het gras lag en niet kon bevatten dat het was gelukt. Ik had in een trance gespeeld."

"Die eindzege zette mijn leven op z'n kop. Er was ongelooflijk veel media-aandacht, potentiële sponsors meldden zich, ik werd op straat herkend, alles kwam onder een vergrootglas te liggen. Leuk natuurlijk, maar plots word je geleefd. Dat terwijl ik niet graag in de schijnwerpers sta, ik het liefst de luwte opzoek."

"Ik voelde best veel druk op Wimbledon, zo kort na het succes in Rosmalen. Ik verbaasde mezelf hoe ontspannen ik ermee omging. Ik was geconcentreerd, liet me niet afleiden."

'Vroeger zou ik onder het verwachtingspatroon zijn bezweken'

"Opnieuw speelde ik vrijuit. Vroeger zou ik onder het verwachtingspatroon zijn bezweken. Dat ik het tot de vierde ronde schopte en de latere kampioen Novak Djokovic nog een set afsnoepte, was de mooiste manier om de winning streak te beëindigen."

"Al op jonge leeftijd werd ik als groot talent bestempeld, ik presteerde internationaal goed bij de junioren. Voor IMG, een van de grootste managementbureaus die met veel wereldtoppers werkt, was het reden mij als zestienjarige te contracteren. Het etiket had een negatieve impact op me, voelde als ballast. Ik ging er onder gebukt. Bij mij zorgde het voor een verstikkende prestatiedrang."

"Tot mijn 23ste heb ik mij als tennisser ongelukkig gevoeld. Mijn spel kwam niet uit de verf, foutenlast kon ik niet accepteren. Ik kon de belofte niet inlossen, faalde voor mijn gevoel. Dat leidde tot zelfbeklag en boosheid op de baan."

"Ik verloor het plezier, speelde voor anderen en niet langer voor mezelf. Het spookte door m'n hoofd. Door dat innerlijke gevecht kwam ik in een vicieuze cirkel terecht. Buiten de baan wreekte zich dat. Ik was geen leuk persoon voor mijn omgeving, was in mezelf gekeerd en ondernam weinig."

"In die periode was ik vaak geblesseerd. Het begon op mijn achttiende met een golferselleboog. Daarna kreeg ik last van mijn liezen, waardoor ik niet zijwaarts kon bewegen. Werd ik geopereerd aan mijn pols na een val. En moest ik onder het mes vanwege een verwijde vertakking van een slagader in mijn tennisarm, wat trombose in mijn hand veroorzaakte. Telkens was ik er een half jaar tot een jaar uit, de ene revalidatie volgde op de andere."

'De geest ontregelde het lichaam'

"Nog altijd heb ik soms last van spierkrampen in mijn rug. Het blessureleed staat niet op zich. Het waren veelal stressgerelateerde klachten, met een funeste uitwerking. Dat had alles te maken met de onrust in mijn hoofd, wat zich vertaalde in spanning in mijn lijf. De geest ontregelde het lichaam."

"De keren dat ik aan stoppen dacht, waren ontelbaar. Na een paar nachten slapen ebde dat gevoel telkens weg, vond ik dat ik het nog een kans moest geven. Niettemin hield de worsteling aan."

"De inbreng van vooral mijn vriendin en moeder is van onschatbare waarde geweest. Zij oordeelden niet, boden een luisterend oor, stonden pal achter me. De keuzes lieten ze mij zelf maken en die beslissingen werden gerespecteerd. Ik wist me gesteund. Dat ik mijn moeder na de finale in Rosmalen huilend op de tribune zag zitten, raakte me dan ook. Zij heeft de diepe dalen meegemaakt."

"Vertrouwen is het sleutelwoord. Dat kreeg ik in de moeilijke jaren ook van de bond. Nooit heeft die me laten vallen. Bondscoach Paul Haarhuis, die zelf een prachtige carrière heeft gehad, wierp zich als een mentor op. In tactische zin en op het mentale vlak heb ik veel van hem geleerd."

"Inmiddels word ik gecoacht door een andere oud-prof, Igor Sijsling. In het jaar dat ik nu met hem samenwerk, heeft hij me laten inzien dat het om plezier draait. De liefde voor het spelletje dat hij zelf altijd voelde, wakkert hij ook bij mij aan."

'Ik moet dicht bij mezelf blijven'

"Ik ben er inmiddels van doordrongen dat ik dicht bij mezelf moet blijven, autonoom moet zijn. Want er is geen blauwdruk, de handleiding voor iedere topsporter verschilt."

"Voor mij betekent het dat ik het klein moet houden en aspecten niet moet uitvergroten, dat werkt het beste. Tennis is mijn leven, maar beheerst niet meer mijn bestaan. Er is meer dan alleen een balletje slaan. Ik heb leren relativeren, houd er andere interesses op na. Die insteek zorgt voor de balans."

"Mijn ouders zijn gescheiden. Vanwege zijn sportbemoeienis kwam het tot een breuk met mijn vader, uit zelfbescherming. Ik werkte met coaches, maar als tennisleraar was hij te nadrukkelijk aanwezig. Drie jaar lang sprak ik hem niet. Na Wimbledon zocht hij toenadering, ik heb het contact hersteld. Dat voelt goed, maar tennis en privé wil ik strikt blijven scheiden."

"Het voelt alsof ik aan het begin van mijn carrière sta. Nu gaat het pas echt beginnen. Dat ik jaren heb vermorst, bestrijd ik. Het is geen verloren tijd geweest, integendeel. Die aanloopfase was nodig om mezelf te leren doorgronden, om te rijpen en volwassen te worden."

"Succesmomenten onderweg zijn onontbeerlijk om het geloof in jezelf te houden en om je aan vast te klampen. Je potentie ervaren motiveert en inspireert. Dat is de grootste winst van mijn optredens in Rosmalen en op Wimbledon."

'Proftennis is een emotionele krachtproef'

"Ergens is proftennis een emotionele krachtproef. In principe verlies je week in week uit een wedstrijd, de groten daargelaten. Je moet dus constant omgaan met teleurstelling, kunnen incasseren, tegenslag zien te pareren. Die mentale belasting wordt nog wel eens onderschat, je moet je er tegen wapenen."

"Daarom neem ik begin volgend jaar ook een sportpsycholoog mee naar een aantal toernooien, zodat diegene kan zien hoe ik op bepaalde situaties reageer. Zo hoop ik handvatten te krijgen om mezelf verder door te ontwikkelen. Ik zie het als een waardevolle investering, juist omdat ik heb geleerd mijn gevoelens uit te spreken. Dat is geen zwakte, wat ik lang dacht, maar getuigt juist van kracht."