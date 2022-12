Niet alleen elektrische auto’s lijden onder de kou die vorige week over Nederland trok; ook elektrische fietsen reiken minder ver als de accu het winterweer moet trotseren.

Een accu die normaal gesproken een bereik van 80 kilometer heeft, kan bij winterse temperaturen zomaar inzakken tot 65 of minder. Dat zullen veel e-fietsers vorige week hebben gemerkt, toen het flink koud was. Volgens de Fietsersbond komt de kleinere actieradius deels doordat de accucapaciteit daalt, maar ook doordat bij kou de rol- en luchtweerstand hoger is en de motor dus harder moet werken (of de berijder steviger moet doortrappen).

Voor veel fietsforenzen is 65 kilometer nog altijd ruim voldoende voor een retourtje, maar voor verwegwerkers is de lagere actieradius iets om rekening mee te houden. En ook weer niet, want de fietsaccu laat zich makkelijk loskoppelen en meenemen naar het warme kantoor of huiskamer. Doe dat vooral tijdens flinke kou, de accu blijft op kamertemperatuur beter presteren, adviseert de Fietsersbond.

Mocht de krachtbron toch zijn afgekoeld (tijdens de rit houdt de accu zichzelf warm doordat er bij het leveren van energie ook een beetje warmte vrij komt), hang hem dan niet meteen aan de lader, want dat kan de levensduur verkorten. Een kwartiertje binnen opwarmen is voldoende om hem veilig aan het stroomnet te hangen.

Let op met de winterstop

De ANWB waarschuwt voor een groter potentieel probleem: wie in de winter zijn e-bike niet gebruikt, moet opletten dat de accu niet zo veel energie verliest, dat er sprake is van zogenoemde diepontlading. Dit gebeurt sneller als de buitentemperatuur sterk daalt en diepontladen kan een accu voorgoed verwoesten. Gebruik de e-bike daarom ook af en toe in de winter, adviseert de wielrijdersbond. Wie de fiets langere tijd weg zet, moet ervoor zorgen dat de accu minstens halfvol is.