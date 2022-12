Het graafwerk is klaar en water stroomt weer vanuit de Westerschelde in de Hedwige- en Prosperpolder. Hoe gaan natuur en biodiversiteit zich hier herstellen?

Het zachtgroene nopjeswier kleurt grauw in de vlagen regen die een gure decemberwind over de Westerschelde blaast. Het slib van het Paardenschor, tegenover de uitlopers van de Antwerpse haven, is ermee bedekt. Het vormt een dikke viltige laag, waar het water alleen bij oplopend tij overheen spoelt.

Op dit tapijt van nopjes, de vorm waaraan de eencellige wieren hun naam hebben te danken, krijgen pionierplanten als zeebies en zeeaster langzamerhand de kans om zich te hechten. Zonder die nopjes snoepen wormen die in het slik leven alle aanwaaiende zaadjes op, vertelt ecoloog Jim van Belzen van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). "We ontdekten dat tijdens onderzoek op het Paardenschor, die aan het begin van deze eeuw is teruggegeven aan de natuur."

Die kennis is van groot belang voor de ontwikkeling van 465 hectare nieuwe natuur in het Hedwige Prosper Project. Sinds eind november de laatste stukjes dijk zijn weggegraven, stroomt het water vanuit de Westerschelde over de voormalige aardappel- en bietenakkers in wat tot voor kort de Hertogin Hedwigepolder- en Prosperpolder waren.

Hieraan ging een lange politieke discussie vooraf, waarbij de emoties soms hoog opliepen. Nederland en België legden in 2005 in de Scheldeverdragen vast de Westerschelde te verdiepen om de haven van Antwerpen bereikbaar te houden en 600 hectare buitendijkse natuur aan te leggen. Dit was een eerste stap naar zeker 3000 hectare om het ecosysteem in de riviermonding weer enigszins in een goede staat te brengen en te voldoen aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, zegt Van Belzen. "Aanvankelijk was het doel 10.000 tot 12.000 hectare. Met alleen de Hedwigepolder halen we dat nog lang niet."

Zout en zoet water ontmoeten elkaar

Dit estuarium is uniek, het is het grootste gebied in Nederland waar instromend zout en uitstromend zoet water elkaar ontmoeten, en dat is belangrijk voor allerlei soorten. "Zulke zoet-zoutovergangen hebben we bijna nergens meer, de meeste estuaria in Nederland zijn ingedijkt", zegt Van Belzen. "Alleen dat van de Eems-Dollard functioneert nog, maar dat is veel kleiner dan de Westerschelde. Dit verloop willen we behouden, het is van belang voor planten, dieren, vogels die alleen hier voorkomen."

NIOZ-onderzoekers Johan van de Koppel (l) en Jim van Belzen in natuurgebied Verdronken land van Seaftinghe. Foto: Tessa Kraan

Nederland heeft met zijn dijken en sluizen een strakke scheiding gemaakt van zoet naar zout, zegt ecoloog Johan van de Koppel, onderzoeker bij het NIOZ in Yerseke en bijzonder hoogleraar in Groningen. "Dat heeft gezorgd voor veel biodiversiteitsverlies, wat we nu proberen op veel plaatsen te herstellen."

Zo simpel als dat klinkt, was het echter niet. Dat goede landbouwgrond zou worden prijsgegeven aan het water en pachtboeren moesten vertrekken omdat de landeigenaar zou worden onteigend, stuitte op fel verzet, eerst in provinciale staten van Zeeland, daarna in de Tweede Kamer en tenslotte ook in de Eerste Kamer.

Het kabinet besloot in april 2009 af te zien van ontpoldering van de Hedwigepolder, wat weer leidde tot een conflict met de Vlaamse overheid en een schadeclaim van de Antwerpse haven. Diverse onderzoeken maakten duidelijk dat er geen goed alternatief was, waarna het kabinet een half jaar later weer overstag ging.

Staatssecretaris Henk Bleeker zocht in het eerste kabinet Rutte toch weer naar alternatieven, die echter door Vlaanderen en de Europese Commissie werden afgewezen. Ook de Vogelbescherming en andere milieuorganisaties maakten bezwaar. Pas in 2012 koos het tweede kabinet Rutte echt voor ontpoldering, waarna de Raad van State eind 2014 de ingediende bezwaren verwierp. Ruim drie jaar later oordeelde de Hoge Raad dat de grond mocht worden onteigend.

Getijverschil soms zes meter

Vier jaar later staat er al een redelijke plas water op de klei. De treden van de trap naar het informatiepunt op de nieuwe zeedijk vertellen in jaartallen het verhaal van in- en ontpoldering, dat amper honderd jaar beslaat. Zo oud was de Hedwigepolder dus niet. De grond van de afgegraven dijken is verwerkt in een verhoging waarop nog een panoramatoren wordt gebouwd, er komen looppaden en uitlegborden.

Het infopunt voor bezoekers en onderzoekers in de Hedwigepolder, met een trap met een tijdlijn. Foto: Tessa Kraan

De nieuwe natuur maakt straks deel uit van het veel grotere Grenspark Groot Saeftinghe, waar ook het Land van Saeftinghe en de Doelpolder met zijn beeldbepalende kerncentrale toe behoren. Toch is het niet verstandig het gebied zomaar in te lopen. Het getijverschil kan hier oplopen tot zes meter.

Aan het aangrenzende Paardenschor is te zien hoe de teruggegeven polders er over pakweg tien jaar uit kunnen zien. De randen zijn begroeid met zeebies en soms wat riet, waarin de rode lijst-soorten roerdomp en kwak zich kunnen verschuilen. Zeeaster schiet hoog op. En de slikbodem zit vol voedsel voor kluten, tureluurs, wulpen en lepelaars, dankzij de gigantische aantallen wormpjes in het slib dat de Westerschelde afzet. "De eerste decennia is dit een McDonald's voor vogels", zegt Van de Koppel.

Het informatie- en onderzoekspunt met uitzicht op de Hedwigepolder. Foto: Tessa Kraan

"De Biesbosch heet zo vanwege de biessoorten die daar oorspronkelijk groeiden", vertelt Van Belzen. "Maar die zijn daar niet meer, doordat er geen getij meer is en geen verloop tussen zoet en zout water." Die twee smaken zorgen voor het verschil in benaming voor ophogend slib, legt hij uit. "Een gors is zoet, een schor is zout. Kwelder is een veel recentere naam, maar gors en schor, en verbasteringen daarvan, staan van oudsher op landkaarten. Mogelijk komen ze van het Engelse shore. Een shoreline was een begroeide waterlijn."

Natuurlijke kustbescherming

Doordat de slikken, van zachte modder vol bodemdieren, geleidelijk begroeien, vormen ze een natuurlijke kustbescherming. Na elke vloed blijft slib achter tussen de vegetatie waardoor het gebied sneller ophoogt. Zo ontstaat langzaam een gebied dat hoger is dan het gemiddelde zeeniveau.

Slib tussen het riet in het Paardenschor. Foto: Tessa Kraan

De NIOZ-onderzoekers maakten modellen voor de natuurontwikkeling in het Hedwige Prosper Project. "Dit gebied groeit tot hoogwaterniveau, daarna is er geen slibafzetting meer", zegt ecoloog Van de Koppel. "Het gaat geelroze kleuren, met velden zeeaster, een netwerk van wieren en ontkiemende zaadjes. het gaat van jaar op jaar veranderen en dat gaan we de komende tijd volgen, vanuit Zeeland, Vlaanderen en Nederland. Zonder zeespiegelstijging ziet het er over honderd jaar ongeveer uit als het Land van Saeftinghe."

De Hedwige- en de Prosperpolder kunnen zeker 12 tot 15 millimeter zeespiegelstijging per jaar aan, verwacht Van Belzen. "Dan moet de klimaatopwarming onder de 2 graden blijven, waardoor de zeespiegel niet hoger gaat dan 1,5 meter aan het einde van deze eeuw. Maar als het ijspakket rond de polen instabiel wordt, hebben we een probleem."

Het Verdronken land van Seaftinghe. Foto: Tessa Kraan

Saeftinghe, beter bekend als het verdronken land, is inmiddels het hoogste punt van Zeeland, wijst Van de Koppel vanaf de zeedijk bij Emmadorp. Wel trekt het getijverschil diepe geulen door de bodem, die dicht bij de Westerschelde tientallen meters breed zijn.

Bomen groeien niet op de zoute bodem, maar door een mozaïek van begroeiing is het gebied zeer waardevol voor de biodiversiteit. "Dit bekken is een belangrijke waterberging voor België en het is een van de meest bestendige delen van Nederland", zegt Van de Koppel. "Als Saeftinghe de zeespiegel niet bijhoudt, gaat alle buitendijkse natuur, zoals het Waddengebied, kopje-onder."