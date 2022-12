Gaat Nederland het wereldkampioenschap solar racen 2023 in Australië op zijn naam schrijven? De Amersfoortse studente Alinda Dersjant (23) heeft er een belangrijke rol in. Als technisch manager van het Brunel Solar Team heeft ze de leiding over de bouw van de gloednieuwe zonneauto waarmee het team van de TU Delft gaat deelnemen.

"Ik moet ervoor zorgen dat alle technische onderdelen op elkaar passen en dat de auto op tijd en binnen budget af komt", vertelt Alinda. Ze studeert sustainable Energy & Technology aan de TU Delft, de universiteit die iedere twee jaar namens Nederland mee doet aan de wereldkampioenschappen solar racen en een naam heeft hoog te houden.

In oktober zal het team voor de elfde keer meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. De route loopt van Darwin dwars door de outback naar het zuidelijke Adelaide. Een afstand van ruim 3000 kilometer. Het Brunel Solar Team, waar de Amersfoortse Alinda nu technisch manager van is, mag zich het succesvolste team noemen met maar liefst zeven wereldtitels op haar naam. Een eer om hoog te houden dus, beseft de studente maar al te goed.

"De druk is hoog. We willen weer de snelste en efficiëntste zonneauto bouwen, naar de nieuwste inzichten. En daarvoor zetten we alles op alles", vertelt Alinda.

Voorlopig bestaat het ontwerp met al zijn technische snufjes vooral uit modellen en berekeningen opgeslagen op laptops. Alles is bovendien super geheim om de concurrentie niet wijzer te maken. "Daarom ga ik dus ook niet vertellen of we deze keer met een asymmetrische driewieler aan de start gaan verschijnen, zoals het Brunel Solar Team al eerder deed." Het gewicht, de motor, de aeroshell (carrosserie) en de plaatsing van de zonnepanelen zijn allemaal onderdelen waar weer opnieuw over wordt nagedacht om de beste zonneauto neer te kunnen zetten.

Testen

De bedoeling is dat er vanaf februari daadwerkelijk aan de raceauto gebouwd kan worden, als de eerste mallen binnen zijn. En dan kan het grote testen beginnen.

Wie denkt dat de internationale zonneauto's straks in Australië in hun eentje het traject van 3000 kilometer afleggen, heeft het mis. Het convooi van de TU Delft bestaat uit acht busjes. Alinda zit straks in het voorste voertuig dat verantwoordelijk is voor de navigatie.

"Wij geven weg- en verkeerscondities door aan de coureur van de solarauto. Bijvoorbeeld als er zo'n enorme trucker op de weg komt aanrijden. Die hebben een remweg van ruim een kilometer. Dan moeten we tijdig waarschuwen. Het busje dat achteraan rijdt geeft technische informatie door aan de coureur. En houdt de conditie van Nuna XII - zo heet de raceauto - in de gaten."

Brandende wagen

"Door COVID-19 werd de race vorig jaar afgelast en de race ervoor brandde onze auto af vlak voor de finish. Dit jaar gaan we er alles aan doen om de winst terug naar Delft te halen", aldus een enthousiaste Alinda, die haar studie voorlopig on hold heeft staan, zodat ze zich volledig kan richten op het wereldkampioenschap dwars door Australië. De geschatte tijdsduur voor de 3000 kilometer is vier tot vijf dagen. Onderweg wordt er gekampeerd.

Waar ze het meeste naar uitziet straks in oktober? Het moment dat Nuna XII als eerste over de finish komt, lacht ze. "En dat we dan de overwinning vieren in de fontein van Adelaide. Want dat is ondertussen traditie."