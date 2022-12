De dreiging van een hogere energierekening neemt Thierry Reiniers maar voor lief. Hoe graag de Hagenaar zijn koopwoning ook wil verduurzamen, het gaat simpelweg niet. Een warmtepomp kan hij niet kwijt en voor zonnepanelen moet hij een slaapkamer opofferen.

Den Haag telt aanzienlijk meer slecht geïsoleerde woningen dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Bijna een kwart van de woningen heeft een energielabel E, F of G; de slechtste scores die er bestaan. De gemeente heeft nog maar zeven jaar de tijd om zo'n kleine veertigduizend woningen beter te (laten) isoleren. De landelijke doelstelling is namelijk om vanaf 2030 alleen nog maar huizen met energielabel D of hoger te hebben.

Valkenboskwartier

Vooral in wijken als Valkenboskwartier, met veel oudere kleine woningen, moet er qua verduurzaming nog veel gebeuren. Huiseigenaren willen best wat doen, maar dat blijkt lang niet zo eenvoudig. Thierry Reiniers woont aan de Valkenboslaan in een woning die is gebouwd aan het begin van de vorige eeuw. Zonnepanelen, betere isolatie, hij wil het best doen, maar het gaat niet.

"Op het stukje dak dat ik heb zouden misschien zes zonnepanelen kunnen, maar dan moet ik een dakdoorvoer maken, waarvoor ik een slaapkamer moet opofferen. En dan nog weet ik niet of het dak het houdt. Ik heb ook naar een warmtepomp gekeken, maar die moet ik dan tegen de gevel plakken, daar worden de buren niet blij van." De kruipruimte is in zijn geval niet meer bereikbaar en kan dus ook niet geïsoleerd worden.

Tochtige elementen

Het is misschien wel typerend voor het Valkenboskwartier, een Haagse wijk van begin twintigste eeuw. Huizen met hoge plafonds, zonder spouwmuren en her en der glas-in-loodramen. Wie op een ijzige dag over de Valkenboslaan loopt, ziet het ook. Tussen de wel goed geïsoleerde en onderhouden woningen, is overduidelijk waar de bewoners er minder warmpjes bij zitten.

Beslagen ramen waar het water van af gutst, plastic 'voorzetramen' die aan de buitenkant voor het glas zijn geschroefd en zware gordijnen die volledig dicht zijn getrokken. Mooie, historische, maar ook tochtige elementen als glas-in-lood zijn op sommige plekken weggehaald.

Het huis van Reiniers ziet er goed onderhouden uit en heeft sowieso overal dubbel glas. Wat hij nog kan doen? De gevel isoleren, weet Reiniers, maar ook dat blijkt een lastige opgave. Vanwege de ingewikkelde bouw van de woningen - door een buurvrouw omschreven als 'tetriswoningen' - zit Reiniers met zijn buren in een Vereniging Van Eigenaren (vve).

In die vve zit ook een verhuurder, waarmee het moeilijk communiceren is, zegt Reiniers, die vermoedt dat de huurders graag zouden zien dat er wél geïsoleerd wordt. "Er zit nog enkel glas in en een kozijn valt letterlijk in stukken uit elkaar. Dat is hartstikke rot."

Glas-in-lood

Een paar deuren verderop staan de glas-in-loodramen in de vensterbanken van Alisa Gieselbach. Ze hebben plaatsgemaakt voor glas dat de kou wél buiten houdt, maar moeten uiteindelijk als een soort voorzetraam weer op hun oude plek komen. Ze woont er inmiddels vijf jaar. "Als je nu een huis koopt, ben je denk ik wel anders bezig met isolatie en duurzaamheid. Dit is in 1906 gebouwd en dus oud. Je kan er veel aan doen, maar je loopt altijd achter. Het wordt nooit hetzelfde energielabel als een nieuwbouwhuis."

Een vast energiecontract heeft ze niet meer. Daardoor schoten de energiekosten van 240 naar 660 euro, inmiddels is dat weer iets gedaald. "We moeten nu toch kijken hoe we dat gaan doen, een beetje wennen aan in de kou zitten, de verwarming staat nu op 18 graden. Dikke sokken aan, een trui aan. Ik denk dat het ergens ook wel goed is voor bewustwording. Dat het niet zo vanzelfsprekend is om zo onder een warme douche te kunnen stappen. We verbruiken dit jaar echt minder gas."

Ook Julien de Kleijn is veel bezig met duurzaamheid. Hij kocht zijn huis in de Galileïstraat een paar jaar geleden. "Ik weet niet welk energielabel het toen had, maar ik denk het laagst dat er is. Er moest verbouwd worden, dus dan ga je meteen aan de slag met isolatie en verduurzaming."

Verplicht?

De Kleijn heeft twee rechterhanden en heeft veel zelf gedaan, of met hulp van een aannemer. De muren zijn van binnenuit geïsoleerd en dus 20 centimeter dikker geworden. En er is overal dubbel glas gekomen. "Ons platte dak moet nog vernieuwd worden en geïsoleerd, dan kunnen daar ook zonnepanelen komen."

Verder gaat hij de vloer nog isoleren en kijkt hij naar een warmtepomp. "Er zijn allerlei initiatieven en subsidies, die ik wel weet te vinden. Maar ik ben benieuwd hoe de overheid nu kijkt naar het gas. Moeten we daar allemaal helemaal van af? Gaan huiseigenaren daartoe verplicht worden? Dan vind ik dat er wel iets tegenover moet staan van de overheid."