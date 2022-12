In Zürich kunnen alle inwoners binnenkort een stadsidentiteitskaart krijgen, óók ongedocumenteerden. Is dat een optie voor Amsterdam? 'Als het in andere steden werkt, waarom niet hier?'

Bij harde regen of gladde wegen, als fietsen niet lukt, is Hidaya Nampiima (38) vaak genoodzaakt thuis te blijven. De activist is ongedocumenteerd en kan daarom geen betaalrekening met pinpas afsluiten. In het cashloze Amsterdamse openbaar vervoer betekent dat: geen kaartje in de bus of tram.

"Dat is maar een van de beperkingen waar ongedocumenteerden tegenaan lopen", vertelt Nampiima, die Oeganda ontvluchtte vanwege haar seksuele geaardheid en in 2018 in Amsterdam terechtkwam. "We hebben ook minder toegang tot de zorg. En hoewel velen van ons wel gevaccineerd zijn tegen corona, konden we zonder burgerservicenummer geen QR-code krijgen."

Nampiima pleit daarom voor de invoering van een stadsidentiteitskaart: een door de gemeente uitgereikt document voor alle bewoners van de stad, verblijfsvergunning of niet. Steden als New York, San Francisco en Barcelona (zie kader) hebben al zo'n kaart. De precieze invulling ervan verschilt, maar op de meeste plekken bevat de kaart basisinformatie zoals iemands naam, woonplaats en gender. Kaarthouders kunnen gebruikmaken van de publieke voorzieningen in de stad, zoals zorg, onderwijs of financiële instellingen.

Marges van de samenleving

Ook in het Zwitserse Zürich wordt de pas, na jarenlang campagnevoeren, binnenkort werkelijkheid. "Ongedocumenteerden leven in constante angst", vertelt Bea Schwager, directeur van Spaz (Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich). "Ze zijn bang om gecontroleerd te worden door de politie. En ze kunnen niet volwaardig deelnemen aan het leven in de stad."

Het gemeenteparlement keurde het voorstel voor de Züri City Card in 2018 goed, maar centrumrechtse en rechtse partijen dwongen een lokaal referendum af. Een meerderheid van 51,7 procent stemde in mei dit jaar voor het plan. Schwager verwacht dat de kaart in 2025 volledig geïmplementeerd is. Hoe de Züri City Card er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. "Maar we hopen hoe dan ook dat het de stad solidairder maakt", aldus Schwager. "Ongedocumenteerde mensen leven nu in de marges van onze samenleving. Dat kan veranderen."

Stigmatiserend

Ook in Amsterdam staan mensen op de barricaden voor een stads-ID (niet te verwarren met de stadspas, die er al is voor Amsterdammers met een laag inkomen en statushouders). "De stad is in principe ouder dan de natiestaat", zegt Savannah Koolen, medeoprichter van stichting Amsterdam City Rights. "Het idee van de stads-ID is dat we niet meer aan de landelijke overheid overlaten of iemand wel of niet mee mag doen in de stad."

Een belangrijke kanttekening is dat de kaart alleen inclusiviteit bevordert als deze door alle stadsbewoners wordt gebruikt, niet alleen door ongedocumenteerden. "Anders werkt het juist stigmatiserend", zegt Schwager. "De kaart moet toegankelijk zijn en goed gepromoot worden."

Maar: waarom zou je een stadsidentiteitskaart nemen als je al een Nederlandse ID-kaart hebt? Koolen: "In New York biedt de kaart voordelen voor iedereen: kaarthouders krijgen kortingen in winkels en bij musea. Bovendien kunnen New Yorkers op de kaart zelf hun sekse bepalen." Daarnaast nemen velen de kaart uit solidariteit en speelt de pas in op het gevoel van stedelijk burgerschap: het bewijst dat je een New Yorker of Amsterdammer bent.

Hoge kosten

In 2019 werd er door de fractie van GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend om te onderzoeken of de bestaande stadspas zou kunnen worden uitgebreid naar een Amsterdam Pas. Daarvoor was volgens een gemeentewoordvoerder geen draagvlak in de raad, mede vanwege de hoge kosten. Ook waren er vraagtekens bij de mogelijkheden: zo zou de Nederlandse politie, in tegenstelling tot Amerikaanse staten die beschikken over een eigen politiekorps, een door de gemeente uitgegeven pas niet erkennen als wettelijk gelegitimeerd identificatiemiddel.

"In eerste instantie willen we gewoon die kaart, om te laten zien dat alle inwoners bij de stad horen", zegt Koolen. "En hopelijk openen er daarna andere deuren." Nampiima is het daarmee eens. "Ik noem mezelf Amsterdammer, maar volgens de documenten besta ik nergens. Als een stads-ID in andere steden werkt, waarom niet hier?"

Hoe werkt het in andere steden?

De stadsidentiteitskaart is niet hetzelfde als een nationaal identiteitsbewijs, zoals een paspoort of ID-kaart. De pas vindt zijn oorsprong in New Haven (Connecticut). Daar werden ongedocumenteerden vaak slachtoffer van overvallen, omdat ze - bij gebrek aan pinpas - met cash op zak liepen. In 2007 werd de Elm City Resident Card ingevoerd, die dienst doet als identificatiebewijs in de stad, pinpas, bibliotheekpas en parkeerkaart.

Inmiddels hebben meerdere steden in de Verenigde Staten, zoals San Francisco en Washington een stadsidentiteitskaart. In 2015 introduceerde New York de IDNYC, die inmiddels door zo'n 1,4 miljoen New Yorkers wordt gebruikt. De politie daar erkent de pas als wettelijk identificatiemiddel en kaarthouders kunnen gebruikmaken van alle instellingen en organisaties die aan de pas verbonden zijn: van sportscholen tot banken. Om de identiteit van de kaarthouders vast te stellen, werkt New York met een puntensysteem, waarmee op verschillende manieren binding met de stad kan worden aangetoond. De privacy van de kaartgebruikers wordt gewaarborgd door alle documenten die bij een aanvraag worden aangeleverd te vernietigen.

Parijs was een van de eerste Europese steden die, na de terreuraanslagen van 2015, besloot om stedelijke burgerparticipatie centraal te stellen via de Carte Citoyenne - geïnspireerd door de IDNYC. Elke inwoner van Parijs boven de zeven jaar kan de kaart krijgen. In Barcelona worden alle stadsbewoners, met en zonder verblijfsvergunning geregistreerd in el padrón (het op nationaal niveau ingestelde bevolkingsregister). Met die registratie kun je gebruikmaken van publieke voorzieningen, zoals onderwijs en zorg.