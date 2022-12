De drie gebroeders Rog zijn de allerlaatste garnalenvissers uit Scheveningen. Het wordt steeds moeilijker het authentieke beroep te beoefenen en de visserijsector heeft het zwaar. De garnalenkotters moeten per 1 oktober 2023 voldoen aan nieuwe regels voor stikstofuitstoot, maar die verduurzaming is prijzig. "De ziel wordt uit het beroep gezogen."

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij volgde van kinds af aan de garnalen, kent alle Noordzeevis en vond zelfs een keer een lijk in zijn net. Scheveninger Nico Letsch (70) is een ouwe rot in het vak. Maar na 58 jaar ploegen op zee gooide de garnalenvisser de handdoek in de ring. De visserij, 'het mooiste beroep op aarde', is voor hem niet leuk meer. "Met al die regels wordt de toekomst je afgepakt."

Een van die regels is de nieuwe eis voor de stikstofuitstoot van de garnalenvisserij. Die vraagt om verduurzaming binnen negen maanden met nieuwe motoren en katalysators. Dat gaat voor garnalenvissers rond de 100.000 euro kosten. Absurd, noemt visserijspecialist Willem Ment den Heijer het. "Als we niet oppassen, doet dit ons de das om."

Generatie

Geboren uit generaties van vissers stond Nico Letsch op zijn 13de op zijn eerste garnalenboot. Op zijn 18de kocht hij zijn eigen vaartuig. Vorig jaar kwam zijn droom uit: toen schafte hij een garnalenboot aan voor zijn zoon. Maar die ligt nu als een skelet in de Scheveningse haven. De SCH-43, de staart van een familiebedrijf. "Hij staat te koop. Ik ben gestopt en mijn zoon heeft een goede baan elders, want het zat er voor ons gewoon niet meer in."

De garnalenvisser stopte een paar maanden geleden. De visserijsector heeft het al jaren zwaar: na de Brexit, corona, windmolens op zee en magere vangsten werden eerst de olieprijzen torenhoog. Met de nieuwe stikstofregels daarbovenop zijn velen zoals Letsch genoodzaakt te stoppen. "Als we zo doorgaan, gaat de Nederlandse visserij straks ten onder'', denkt Letsch. "Dan moeten we vis importeren, dat is nog veel slechter voor het milieu! Het vissersleven is hard werken, maar het was het voor mij altijd waard. Tot het te veel werd."

Arie Rog op zijn boot de SCH-10: hij behoort samen met zijn broers Barry en Rien tot de laatste garnalenvissers van Scheveningen. Foto: Willem Ment den Heijer

Nu zijn er nog maar drie Scheveningse garnalenvissers over. Drie broers: Arie (54), Barry (49) en Rien (42) Rog. Door weer en wind volgen de gebroeders garnalen, soms weken achter elkaar. "Elke dag is anders. Eigenlijk kan ik niet uitleggen hoe mooi het vak is. Maar of we het altijd blijven doen? Dat is onzeker."

De drie broers varen momenteel dagen rond België, waar het water warmer is dan voorgaande jaren. Dat veroorzaakt veel algengroei, waarmee garnaaltjes zich voeden.

"De arbeid is niet veel veranderd, maar de regels wel'', weet Arie Rog. "Het is een poppenkast. We hoorden deze nieuwe stikstofeis en de moed zakt je in de schoenen. We hadden nét een nieuwe motor gekocht, want de controles in de visserij zijn streng. En dan horen we nu dat we wéér een volledig nieuwe motor kunnen aanschaffen. Maar dan zie je alle Belgische, Duitse, Deense collega's op zee, en die hoeven dat allemaal niet."

De garnalenvissers ontvangen de helft van de kosten voor verduurzaming van de overheid. "Dat is fijn, maar niet genoeg", verzucht Arie. "We hebben twee jaar verschrikkelijk slechte vangsten gehad. De laatste maanden hebben we gelukkig goed geboerd. Zonder die buffer hadden we deze investering nooit kunnen doen. En dan? Dan hadden we dus moeten stoppen."

Dat de kosten van de stikstofregels uitermate hoog zijn voor de garnalenkotters, legt ook visserijspecialist Willem Ment den Heijer uit. "Het betreft vaak kleine kotters, boten van zo'n 300 pk, van bijvoorbeeld familiebedrijven. Dan zijn dit hele grote bedragen."

Het idee heerst dat deze sector veel zwaarder wordt aangepakt dan grotere vervuilers: het is als een gevecht tussen David en Goliath, voelt Den Heijer. "Het is makkelijker om hun regels op te leggen: het is een kleine sector. Ondertussen heeft de Randstad geen moeite met enorme vrachtwagens die door Naturagebieden sjezen en gaat de luchtvaartindustrie ook onverstoord door. In vergelijking is de uitstoot van de garnalenvisserij heel klein. Het zijn kleine bootjes, die vaak ver van de kust vissen."

Lust en leven

Is het romantische tijdperk van de garnalen-vissende Scheveninger voorbij? Die kans wordt steeds groter, vrezen de mannen: "Je wilt niet dat de dag komt dat iemand zegt: dat was de laatste garnalenvisser." "Het is zo zonde", beaamt Nico Letsch. "Het was mijn lust en leven, maar het is klaar."

Twijfel overvalt soms ook de Rog-broeders. "Mijn broers hebben meer vaarbewijzen gehaald, zodat ze nog elders werk kunnen vinden, mocht dat nodig zijn", vertelt Arie Rog. "Soms zit je in die armoe en denk je: man, man, man, wat doen we onszelf aan. Maar aan het eind van de dag... het is en blijft het mooiste beroep."

Datum uitgesteld

Een paar jaar terug waren er zo'n tweehonderd garnalenkotters in Nederland, tegenwoordig zijn dat er zo'n 165. In Scheveningen zijn alleen de gebroeders Rog over. Om de stikstofuitstoot te reduceren, moeten garnalenvissers nu hun kotters verduurzamen. Eerst moesten ze dit voor januari doen, maar die datum is opgerekt tot 1 oktober. Deze regels gelden niet voor veel andere boten, zoals containerschepen. Het verplichten van een stikstofvergunning is namelijk een stuk moeilijker voor de Nederlandse vloot: dan gaat het om afspraken op wereldschaal.

Ook Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond is kritisch: "Andere sectoren krijgen percentages waarmee ze hun stikstofuitstoot moeten reduceren, wij moeten de héle uitstoot terugdraaien. Dat komt onder meer door het gebrek aan 'historische rechten' voor de plek waar ze vissen."

Boeren hebben dit bijvoorbeeld wel: als ze stikstof uitstoten op hun land, mogen ze dat blijven doen. Vissers hebben elk jaar een aflopende vergunning. "Per 1 januari zijn zij steeds 'nieuw'. Terwijl ze eigenlijk al decennia op dezelfde plekken vissen."