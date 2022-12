De zorgcrisis is in een volgende fase beland. Snurken? Rugpijn? Darmklachten of gewrichtspijn? Het ziekenhuis gaat u niet altijd meer helpen. Huisartsen en de specialisten trekken een grens. 'Het moet medisch noodzakelijk zijn en anders niet.'

De drempel voor een verwijzing naar het ziekenhuis gaat omhoog. "Jarenlang is er veel te veel geconsumeerd. We kunnen niet meer doen wat we altijd deden", zegt bestuurder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) Anita Wydoodt. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven onderschrijft die stelling grotendeels.

"We willen de zorg openhouden voor echt zieke mensen en daarom moet het echt anders", aldus Wydoodt. "Het ziekenhuis is geen supermarkt waar iedereen naar eigen inzicht iets kan kopen".

Zij doet daarom ook een beroep op de burger. Want die zou minder veeleisend en meer zelfredzaam moeten zijn. Nog te vaak komen mensen de specialistenkamers binnen zonder medische noodzaak, bemerkt het Tilburgse ziekenhuis. Daarom wordt die verwijzing een stuk moeilijker te krijgen.

Snurken? De kno-arts gaat u niet meer helpen (tenzij er slaapapneu bij komt kijken). En er volgt niet meer standaard een mri bij rugklachten. "We weten al jaren dat even afwachten en pijnstilling meestal de beste remedie is. En een reumatoloog kan ook niet altijd die gewrichtspijn verhelpen. Soms is dat een fysiotherapeut of is er geen effectieve behandeling mogelijk", legt Andy van Veen uit. Hij is kaakchirurg en oncoloog in het ETZ, én voorzitter van de medische staf. "Het is niet omdat het ziekenhuis niet wil helpen", zegt hij, "maar omdat behandeling geen zin heeft of omdat de patiënt met andere zorg beter af is."

Behandelingen onder de loep

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is het 'in grote lijnen eens met de zienswijze' van de Tilburgse collega's. "In het ziekenhuis moeten we ons beperken tot passende zorg; zorg die bewezen is voor een bepaalde aandoening", zegt bestuursvoorzitter Nardo van der Meer.

Het 'Cathrien' kijkt kritisch naar de behandelingen. Het ziekenhuis is aangesloten bij het ZE&GG-initiatief (Zorgevaluatie en Gepast Gebruik) van het ministerie van VWS, waarbij therapieën tegen het licht worden gehouden om te beoordelen of ze leiden tot de verwachte gezondheidswinst. "Leidt een behandeling tot minder gezondheidswinst dan gedacht, dan moeten we daar actie op ondernemen door bijvoorbeeld te stoppen met die behandeling", aluds Van der Meer.

Maar ook is er 'aan de voorkant' wat te winnen, vindt de bestuursvoorzitter: "We weten dat patiënten vaak snel naar de huisarts gaan, ook met aandoeningen die vanzelf overgaan. Daar kunnen we als zorgverleners nog een wereld winnen door het delen van kennis met patiënten, zodat de huisartsen minder vaak worden bezocht."

Zorgvraag moet omlaag

Het minder snel doorverwijzen is een volgende stap in de zorgcrisis. Een manier om de groeiende patiëntenstroom af te remmen. Wydoodt: "We kijken volop naar onze eigen manier van werken. Hoe kan dat beter en efficiënter? Daar gebeurt al veel. Maar de zorgvraag moet echt omlaag, anders redden we het niet."

Is dit een noodgreep? "Nee", zegt Wydoodt, "het ging al lang deze kant op, alleen versnelt de druk op de zorg het proces. Zie het in het verlengde van de passende zorg." Van Veen: "Er wordt soms kostbare tijd verspild aan patiënten die op voorhand al niet in het ziekenhuis hoorden."

De patiënt zal dus vaker 'nee' te horen krijgen. En dat begint bij de huisarts. Maar had die het niet al druk genoeg? Huisarts en medisch directeur van huisartsenorganisatie PrimaCura Leonie Tromp: "Als onderdeel van de zorgketen moeten we deze bal oppakken. Maar we doen het niet alleen. Ziekenhuisspecialisten helpen ons met digitale adviezen en telefonisch consult om die 'nee' nog beter te onderbouwen."