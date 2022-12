Elk jaar verschijnen er nieuwe kerstalbums van vooral Britse en Amerikaanse popartiesten. Nederlandse artiesten waagden zich er lange tijd niet aan. Tot dit jaar.

Een gratis hebbedingetje was het: Zo, Dit Is Kerstmis, de kerst-cd die in 1998 aan abonnees van de VPRO-gids werd gestuurd. Een unicum: Nederlandse indiebands als Daryll-Ann, Skik en Bettie Serveert die zich stortten op kerstliedjes.

Veelzeggend was de wijze waarop ze dat deden. Melige versies van Last Christmas (Benjamin B.), een verkerste versie van Joni Mitchells River (Bettie Serveert) en het van zichzelf al komische Hang Myself From The Tree, door Caesar.

Kerstmuziek, dat kon als serieuze Nederlandse popmuzikant alleen met een knipoog, want die sentimentele muziek was voorbehouden aan de Mariah Careys, Chris Reas en Wham!'s van deze wereld. Guilty pleasures, waar je als zichzelf respecterende muziekliefhebber of -maker je neus voor ophaalde.

Oprecht

Hoe anders is dat nu, 25 jaar later. De schroom is er af. Kerst mag, en niet alleen bij Gerard Joling, Trijntje Oosterhuis en Nielson. Trendsetters zijn Clean Pete, het duo dat in 2019 een zelfgeschreven kerstalbum uitbracht: Gloria. Geen quasikomische kerstcovers met knipoog, maar oprechte kerstliedjes.

Dat de tweelingzussen Loes en Renée Wijnhoven (zij zijn Clean Pete) niet de enige indie-artiesten waren die van kerst houden, blijkt uit de gasten op het album. Er is een duet met Niek Nellen (zanger van de Engelstalige garagerockband Afterpartees), een slepende ballad met Marien Dorleijn (zanger/gitarist van indieband Moss) en een intiem liedje met singer-songwriter Lucky Fonz III.

"Onze liefde voor kerst is oprecht", zegt Loes Wijnhoven, de gitaarspelende helft van het duo. "Kerst betekende vroeger dat Renée en ik konden optreden op onze school en in de kerk. Daardoor associeer ik kerst met optreden en andersom."

Clean Pete bracht voor het eerst een kerstliedje uit in 2014. De reacties zorgden ervoor dat er vanaf dat moment elk jaar een nieuwe kerstsingle verscheen en in 2018 was er een heuse kerstshow. Van Wijnhoven noemt dat concert "een van de leukste uit mijn leven".

Traditie naar Nederland

Dit weekend begint de kersttournee met een uitverkochte show in de Kleine Komedie in Amsterdam. Inmiddels komen er meer mensen naar hun kerstshows dan naar hun reguliere optredens. Alle gastvocalisten op Gloria doen mee bij de shows. Loes Wijnhoven: "Ik houd mij niet bezig met de vraag of kerstmuziek wel kan of hoe het binnen mijn carrière past. Ik maak wat ik wil maken. In het buitenland zie je dat er veel kerstmuziek is van alternatieve popartiesten. Denk aan Bright Eyes, Belle & Sebastian, Sufjan Stevens of Low. Het is cool dat wij die traditie hier in Nederland nu ook krijgen."

Dit jaar hebben vooral vrouwelijke buitenlandse artiesten zich op kerst gestort. Zo bracht indiecountryzangeres Judy Blank een kerstsingle uit (California Christmas), net als Amber Kamminga (Somewhere Next Year). Linde Schöne kwam zelfs met een compleet kerstalbum: Kerstmis Baby!

De albumhoes van 'Kerstmis Baby!' van zangeres Linde Schöne. Foto: Linde Schöne

Schöne, die in 2017 bekend werd als rapper en haar debuut-EP Linde Van Nimma uitbracht bij hiphoplabel Noah's Ark: "Ik droomde er al langere tijd van om een kerstplaat te maken. Daarbij vind ik dat er te weinig Nederlandstalige kerstliedjes zijn. Laat ik ze dan zelf maar gaan maken."

Volgens Schöne voelen haar luisteraars dat haar liefde voor kerst oprecht is. Schöne: "De liedjes op mijn andere albums gaan vaak over zelfliefde, authentiek zijn en mijn eigen gang gaan. Daar is dit kerstalbum een uiting van. Waarom zou ik mij schamen voor wat ik leuk vind? Dat moet je nooit doen."

Artistieke bevrijding

Het decor van sneeuw, kerstbomen en arrensleeën biedt ook inhoudelijk uitdagingen, zeggen zowel Schöne als Wijnhoven. "Het is ontzettend leuk om zelf kerstliedjes te schrijven", zegt Schöne. "De wereld wordt tijdens kerst toch een soort Disneywereld, waarin alles magisch en schattiger wordt, met belletjes, glitters, lichtjes en strikjes. Alles wordt uitvergroot. Met kerst ben je extra blij, of je mist iemand net iets meer. Dat is een vruchtbare schrijversbodem. Je kunt alles schrijven zoals normaal, maar dan met kerst als achtergrond."

Wijnhoven noemt kerstmuziek 'een artistieke bevrijding'. "Je kunt er alle kanten mee op, te zoet bestaat niet binnen kerstmuziek. Een goed kerstliedje gaat voor mij over een breed scala aan emoties die in een snelkookpan worden beleefd. Het kan dansbaar zijn, maar ook klein en eenzaam. Je kunt het zo harmonieus en melodieus of zo groot en dramatisch maken als je zelf wilt, compleet met blazers en strijkers. Of juist heel lo-fi en indie. Ik ben dol op beide uitersten en binnen kerstmuziek kan ik volledig mijn eigen smaak kwijt."

Elk jaar profiteren

Natuurlijk is er ook een commercieel aspect. Wie een kersthit scoort, profiteert daar elk jaar weer van. "Kerstplaten verkopen redelijk, maar natuurlijk wel alleen in december. Een goede recensie kan helpen, of een grote naam die een kerstplaat maakt. Zo verkoopt de kerst-cd die Dolly Parton vorig jaar maakte ook dit jaar goed", vertelt Alex Koster, verkoper bij platenzaak Concerto in Amsterdam.

"Er is zeker elk jaar behoefte aan nieuwe kerstmuziek", bevestigt Dennis van Tetering, directeur catalogue & physical product van platenmaatschappij Universal Music Nederland. "Dat blijft terugkomen. Daarbij: veel artiesten vinden het leuk om bijvoorbeeld een interpretatie te geven van een kerstklassieker. Voor veel artiesten is het maken van een kerstalbum iets wat nu op hun bucketlist staat."

Van Tetering ziet daarbij dat de groei in Nederlandstalige, zelfgeschreven kerstmuziek niet op zichzelf staat. "Ik heb het idee dat kerst de afgelopen twintig jaar aan populariteit heeft gewonnen, inclusief kerstmuziek. Daar profiteren wij als platenmaatschappij ook van. Daarnaast bevindt de Nederlandstalige popmuziek zich in een golf omhoog. Dat zie je daardoor ook terug in Nederlandstalige kerstmuziek."