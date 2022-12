Amsterdam was in de 17e eeuw het centrum van de cartografie, de meerdelige Atlas Maior van Joan Blaeu een gewild topstuk. In De wereld van de familie Blaeu beschrijft Kees Zandvliet hoe diens nazaten een geslaagde overstap wisten te maken van de boekhandel naar bestuursfuncties.

Bij een Brussels veilinghuis werd vier jaar geleden nog een complete editie van de Atlas Maior van Joan Blaeu afgeslagen voor 600.000 euro. Al bij verschijning in 1662 straalde bezit van de elf delen met bijna zeshonderd handmatig ingekleurde kaarten en enkele duizenden pagina's beschrijvingen rijkdom uit.

Voor deze meest luxueuze uitvoering moesten kopers destijds 450 gulden neerleggen, een veelvoud van het jaarinkomen van een geschoolde ambachtsman. "Maar Joan Blaeu was meer dan een kaartenmaker en uitgever," benadrukt Kees Zandvliet, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. "Hij was ook een universitair geschoold jurist, lid van de vroedschap en kapitein van de schutterij."

Haringhandelaren waren ze oorspronkelijk, in Uitgeest, later in Alkmaar. Maar de wortels van de familie Blaeu liggen op het voormalige eiland Wieringen. Daar wordt omstreeks 1500 Willem Jacobszoon geboren, bijgenaamd Blauwe Willem. Hij maakt de sprong met zijn haringhandel vanuit Alkmaar naar de Amsterdamse Nieuwendijk. En trouwt met Anna Jansdochter, die in 1544 in de Amsterdamse archieven opduikt na haar verbanning uit de stad als aanhanger van de doopsgezinde prediker Menno Simons.

Het is kleinzoon en de latere kaartenmaker Willem Janszoon, die in 1621 de bijnaam aanneemt als achternaam.

Meer aangetrokken tot de wiskunde

Komend jaar is het precies 350 jaar geleden dat de Joan Blaeu van de Atlas Maior overleed. Zandvliet zag het als mooie aanleiding om de familie Blaeu eens beter onder de loep te nemen. Waren er dan niet al boekenplanken vol geschreven over de drukkersfamilie?

"Er zijn schitterende dissertaties verschenen en ook fraaie tentoonstellingen gemaakt," aldus Zandvliet, die eerder ook hoofd presentaties in het Amsterdam Museum en hoofd van de geschiedenisafdeling van het Rijksmuseum was. "Maar al die kennis is vanuit de verschillende disciplines fragmentarisch aangeboden. Ik heb accenten gelegd en toegevoegd, omdat na archiefonderzoek bleek dat bepaalde aspecten onderbelicht waren gebleven. Van hun drijfveren, de rol van vrouwen in het familiebedrijf, en grootgrondbezit, tot hun overzeese activiteiten."

Het is Willem Blaeu die zich meer aangetrokken voelde tot de wiskunde dan tot de haringhandel. En na een buitenlandse studiereis omstreeks 1598 aan de Korte Nieuwendijk een winkel opent in boeken, globes, zeevaartkundige instrumenten en kaarten. Daar wordt in november 1599 Joan geboren, kort daarna verhuist het gezin naar de Geldersekade.

De cartografie had zich in de 16e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden ontwikkeld. Daar produceerde Abraham Ortelius de eerste atlas, en onderbouwde Gerard Mercator de cartografie theoretisch. Na de plundering van Antwerpen door muitende Spaanse troepen namen veel ambachtslieden de wijk naar Amsterdam, die de handelspositie van de Scheldestad zou overnemen. Op Willem Blaeu na, kwamen alle in Amsterdam toonaangevende drukkers en cartografen uit de Zuidelijke Nederlanden.

Joan Willemsz Blaeu, door Michiel van Musscher (1685) Foto: Walburg Press

Monopoliepositie

Willem Blaeu maakte al snel naam met gedrukte kaarten van hoog niveau. De Atlas Maior van zoon Joan is een van de vijftig vensters van de Canon van Nederland. De bijna mythische status van het topstuk vertekent het beeld van de familie, vreest Zandvliet.

"De Atlas Maior was, net als de andere atlassen en globes, een product voor een nichemarkt van kapitaalkrachtige klanten. Speciale uitgaven, die mogelijk waren dankzij de gegarandeerde omzet in het drukken van grote hoeveelheden ander drukwerk. Amsterdam kende een grote mate van persvrijheid. Het calvinistische stadsbestuur zag het belang in van de internationale handel. Zo kon de drukkerij van Blaeu tegen scherpe tarieven de grote katholieke markt in Europa en de overzeese gebieden bedienen."

"Blaeu is onontkoombaar," stelt Zandvliet vervolgens. "Toen ik in het Rijksmuseum werkte, kon ik me goed voorstellen dat er collega's rondliepen met een gezonde afkeer van Rembrandt. Maar hij was wel een bijzondere vakman en handelaar, net zoals Willem en Joan Blaeu. Joachim Ottens en Johannes Janssonius maakten ook schitterende atlassen, maar wisten geen centrale positie te veroveren."

"Een zoon van Janssonius komt trouwens wel in het boek voor. Hij werd in Duitsland, op weg naar de Buchmesse in Frankfurt, gedood door hongerige dorpsbewoners en opgegeten. Maar terug naar het verhaal: Joan Blaeu slaagde erin een monopoliepositie te verwerven als kaartenmaker voor de VOC. En hij wist ook enkele Amsterdamse globeproducenten over te nemen, waaronder die van Janssoniusglobes."

Internationale handelscontacten

Zandvliet slaagt erin om de wereld van de familie Blaeu in kaart te brengen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het zogenaamde maagschap, het netwerk van familie en vrienden.