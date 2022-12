In de Utrechtse politiek is een meerderheid voor de terugkeer van de tippelzone. Andere adviezen van een commissie over sekswerk in Utrecht worden ook omarmd. 'Sekswerkers worden al veel te lang in de steek gelaten.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een commissie onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager van Justitie adviseerde eerder dit jaar hoe Utrecht om moet gaan met sekswerk in de stad. Sinds de sluiting van de raamprostitutie aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat in 2013 worstelt de politiek met deze vraag.

Sorgdrager adviseerde onder meer te onderzoeken op welke manier thuiswerken voor sekswerkers op een legale manier mogelijk is en of de tippelzone in afgeslankte vorm terug kan keren. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad omarmt de adviezen van de de commissie Sorgdrager. "Sekswerkers worden in Utrecht al veel te lang in de steek gelaten", zei D66'er Dirk-Jan van Vliet donderdag in een vergadering van de raad. "Dat stemt mij boos en verdrietig, maar dat is niets vergeleken met de machteloosheid die sekswerkers voelen. We moeten vaart maken."

Sekswerkers op straat niet meer van deze tijd

De discussie over de adviezen van Sorgdrager spitste zich deels toe op de terugkeer van de tippelzone. De werkplek voor straatprostituees aan de Europalaan werd in juni 2021 gesloten. De sekswerkers moesten weg omdat in het gebied woningen kwamen. Een poging van de gemeente de tippelzone te verplaatsen naar de Boteyken in De Meern of de Elektronweg op Lage Weide stuitte op fel verzet van de buurt en mislukte.

Oppositiepartij VVD is 'enorm tegen' een tippelzone, aldus raadslid Tess Meerding. Zij noemde sekswerkers die op straat werken, niet meer van deze tijd. Een tippelzone gaat volgens haar ook gepaard met overlast voor de buurt. Collegepartij ChristenUnie wil ook geen ruimte meer bieden aan sekswerk op straat. Maar een ruime meerderheid ziet een nieuwe 'baan' wel voor zich en stelde dat sekswerkers zelf aangeven hier behoefte aan te hebben. D66'er Van Vliet wees er nog maar eens op dat de tippelzone aan de Europalaan niet was gesloten vanwege overlast. "De tippelzone werkte", stelde hij.

Nieuwe Zandpad als locatie

Lange tijd zette de gemeente Utrecht in op het realiseren van een groot aantal werkplekken voor sekswerkers niet ver van de seksbootjes die tot 2013 langs het Zandpad in de Vecht lagen. Het grootschalige Nieuwe Zandpad (100 werkplekken) komt er niet werd eerder al duidelijk, maar de locatie in de wijk Overvecht wil GroenLinks voor de toekomst nog niet afschrijven. Volgens raadslid Mahaar Fattal kan naar het Nieuwe Zandpad worden gekeken als kleinschalige locatie voor sekswerkers. De commissie Sorgdrager adviseert naar dergelijke plekken op zoek te gaan voor raamprostitutie. "We hoeven niet meteen aan het Zandpad te beginnen, maar we weten hoe lastig het is locaties te vinden", aldus Fattal.