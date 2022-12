Zo’n reusachtig groot en sprookjesachtig kerstdorp in een huiskamer als dat van Ed Colijn (61) en Anneke Boot (60) in Tuk, vind je vast nergens anders in Steenwijkerland. En waarschijnlijk ook niet in Overijssel of zelfs in heel Nederland. Het is er een ware kakofonie van geluid en licht.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Alle superlatieven schieten tekort als je het kerstdorp van Ed en Anneke zou willen omschrijven. Een bezoeker komt ogen en oren tekort, zo indrukwekkend is het. In de woonkamer in hun woning aan De Erfgenamen in Tuk hebben zij twee derde gevuld met het kerstdorp. Alleen in een hoekje bij het raam kan het stel nog op een bank zitten.

Langnek en Pinokkio

Verdeeld over vier tafels, over een oppervlakte van 16 vierkante meter, zie je allerlei taferelen die met kerst en de wintertijd te maken hebben. De gastvrije Ed en Anneke geven graag een rondleiding. "Hier hebben wij de Efteling nagebouwd", steekt Anneke van wal. Langnek, Raponsje, Sneeuwwitje, Hans en Grietje en Pinokkio, ze zijn allemaal present.

"En eindelijk hebben we ook het Sprookjesboek", voegt Ed toe. Hij vertelt dat hij in zijn vorige woonplaats Ridderkerk al zeven jaar een kerstdorp heeft gebouwd. RTV Rijnmond is daarvoor zelfs al eens opnamen komen maken. Sinds twee jaar woont hij samen met Anneke in Tuk. Zij had daarvoor 25 jaar in Steenwijk gewoond. Beiden werken bij de NoordWestGroep in Steenwijk. Elk jaar wordt het kerstdorp een stukje groter. "In Tuk hebben we het eerste jaar een kerstdorp op twee tafels gebouwd en dit jaar zijn we half oktober begonnen op vier tafels", legt Ed uit. Eind november was het klaar.

Huis in lichterlaaie

Verder met de rondleiding. Aangekomen bij de tweede tafel wijst Ed de kapelbaan en daaronder een skipiste en een ijsbaan aan. Piepkleine mensjes roetsjen naar beneden op hun ski's, schaatsen een rondje en zitten in de gondels. Naar een hoekje van deze tafel is de brandweer onderweg. Een huis staat in lichterlaaie. Alles beweegt en overal hoor je belletjes rinkelen, kerkklokken beieren en muziek schallen. Overal flikkeren bovendien lampjes in allerlei kleuren van de regenboog. Het is een ware kakofonie van geluid en licht.

Op een derde tafel is de autobaan, compleet uitgerust met tunnel. Daaromheen draaien molens vrolijk in de wind. Het stel heeft ook een lokaal tintje toegevoegd aan deze tafel: carbid schieten. "Dat zag ik vorig jaar voor het eerst van mijn leven bij School B", aldus Ed. Op de vierde tafel wijst hij een dorpstafereel aan. De klokken luiden van het kerkje, waar net een bruidspaar naar buiten komt. Indrukwekkend is ook de waterval hier schuin achter.

Verlanglijstje

Om het kerstdorp nog mooier te maken, hebben ze nog een paar items op hun verlanglijstje staan. Anneke: "We zouden nog graag een popcornfabriekje en een bierbrouwerij willen toevoegen."

Samen struinen ze rommelmarkten en tuincentra af om bijzondere stukken te zoeken. "We hebben al dertig dozen vol spullen, wat ons zo'n 5000 tot 6000 euro heeft gekost", bekent Ed. Daarnaast gaven zij nog zo'n 2000 euro uit aan boompjes.

Om te voorkomen dat de elektriciteitsrekening de pan uitrijst, gebruiken de kerstfanaten zwakstroom en ledlampen. En alleen 's avonds zetten ze het kerstdorp een paar uurtjes aan. Het scheelt dat ze beiden erg handig zijn en ze zoveel mogelijk zelf maken. Anneke: "Ik heb een terracotta pot fijngestampt en van de kiezels een weggetje gemaakt." Het zaagsel dat Ed produceerde bij een klus gebruikte hij voor een andere weggetje. Het mos in het kerstdorp is ook echt. En op Tweede Kerstdag gaan zij steevast naar Intratuin om van de hoge kortingen te profiteren.

Ed Colijn en Anneke Boot in hun imposante kerstdorp, waar ze rommelmarkten en tuincentra voor afstruinen. Foto: Wilbert Bijzitter

Complimenten

Het stel uit Tuk krijgt van buren en dorpsgenoten veel complimenten. Ook voor hun fraai versierde en verlichte tuin. Ed: "We hebben van een buurtgenoot een kaart gekregen, waarop hij schreef dat hij voor en na zijn werk hier langs rijdt, wat hem altijd opvrolijkt." Anneke vult aan: "Van zulke reacties worden wij ook vrolijk, daar doe je het voor." Het stel hoopt hun buren aan te steken met hun kersthobby, zodat ook zij volgend jaar hun tuin gaan versieren of wellicht zelfs een kerstdorp gaan bouwen.