Het aantal arbeidsmigranten dat een zwervend bestaan leidt, is snel aan het groeien. Vooral in Arnhem is de groeiende groep daklozen uit Oost-Europa momenteel zichtbaar.

In heel 2021 werden er in Arnhem negentig dakloze arbeidsmigranten geregistreerd. Alleen in het derde kwartaal van dit jaar waren het er in de Gelderse hoofdstad al 45, blijkt uit cijfers van stichting Barka. Die organisatie helpt zwervende arbeidsmigranten. In Nijmegen telde Barka vorig jaar 46 inschrijvingen. Tot en met september dit jaar zijn dat er nu al 55.

'Zodra werknemer wordt ontslagen, verliest hij ook zijn onderkomen'

Magdalena Chwarścianek van Barka ziet een duidelijke toename van het aantal dakloze arbeidsmigranten in alle Nederlandse steden. Ze denkt dat de toename een gevolg is van de crisis in Oost-Europa.

"Mensen worden ontslagen in Polen of Roemenië en krijgen de gelegenheid geld te verdienen in rijke West-Europese landen. Wanneer in Nederland het contract stopt, kunnen alleen de mannen die stevig in hun schoenen staan zelf een nieuwe baan vinden. De kwetsbaren raken alles kwijt en gaan zwerven."

Veel arbeidsmigranten worden naar Nederland gehaald om te werken in de vleesverwerkende industrie, in de landbouw of doen productiewerk. Aan het werk is onderdak gekoppeld. Zodra een werknemer uit Oost-Europa wordt ontslagen, verliest hij ook zijn onderkomen.

Voedselpakketten en hulp met zoektocht nieuwe baan

Een Tsjechische dakloze kwam afgelopen week in het nieuws toen hij urenlang op trolleyleidingen liep bij station Arnhem Centraal. De politie wist hem er uiteindelijk af te krijgen en droeg hem over aan hulpverlening.

Stichting Barka probeert mensen die werkloos zijn geraakt, te helpen. "Met heel praktische zaken zoals voedselpakketten en kleding, als ze die nodig hebben. Verder proberen we te bemiddelen met uitzendbureaus voor een nieuw baan", vertelt Chwarścianek.

Het gros van de arbeidsmigranten blijft hier hangen

Het gros van de werk- en dakloze arbeidsmigranten blijft in Nederland hangen. "Het zijn vooral de kwetsbare mensen met persoonlijkheidsproblematiek, soms in combinatie met een drugs- of alcoholverslaving die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Juist deze mensen zijn het die, door toedoen van de werkgever, vaak de uitzendbureaus, het eerst op straat staan. Een soort natuurlijke selectie, echt hard. Het leidt tot verschrikkelijke situaties."

Arbeidsmigranten die werkloos raken hebben geen recht op een uitkering in Nederland. Dat hebben ze wel in het land van herkomst. Toch gaan velen uit schaamte niet terug naar Polen, Letland of Roemenië. Chwarścianek: "Dat heeft te maken met gekrenkte trots. Vooral bij Poolse mannen zie je dat veel. Ze leven liever op straat dan dat ze hun familie en vrienden onder ogen moeten zien of om hulp moeten vragen." Vrouwen zoeken eerder hulp dan mannen.