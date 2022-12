Er gaat veel aandacht naar het uitsterven van dieren. Dat ook planten van de aardbodem verdwijnen, is minder bekend.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De dodo is voor veel mensen waarschijnlijk het archetype van 'een recent uitgestorven dier'. Maar wat is eigenlijk de spreekwoordelijke dodo onder de planten? Zelfs diehard plantenkenner Baudewijn Odé van de onderzoeksorganisatie Floron moet even heel diep nadenken over die vraag.

Na enig speuren in de lijsten van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN, komt Odé met een lijst van ongeveer 120 planten die wereldwijd in de recente geschiedenis zijn verdwenen. "Daadwerkelijk uitsterven is zeker bij planten moeilijk vast te stellen", tekent hij aan.

"Niet-bloeiende of kwijnende planten zie je makkelijk over het hoofd en er kunnen nog heel lang levende zaden in de bodem zitten. Bij het samenstellen van de Rode Lijsten met bedreigde of uitgestorven soorten, is IUCN dan ook terecht heel voorzichtig", weet Odé. "Die 120 is dan ook zeker een onderschatting."

Loslopende varkens

Het grootste deel van de uitgestorven planten stond ooit in de soortenrijke tropen, en dan vooral op eilanden, zoals Hawaï of de Galapagoseilanden. Odé: "Eilanden zijn bekend om hun eigen soortensamenstelling, vanwege de vaak lange isolatie van het vasteland. De evolutie is daar haar eigen gang gegaan. Eilanden zijn dan ook extra kwetsbaar als mensen en hun meegenomen huisdieren voet aan land zetten."

Cyanea eleeleensis Foto: Fadi Nadrous

Een sprekend voorbeeld is de plant Cyanea eleeleensis, een 'klokje' dat alleen op het eiland Kauai in de Hawaï-archipel voorkwam. Toen de soort werd ontdekt waren er meteen nog maar tien exemplaren bekend. De soort is voor het laatste in 1977 gezien. Als redenen van uitsterven worden loslopende varkens, woekerende onkruiden en landverschuivingen genoemd.

Sicyos villosus Foto: Fadi Nadrous

De Galapagoskomkommer, Sicyos villosus, kwam alleen voor op het eiland Floreana in de Galapagosarchipel, maar is sinds de beschrijving door Charles Darwin in 1835 niet meer gevonden. Toen scheen het lokaal een algemene soort te zijn geweest die andere planten overwoekerde. De oorzaak van het uitsterven is onbekend.

Boter op het hoofd

Ook uit Europa kent Odé voorbeelden van uitgestorven soorten, onder andere van het eiland Malta, maar ook uit een geïsoleerd rotsgebied midden in Frankrijk. "Het Cry viooltje bijvoorbeeld, Viola cryana, is pas recent uitgestorven verklaard. De soort was alleen bekend van enkele zonnige rotshellingen in de Bourgogne."

Ontdekt in 1860, viel in 1930 het doek voor dit viooltje. Mogelijke oorzaak voor het uitsterven is het vergraven van de groeiplaats voor de winning van kalksteen, maar misschien hebben botanici ook wel boter op hun hoofd. Zij hebben veel van deze planten 'verzameld'. "De soort is dan ook goed gedocumenteerd in herbaria", zegt Odé als voordeel bij het nadeel.

Trilepidea adamsii Foto: Fadi Nadrous

Ook bij het uitsterven van de Adams Maretak, Trilepidea adamsii, gaan botanici mogelijk niet vrijuit. Odé: "Die plant groeide alleen op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland en is in 1954 voor het laatst gevonden. Naast verlies van groeiplaatsen, afname van bestuivers en het opeten door buidelratten, speelt waarschijnlijk ook de verzamelwoede van plantenonderzoekers een rol."

Zomerschroeforchis

Met een naam als Waiautoa vergeet-mij-nietje (Myosotis laingii) is het wel extra wrang als je uitsterft. "Dit plantje groeide op het Zuidereiland in Nieuw-Zeeland", aldus Odé. "Het is al sinds 1912 niet meer teruggevonden, maar is pas in 2013 als uitgestorven beschouwd. Oorzaak: onbekend."

Myosotis laingii Foto: Fadi Nadrous