Op de biodiversiteitstop in Montreal die nu bezig is, overleggen vooral landen. Ook bedrijven, zoals de Rotterdamse kruidenfabrikant Verstegen, bekommeren zich meer om de biodiversiteit.

In de Spaanse Polder in Rotterdam ligt een stukje braakliggende grond, het enige open plekje ingeklemd tussen vele gebouwen en wegen. Daar gaat kruidenfabriek Verstegen een voedselbos aanleggen, pal naast de eigen panden. Samen met boeren uit de omgeving en Natuurmonumenten gaat het bedrijf het verbouwen van kruiden en andere eetbare gewassen testen, zodanig dat de biodiversiteit erop vooruitgaat.

Marianne van Keep, manager duurzaamheid van Verstegen Spices & Sauces, wijst vanuit het kantoor op het landje. Het is een lokaal project, in het kader van 'Rotterdam de boer op'. Goed om te doen, zegt Van Keep binnen, tussen honderden uitgestalde potjes en zakjes kruiden en specerijen. Maar het eigenlijke werk van Verstegen gaat over duizenden 'landjes' en plantages vaak vele duizenden kilometers verder, in Indonesië, Costa Rica of India. Waar de gember, koriander of peper vandaan komt.

Teelt in lagen

Daarom is Verstegen elders in de wereld een paar jaar geleden al begonnen met vier voedselbosprojecten, in jargon 'agroforestry'. Het gaat om teelt in lagen: onderin bijvoorbeeld gember of kurkuma, in het midden witte peperstruiken, daar boven fruit- of notenbomen.

Zo'n aanpak dient meerdere doelen, vertelt Van Keep. "De boer is minder afhankelijk van één gewas, het is goed voor de biodiversiteit, er zijn geen pesticiden nodig en het bos neemt CO2 op. Wij zijn die projecten begonnen om te leren wat werkt en om boeren de gereedschappen aan te reiken om aan hun eigen onderneming te werken. Wij zijn als bedrijf ook verantwoordelijk voor wat er over tien of vijftien jaar gebeurt. Voor onze kinderen en kleinkinderen en ook voor die van boeren."

Dat Verstegen een familiebedrijf is, opgericht in 1886, helpt daar volgens Van Keep bij. De blik is vanuit die aard meer gericht op de lange termijn.

De projecten maken deel uit van het uitdijende beleid van Verstegen op het gebied van natuur en klimaat. De kruiden en specerijen komen uit alle hoeken van de wereld, vrijwel overal is de invloed van klimaatverandering en natuurverlies merkbaar. Het is dus op de lange termijn in het belang van het bedrijf dat kruiden en specerijen klimaatbestendig geteeld kunnen worden. Maar het bedrijf wil daarnaast het voortouw nemen, ook op het gebied van leefbaar inkomen en mensenrechten.

Prijzenkast

Dat is de buitenwereld ook opgevallen, de kast met prijzen is aardig gevuld. Vorig jaar werd Van Keep 'MVO-manager' van het jaar, de trofee voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2020 won het bedrijf de 'Business and Biodiversity award' van de Europese Commissie, een jaar eerder een Nederlandse prijs voor duurzame bedrijven.

Het begon zo'n vijf jaar geleden toen Verstegen aan de Hogere Agrarische School vroeg om onderzoek te doen naar de productie van vanille in Indonesië. "Zo kwamen we er achter dat als je dat in een monocultuur doet, je vrijwel altijd problemen krijgt met chemicaliën", vertelt Van Keep. "Met de aanbevelingen uit het onderzoek zijn we samen met boeren aan de slag gegaan met biodiversiteit. In Indonesië zijn er bijna geen grootschalige specerijenplantages meer. Het zijn voornamelijk kleine boeren met een stukje grond achter het huis. Een beetje gember, een beetje peper, ze hebben meerdere gewassen."

Vanille combineren met cacao

Gilmee Davids was een van de studenten die meewerkten aan het onderzoek en heeft er zijn baan bij Verstegen aan te danken. Hij is nu verantwoordelijk voor 'regeneratieve landbouw', waaronder de voedselbosaanpak. "Specerijen fluctueren nogal in prijs", vult hij aan. "Is de prijs hoog, dan wil iedereen vanille aanplanten, maar als de prijs weer zakt, dan wil je niet dat de boer al die planten weer van het veld trekt. Het duurt namelijk drie jaar voor vanille zijn eerste vruchten afwerpt. In Costa Rica werken we nu aan een project om vanille te combineren met cacao, dat een beetje schaduw nodig heeft, en fruitsoorten. Bomen planten is beter dan in een plastic schaduwnet investeren, ook voor de biodiversiteit en het klimaat. Als de prijs van het ene gewas zakt, heeft de boer nog iets anders om mee te verdienen. Maar die puzzel is overal anders, afhankelijk van de lokale context."

Het zijn nog kleine projecten, maar heel nuttig om van te leren en te zien hoe ze op te schalen zijn, zegt Davids. Verstegen wil uiteindelijk alles in beeld hebben, van boer tot kruidenpotje, maar dat is niet makkelijk. Het gaat om driehonderd verschillende ketens, en duizenden boeren. De verschillen per land zijn groot. India kent bijvoorbeeld strokenteelt voor chilipepers. Daar zijn pesticiden een groot probleem. "Bij een te hoog gebruik, kun je die niet verkopen op de Europese markt. Wij gaan dan meekijken. Waarom gebruiken ze het? Waarom wordt de plant aangevallen door insecten? Er kan een tekort of een disbalans zijn tussen bodem en mineralen, zink bijvoorbeeld is belangrijk voor een gezonde plant. Dan kijken we hoe boeren de bodem kunnen herstellen."

De volgende vraag is dan of boeren dat ook willen. "Het helpt als je op een proefstukje grond laat zien wat werkt", is de ervaring van Davids. "Dat geeft vertrouwen. En met alleen een verhaal over klimaat en biodiversiteit kom je er niet. Ziektes reduceren, alles wat kosten omlaag brengt of inkomsten omhoog, dat spreekt vaak meer aan. We zoeken ook altijd lokale partners om mee samen te werken."

Nootmuskaatketen in kaart

Verstegen heeft nu zo'n vijftig ketens in kaart gebracht. De drie grootste - nootmuskaat, peper en koriander - helemaal tot op de individuele boer. In 2025 moet 10 procent van alle kruiden en specerijen 'regeneratief' gemaakt zijn, dat wil zeggen dat natuur en ecosystemen er op vooruitgaan. In 2030 moet dat voor de helft gelden, vijf jaar later voor alle. Het is nog een zoektocht, erkent Van Keep. "Wat is regeneratief? Daar worstelen we mee, daar is nog geen precieze definitie van. Als je de biodiversiteit wilt verbeteren, moet je ook gaan meten wat er gebeurt. Dan heb je eerst een nulmeting nodig, maar die zijn soms duurder dan het hele project. Dat is een dilemma. Want als je een claim doet, wil je laten zien of het klopt."

Fondsen

Geld is een belangrijke factor voor de vraag of het mogelijk is om op grote schaal met oog voor biodiversiteit te kunnen ondernemen. Er zijn eerst investeringen nodig, in bijvoorbeeld beter plantgoed, trainingen voor de boeren. Hoewel de biodiversiteitstop die nu in Montreal plaatsvindt, ver van de dagelijks praktijk van het bedrijf afstaat, zouden afspraken over betere financiering van natuurinclusief boeren helpen. "Wij nemen bijvoorbeeld vrij veel gember af, maar op wereldschaal zijn wij een kleine speler. Dan is het moeilijk om een project te beginnen. Het zou mooi zijn als je dat bij een organisatie kan indienen die er fondsen voor heeft."