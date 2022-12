De financiële schade door de Moesmunt zit al boven de 50.000 euro. Dit blijkt nu de Schaijkse horeca met nadere info over de failliete carnavalsmunt komt. Voorman Theo Potjes: 'We moeten dit snel begraven en dóór.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er zijn begin december tijdens een bijeenkomst daarvoor, in totaal ongeveer 13.000 Moesmunten ingeleverd. Dit maakten de organiserende horecabedrijven dinsdagavond bekend. Ze gaven daarbij ook inzicht in de schade die zij na het laatste carnaval in mei al hebben moeten slikken.

Vijf cafés en eettenten kwamen toen bij elkaar om ingeleverde Moesmunten te verzilveren. Echter, er zat bij lange na niet meer genoeg geld in de betreffende kas. Er werd voorgesteld het verlies te verdelen. De Potter, het café met de meeste muntjes, moest een min van 18.960 euro nemen. Voor café De Notaris bedroeg het nadeel 285 euro. Het totale verlies: 22.449 euro.

In achttien jaar zo gegroeid

In beschouwingen hoe het zo mis heeft kunnen gaan, wil woordvoerder Theo Potjes geen energie steken: ,,Dit is in achttien jaar zo gegroeid. Het heeft geen zin om te gaan graven en wroeten. Niemand wordt daar wijzer van. We willen dit begraven en dóór. We moeten weer samen carnaval gaan vieren.”

Naar nu blijkt wist de Schaijkse horeca in het voorjaar al dat de Moesmunt geen toekomst meer had. Want naast het al genomen verlies was er de veronderstelling dat honderden gezinnen nog duizenden muntjes in huis zouden hebben. Hoeveel precies wist niemand.

Compensatieregeling

De inzamelactie op 1 december moest helder maken hoeveel Moesmunten er nog zijn, zodat een haalbare compensatieregeling kon worden bedacht. Die regeling is er nu. Voor elke drie ingeleverde munten kan iemand bij carnaval 2023 twee nieuwe terugkrijgen.

De score van de inzamelactie maakt ook duidelijk hoe groot de schade door de failliete Moesmunt is. In 2020, het laatste jaar van verkoop, kostte elk muntje 2,35 euro. 13.000 keer dat bedrag leidt tot een som van 30.550 euro. Dit muntgeld was nog in omloop, terwijl de kas al helemaal was leeggemaakt met een resterend tekort van 22,5 mille.

Teller loopt nog

Opgeteld zit de totale schade nu op 53.000 euro. En de teller loopt nog. Er komen nog twee inlevermomenten voor Moesmunten: donderdagavond bij café De Potter en maandagavond bij partycentrum De Raaf, dat in de Moesmuntaffaire een heel eigen koers is gaan varen.