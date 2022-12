De Egyptische politicoloog Amr Hamzawy is voorzichtig optimistisch over de toekomst van het land waaruit hij vertrok omdat hij zich niet meer vrij kon uitspreken. Er is nu wel ruimte voor een ander geluid. En daar maakt hij gebruik van. 'Lossen ze de problemen van Egypte op? Nee, natuurlijk niet. Is het een begin dat de juiste kant opgaat? Ja.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Amr Hamzawy is een charismatische man met warrig grijzend zwart haar. Vloeiend communicerend in Duits, Engels en Arabisch heeft de Egyptische politicoloog bijna 4,5 miljoen volgers op Twitter.

Hamzawy studeerde politicologie in Caïro, Den Haag en Berlijn. Hij is een paar dagen in Nederland, een plek die hij jarenlang zijn thuis noemde. Donderdag geeft hij de Henriette van Lynden-lezing aan de Universiteit Leiden, waarin hij terugkijkt op de veranderingen die hebben plaats gevonden in het Midden-Oosten in het kielzog van de Arabische lente die twaalf jaar geleden uitbrak.

Ten tijde van die opstand tegen president Hosni Mubarak in 2011 was Hamzawy hoogleraar in Caïro. Hij ontpopte zich tot een van de belangrijkste intellectuelen van de Arabische lente. Hij richtte een eigen partij op. Tijdens de eerste parlementaire verkiezingen na de revolutie, in 2012, was hij een van de weinige kandidaten die in de eerste ronde onmiddellijk een zetel won.

De grootste fout die er toen gemaakt is, is dat alle aandacht ging naar politiek, in plaats van de hoge werkeloosheid en armoede, vertelt Hamzawy in een hotel in Leiden. "Tussen 2011 en 2013 hebben politieke partijen en actoren, waaronder ikzelf, gefaald in het aanpakken van de sociaaleconomische eisen van het volk, waardoor ze alleen maar meer leden."

Uitreisverbod

Na de machtsovername door generaal Sisi in 2013 liet hij zich steeds kritischer uit over de mensenrechtenschendingen in het land. Het kwam hem op een uitreisverbod te staan. De talkshows waar hij bijna dagelijks te gast was, belden niet meer. Na zijn uitreisverbod te hebben aangevochten, besloot hij eind 2015 in ballingschap te gaan. Hij voelde zich niet meer vrij om politiek actief te zijn of zich uit te spreken. "Toen ik Egypte in 2015 verliet was ik niet meer in staat om te werken op academische en intellectueel vlak zoals daarvoor het geval was", zegt hij diplomatiek. Hij kreeg een betrekking aan Stanford in de Verenigde Staten, waar hij zich richtte op de bestudering van het bestuur in de Arabische wereld. Sinds 2021 is hij directeur van het Midden-Oostenprogramma van het Carnegie Endowment for Internationale Vrede in Washington, DC.

Tijdens zijn periode in het buitenland beschreef hij de effecten van de hardhandige aanpak van het regime, dat een groot deel van zijn intellectuele elite verdreef. Volgens mensenrechtenorganisaties telt Egypte inmiddels meer dan 60.000 politieke gevangenen, velen zitten vast zonder proces.

Maar afgelopen zomer keerde Hamzawy terug naar Caïro. Hij werd uitgenodigd om deel te nemen aan de nationale dialoog, die onderdeel is van de nieuwe strategie van president Sisi.

Waarom besloot u terug te keren?

"Deze uitnodiging creëert een kans voor stemmen die voorheen werden buitengesloten. Als je geïnteresseerd bent in het lot van je land, kun je die uitnodiging niet afslaan. Als je land je vraagt je mening te geven om positieve veranderingen te bewerkstelligen, moet je gaan en het proberen. Zeker als er een beetje een momentum is en je stem ook echt wordt gehoord."

Wat voor momentum bedoelt u?

"Het is voor het eerst sinds 2014 dat er verschillende politieke partijen met elkaar spreken over de problemen. Zoals de mensenrechtensituatie, hoe we de kieswet kunnen hervormen en hoe er meer ruimte kan komen voor het publieke debat."

Sinds 2020 heeft Hamzawy Egypte langzaam zien veranderen. Op economisch vlak wil de regering bijvoorbeeld beginnen staatsbedrijven uit handen te geven. "Ze proberen een manier te vinden om het speelveld te nivelleren, zodat de privésector kan concurreren met staatsbedrijven", zegt Hamzawy. "Een jaar geleden is er een lijst met holdings aangekondigd. Ik geloof dat ze binnenkort naar de beurs zullen gaan." Druk vanuit de IMF en de Wereldbank speelt daarbij zeker een rol, geeft hij toe, maar Hamzawy gelooft ook dat privatisering "de enige manier is om meer groei in de Egyptische economie te bewerkstelligen."

Waarom gebeurt dit nu?

"De stabiliteit van de regering staat sinds 2020, 2021, en nu ook nog, niet onder druk. Een regering die zich stabiel voelt, kan het zich veroorloven zich open te stellen voor oppositiegeluiden."

Bovendien heeft de regering sociaal vertrouwen gecreëerd door twee sociale vangnetten voor de allerarmsten op te tuigen, legt hij uit. Een kwart van de bevolking komt ervoor in aanmerking. "Tijdens een bezoek aan mijn geboortedorp in het zuiden van Egypte afgelopen zomer zag ik met eigen ogen wat voor impact die programma's hebben. Ik zag dat mensen een beetje uit de armoede waren getild, er was schoon drinkwater, riolering, een ziekenhuis in het dorp", somt hij op. "En deze vangnetten zijn ontwikkeld door het maatschappelijk middenveld."

Dankzij de sociaaleconomische verbeteringen is de steun voor de regering inmiddels breed genoeg dat die de moed heeft om verschillende politieke geluiden een plek te geven in het debat, denkt Hamzawy. "De laatste onafhankelijke opiniepeilingen - en dan moet je onafhankelijk met een korreltje zout nemen - laten zien dat de regering niet minder dan 50 procent steun geniet."

Die factoren samen betekenen dat Hamzawy voorzichtig optimistisch is over de mogelijkheid tot verandering in Egypte. Hij gelooft in "stapsgewijze veranderingen", zegt hij meermaals. "Economisch, sociaal en politiek gaat het de juiste richting op. Lossen ze de problemen van Egypte op? Nee, natuurlijk niet. Is het een begin dat de juiste kant opgaat? Ja. De vraag is hoe duurzaam het is en hoe snel het gaat."

In wat voor opzicht?

"Komt er in de nabije toekomst, zeg in de komende twee jaar, een meer pluralistische regering dan we nu hebben? Met een aanzienlijke en sterke vertegenwoordiging van de oppositie? Gaan we een echt publiek debat houden over de voorwaarden voor de privatisering van grote, publieke bedrijven en hoe we die overhevelen van publiek naar privébezit? Of over grote fiscale vraagstukken zoals de publieke schuld van Egypte en hoe we daarmee omgaan? Dat zullen we gaan zien."

Hamzawy ziet hoopvolle signalen. Zoals de vrijlating van 700 politieke gevangenen. "De laatste maanden heeft de regering gevangenen vrijgelaten. Het is niet een enorm aantal, maar een goed aantal. Wat belangrijk is, is dat het voortdurend gebeurt, het is vorige winter begonnen en zet door."

Egypte is geen land voor een oppositie in ballingschap, zegt hij stellig. "Als je naar de Egyptische geschiedenis kijkt, heeft het nooit gewerkt om politieke invloed te hebben vanaf buiten. Dat is het geval voor de meeste Arabische landen overigens. Je kunt alleen maar verandering bewerkstelligen door in Egypte te communiceren met de regering, politieke partijen, het maatschappelijk middenveld en de privésector."

Hamzawy is blij om weer deel te kunnen nemen aan het publieke debat. Hij heeft zijn column in de krant Al-Shorouk weer opgepakt, en is weer regelmatig te vinden aan de talkshowtafels, zegt hij. Ook andere stemmen die kritiek uiten, laten weer van zich horen - er is daar "zeker meer ruimte voor nu", zegt hij.

Egypte is daarin niet uniek. "Aan het begin van de opstand zag je Arabische middenklassen de straat opgaan om een responsieve overheid te eisen. Op dit moment zie je geen middenklasse meer die protesteert. Ze zagen in dat hun pogingen hun horizon te verbreden alleen maar tot meer problemen, dreigingen en uitdagingen hebben geleid. Nu plaatsen ze hun vertrouwen in sterkere regeringen met sterke instituties. Ze richten zich nu op sociaal-economische veranderingen en dan komen er later misschien weer meer politieke openingen."