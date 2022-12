Digitale eigendomsbewijzen (nft's) hebben in 2022 veel van hun pluimen verloren. Nu de uitwassen verdwijnen, kan er meer aandacht gaan naar praktische toepassingen.

Elk jaar hou ik de meest uitzonderlijke gebeurtenissen op de financiële markten bij: voorvallen die verbijsteren, boos maken of doen lachen. In 2022 stak er één met kop en schouders bovenuit. Al is een ander lichaamsdeel eigenlijk toepasselijker. Het jaar was amper vier dagen oud, toen bekend raakte dat Stephanie Matto in het ziekenhuis was beland, al zal die naam waarschijnlijk geen belletje doen rinkelen. De toen 31-jarige influencer is in de VS bekend door haar deelname aan de realityshow 90 Day Fiancé, wat ze op opmerkelijke wijze ten gelde wist te maken.

Matto verdiende namelijk 50 duizend euro per week door haar buikwind te bottelen en verkopen (met als slogan 'Met één snuifje maak je herinneringen die je leven lang meegaan'). Niet alleen geeft dat de uitdrukking 'een scheet in een fles' extra cachet, het resoneert ook mooi met windhandel, een beeldspraak die we te danken hebben aan Het Groote Tafereel der Dwaasheid, een boek uit 1720 dat de spot dreef met de losgeslagen speculatie in aandelen waarvan de waarde op niets was gebaseerd.

Puffers, knallers en ploppers

Wat heeft die flatulentie nu te maken met financiële markten? Even geduld nog. Het nieuwsbericht meldde dat Matto in het ziekenhuis was opgenomen als gevolg van een extreme productiviteit, die wekelijks tot vijftig ruftpotten voortbracht. 'Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg en dat het einde in zicht was', vertelde ze aan nieuwsagentschap Jam Press. Matto besefte dat ze had overdreven door drie proteïnedrankjes en een grote kom zwartebonensoep te drinken. Met die hartaanval viel het uiteindelijk mee; de pijn bleek afkomstig van de grote gasophoping.

Heel smakelijk allemaal, maar wat zegt het nu over dit financieel jaar? Wel, Matto moest noodgedwongen stoppen met haar windhandel, omdat medicatie de gasvorming onderdrukte. Toch vond ze al snel een andere inkomstenbron. Fans kunnen dan wel geen fles met haar odeur meer kopen van 1.000 dollar, maar wel een non-fungible token ervan. Een digitaal 'kunstwerk', 'digital fart arts' in haar eigen woorden. Dergelijke nft's hebben een unieke code die is gekoppeld aan de blockchain, wat de authenticiteit en het eigendom moet waarborgen.

Al snel rezen er twijfels of dit geen slim bedachte pr-stunt was. Rijk zal Matto er in elk geval niet van zijn geworden. Er is in mei een non-fungible fart verkocht voor ongeveer 1.250 euro, maar vandaag heb je er al één voor minder dan een euro. Eigenlijk was de nieuwigheid er al snel vanaf. In 2021 gingen in het genre al een heleboel puffers, knallers en ploppers op de blockchain.

Ongein

Dat het niet knalde, maar eindigde met een zucht, typeert het jaar waarin de hype rond nft's helemaal inklapte. In januari bedroeg de wereldwijde handel in digitale eigendomsbewijzen nog 16 miljard euro, tegen september was dat teruggevallen tot 450 miljoen euro.

Hiermee wil ik niet de indruk geven dat nft's waardeloos zijn, integendeel. Er zijn veel nuttige toepassingen voor te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan een nft die dient als toegangsticket voor een muziekoptreden, waarbij je tijdens de show via een airdrop een meet and greet met de band kan winnen. Of je hebt een nft van een sportmerk dat daar een tijdelijke commerciële korting voor sportschoenen aan kan hangen.