Op hoop van zegen stappen Elly Smits (76) en Jannie van der Hoeven (67) van seniorencomplex Huygens in Maassluis de lift in. Maar liefst drie keer in vier dagen stond de linkerlift stil. De rechterlift is al ruim acht maanden geleden buiten werking gesteld. 'Het vertrouwen is compleet weg.'

Stel je voor: je bent 83, slecht ter been en woont op de elfde verdieping van een ouderenflat. Wat te doen als beide liften tegelijk defect zijn? "Onze buurvrouw kan dus écht niet die 22 trappen op", vertelt Elly beduusd.

Zondag is het weer zover: allebei de liften staan stil. En tot overmaat van ramp staan Jannie en haar man Herman vast. "We hoorden eerst een harde bonk, toen stond 'ie stil", vertelt ze. "Ik deed mijn best heel rustig te blijven want mijn man heeft al jaren claustrofobie. Maar toen ik belde naar SkyLift, die het onderhoud verzorgt, kreeg ik te horen dat het lang zou duren voordat we bevrijd konden worden omdat het weekend was."

Bibberende benen

Jannie schakelt daarom hulp van de brandweer in. "Die waren er gelukkig binnen tien minuten. Toen we bevrijd werden, stond ik te shaken op mijn benen van de adrenaline."

Maar daarmee is de kous nog niet af. Onder begeleiding van de liftmonteur kan iedereen naar boven. Maar de lift zelf wordt pas maandagochtend gerepareerd. "Ik zit in een scootmobiel dus ik kan geen trappen lopen. Maandagochtend had ik vroeg een uitvaart, maar zonder lift kan ik nergens heen. Ik ben daarom zondagnacht bij een vriendin gaan slapen", legt Jannie uit.

Het is een van de vele incidenten waarmee de ouderen worden geconfronteerd. "De linkerlift doet het nu wel, maar je stapt er met bibberende benen in. Je hoopt elke keer maar weer dat het goed gaat", aldus Elly. Afgelopen week stond de lift drie keer in vier dagen stil.

Het liefst zouden de ouderen de liften mijden, maar voor de meeste bewoners van de 55-plus woningen is dat geen optie. "We zijn allemaal de jongsten niet meer. De meesten van ons zijn slecht ter been. Dat maakt veel bewoners afhankelijk én angstig." Elly waarschuwt haar buren dan ook steevast: "Neem altijd je mobieltje mee, óók als je alleen maar de krant gaat halen. Je weet nooit wat er gebeurt."

Het complex aan de Richard Hollaan in Maassluis is opgeleverd in 2010. "De linkerlift is er van het begin af aan. De rechterlift kwam er in 2012, daar was in eerste instantie geen geld voor", weet Jannie. "Met die rechterlift is er eigenlijk al vanaf het begin gedoe geweest." Dat is dan ook de lift die al sinds april stilstaat.

Niet gehoord door Vestia

Dat beide liften nu niet of beperkt werken, geeft veel bewoners een onveilig gevoel: "Wat als de ambulance voor iemand moet komen. Gaan ze dan met het brancard al die trappen op? Verscheidene buren zijn hartpatiënt."

Het is dan ook niet de eerste keer dat Elly aan de bel trekt: in 2016 deed ze ook al haar verhaal over de 'horrorlift' in deze krant. De reden dat de twee naar de pers stappen, is dat ze zich als bewoners niet gehoord voelen: "Als we klagen, wordt er wel gereageerd, maar uiteindelijk is het nog steeds niet opgelost. Meer dan acht maanden de lift kapot is wel erg lang. Vestia is wat betreft de communicatie echt in gebreke gebleven", stelt Jannie, die eveneens lid is van de bewonerscommissie.