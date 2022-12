Ze zette alles op alles, jarenlang. En dat werkte: uiteindelijk betaalde ze al haar schulden af. Maar juist daardoor is Leontien Janse-Otjes uit Ossenisse nu dubbel slachtoffer van de toeslagenaffaire.

Eindelijk. Zo voelde het voor Leontien. Eindelijk kreeg zij de erkenning dat ze helemaal geen fraude had gepleegd met kindertoeslagen. Ondertussen waren die toeslagen wel jarenlang stopgezet, én moest ze alles terugbetalen wat ze al had ontvangen. Ze werkte zich kapot om dat voor elkaar te krijgen. En dus hield ze per maand zo weinig geld over, dat ze onvermijdelijk nieuwe schulden opbouwde.

Onrechtvaardig

Uiteindelijk kwam het toeslagenschandaal aan het licht, en kreeg Leontien net als andere slachtoffers een bedrag op haar rekening. Maar die andere schulden die ze inmiddels had opgebouwd? Daarvoor heeft ze nog geen compensatie gekregen.

Dat kan wel, via de Commissie Werkelijke Schade, maar het duurt lang en het voelt onrechtvaardig. Mensen die niets konden aflossen, krijgen hun schulden kwijtgescholden én 30.000 euro, zegt Leontien. "Ik gun het hen, maar ik dan? Ik heb jaren ellende gehad." Dit is haar verhaal.

Leontien is onlangs getrouwd, heeft een dochter van 24 jaar oud en woont in een fijn huis in Ossenisse. Ze durft nu eindelijk weer vooruit te kijken, maar wordt nooit meer de persoon die ze was vóór 2006. De toeslagenaffaire zette haar leven op zijn kop.

Ineens beslag op je loon

De ellende begon op haar dertigste. Leontien verloor in korte tijd haar vader en broer en besloot om de zorg in te gaan. "Ik ging vier dagen werken en één dag naar school." Haar dochter van acht jaar oud ging naar de opvang als Leontien aan het werk was. "Alles was prima in orde, tot ik ineens heel weinig geld kreeg van mijn werkgever."

Er was door de Belastingdienst beslag op haar loon gelegd. "En ik wist van niks." Leontien fraudeerde, kreeg ze te horen. "Ik kreeg geen kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag meer. Dat ging om ongeveer zeshonderd euro per maand. Daar sta je dan, als alleenstaande moeder."

Een afbetalingsregeling kon niet en er werd niet gekeken naar wat ze kon missen. "Maar ik moest wél mijn vaste lasten betalen. Ik had nog geen tien cent over." Schulden stapelden zich al gauw op, de kinderopvang kon Leontien niet meer betalen. "En als ik stopte met de opleiding had ik nog minder, dus dat kon ook niet. Wat was het resultaat? Dat mijn dochter doordeweeks alleen thuis zat. Dat kan niet, maar het was wel zo."

Depressie

Leontien ging keihard werken, om maar zo veel mogelijk af te kunnen betalen. "Ik werkte vijftig uur per week. Dan kwam ik om zeven uur thuis en moest ik nog koken en poetsen." Door de zorgen, aanmaningen en brieven van deurwaarders raakte ze in een depressie.

Leontien deed ondertussen alles om te zorgen dat haar dochter niets tekortkwam en gezond at. "We aten heel vaak zelfgemaakte soep, met brood. Als iedereen een step had, wilde ik voor haar ook een step. Dan betaal je andere dingen weer niet. Ze heeft altijd een verjaardagsfeestje gehad, maar dan heb je weer schulden van iets anders."

Het gaat nu goed met haar dochter, maar ze heeft geen gewone en onbezorgde jeugd gehad. "Ik heb toen zelf hulp voor haar ingeschakeld, omdat ik het niet aankon door alle stress." De toeslagenaffaire werkte door in alles: "Ik werd door mensen veroordeeld, dat het vast je eigen fout is als je schulden hebt. En achteraf was het mijn schuld helemaal niet, dat voelt frustrerend." Haar huidige man trok haar uit het dal.

'Dit klopt niet'

Sinds begin 2020 is Leontien schuldenvrij. In diezelfde periode bleek dat ze slachtoffer was in de toeslagenaffaire. De bijkomende schulden die Leontien tot die tijd aan het afbetalen was, zijn volgens haar niet gedekt met het bedrag dat ze terugkreeg: de 30.000 euro die alle slachtoffers kregen, plus 7000 euro.

"Er zijn berekeningen gemaakt aan de hand van mijn dossier. Dat klopt niet, ik had ook schulden door te lenen bij vrienden en andere instanties. In totaal óók een bedrag van ruim 30.000 euro. Bij mensen die niet hebben afbetaald, worden al hun schulden kwijtgescholden én ze krijgen dat bedrag."

Leontien is sinds een paar maanden aangemeld bij de Commissie Werkelijke Schade, die alles opnieuw beoordeelt. Ze maakt via haar advocaat ook bezwaar tegen de zogenoemde integrale beoordeling van haar dossier, maar de advocaat heeft daarvoor eerst het hele dossier nodig. "Daar wacht ik nu al een jaar op. Ik ben het zat."

Wat is de Commissie Werkelijke Schade

De Belastingdienst heeft tussen 2005 en 2019 fouten gemaakt: kinderopvangtoeslag werd onterecht stopgezet en teruggevorderd bij duizenden ouders. Velen van hen kwamen in financiële problemen.

In 2020 is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) opgericht. Een van de afspraken was dat alle gedupeerde ouders 30.000 euro krijgen. Er zijn ook mensen die minder of meer schade hebben gehad, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.

Lange weg

Die laatste groep moet een langere weg bewandelen, door bezwaar te maken op de integrale beoordeling van het dossier en zich aan te melden bij de onafhankelijke Commissie Werkelijke Schade, die in het leven is geroepen door de staatssecretaris. Als het reeds uitgekeerde bedrag niet voldoende is om de werkelijke schade te vergoeden die iemand door de toeslagenaffaire geleden heeft, kunnen gedupeerden zich daar aanmelden.