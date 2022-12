Barbaarse straffen zoals zweepslagen en executies in een vol stadion lijken weer gangbaar te worden in Afghanistan. De Taliban hadden beloofd niet terug te keren naar dit soort praktijken.

Afghanistan keert onder de Taliban in rap tempo terug naar de uiterst donkere dagen van hun vorige heerschappij van 1996 tot 2001. Woensdag kregen 27 mensen, onder wie twee vrouwen, zweepslagen in twee voetbalstadions. Een groot publiek woonde in aanwezigheid van Talibanleiders het straffen bij.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er zweepslagen als straf worden uitgedeeld. Het vermoeden is dat het ook in afgelegen gebieden al gebeurt zonder er ruchtbaarheid aan te geven. De mannen kregen 35 tot 39 zweepslagen, het laatste aantal is het maximum. De opperste leider van de Taliban, Haibatullah Akhundzada, had rechters in november opgeroepen de islamitische wetgeving, de sharia, ten volle toe te passen, inclusief straffen als publieke executies.

Op 7 december was de eerste executie in een vol stadion, van een man met de naam Tajmir. Hij zou een andere man genaamd Mustafa vijf jaar eerder hebben vermoord; hij stal daarbij diens motor en mobiele telefoon. Mustafa's familie klaagde Tajmir aan nu de Taliban sinds vorig jaar weer terug aan de macht zijn. De verdachte zou volgens de Taliban hebben bekend, maar onder welke omstandigheden is niet duidelijk. De vader van Mustafa mocht de executie uitvoeren. Met een geweer schoot hij drie kogels in het hoofd van Tajmir.

Ook een verkrachte vrouw is schuldig en wordt gestraft

De vrees is dat deze en andere barbaarse straffen - openbare steniging, dood door ophanging - weer gangbaar worden. Dit gebeurde ook in de vorige periode dat de Taliban aan de macht waren. Vorig jaar beloofde het leiderschap van deze streng islamitische terreurbeweging nog dat ze dit keer niet zouden terugkeren naar dit soort praktijken en ook vrouwenrechten zouden respecteren, weliswaar binnen het frame van de islamitische wetgeving. Ruim een jaar later blijken deze beloftes niets waard te zijn geweest.

De mannen en vrouwen die zweepslagen kregen waren veroordeeld voor diefstal of zina, het overtreden van de zedelijke moraal. Daarbij gaat het om seks buiten het huwelijk, geheime seksuele relaties, overspel of seks voor het huwelijk. Maar ook een vrouw die verkracht of aangerand is, is schuldig aan zina en wordt daarvoor gestraft. Veel vrouwen worden hiervan het slachtoffer.

De afgelopen weken was er veel kritiek op deze straffen én het in het openbaar uitvoeren ervan. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisatie Amnesty International spraken hun afschuw uit. De Taliban vonden die reactie een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Afghanistan.

Meisjes mogen niet meer naar de middelbare school

Naast de herinvoering van middeleeuwse straffen, zijn de Taliban ook bezig vrouwen zoveel mogelijk rechten te ontzeggen. Werken is, op enkele beroepen na, afgeschaft voor vrouwen. Meisjes mogen niet meer naar de middelbare school, vrouwen mogen niet naar de sportschool of het fitnesscentrum. Het is ze verboden om naar parken of attracties te gaan, zoals het geliefde reuzenrad in Kaboel.