Door de stijgende energieprijzen verdwijnt de dorpsdiepvries na 60 jaar uit het Utrechtse dorp Zijderveld. Ook andere diepvriesverenigingen hebben het moeilijk. 'Een stukje cultuurhistorie verdwijnt.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor Dick den Hertog begon het met een half varken. Het was 1973, hij was net getrouwd met Lettie en er was een feestelijke avond in het dorp. Daar kocht hij lootjes voor het rad van avontuur. "Ze draaiden dertig of veertig keer, steeds met nieuwe prijzen", vertelt hij. "En ik won de hoofdprijs: een half varken."

Maar waar moest hij al dat vlees laten, dat de slager in stukken bij hem wilde afleveren? Lang hoefde Den Hertog daar niet over na te denken. Hij besloot een vriesvak te huren bij de Coöperatieve Diepvriesvereniging Zijderveld, die een collectieve diepvries in het dorp beheerde. Zo hoefde hij zelf geen vriezer aan te schaffen.

Ook toen het halve varken op was, hielden Den Hertog en zijn vrouw het vriesvak. Ze bewaarden er de oogst uit de moestuin, een voorraad vlees voor op de barbecue, en een paar zakken friet voor als de kleinkinderen kwamen. Maar ja, dat gaat nu dus niet meer. Met de stijgende energieprijzen is het niet meer vol te houden. "De diepvriesvereniging stopt", zegt Den Hertog, die al 25 jaar voorzitter is. "En dat zeg ik met pijn in het hart."

Plattelandsvrouwen

De diepvries van Zijderveld, een dorp tussen Vianen en Culemborg, staat er sinds 1963. Vertegenwoordigers van bedrijven in koeltechniek gingen alle plattelandsdorpen af om daar een diepvrieshuis van de grond te krijgen, vertelt Den Hertog. Ze zochten bij aankomst in een dorp vaak contact met de plaatselijke afdeling van de vereniging van plattelandsvrouwen, in de hoop op die manier voet aan de grond te krijgen. "En dat is in veel dorpen gelukt."

Zo ook in Zijderveld, waar aan de Kerkweg een bakstenen gebouwtje met een puntdak verrees. Den Hertog steekt de sleutel in het slot en opent de buitendeur. Daarachter bevindt zich nog een dikkere deur die toegang biedt tot de koelcel. Binnen is de temperatuur 20 graden onder nul.

Den Hertog toont de circa honderd genummerde vakken, waarin mensen grote voorraden vlees en zelf verbouwde groenten konden bewaren. Tot 1 september waren er nog tachtig verhuurd, maar inmiddels zijn de meeste leeg. Ook die van hem en zijn vrouw. De afgelopen weken hebben ze net zo lang boerenkool, snijbonen en krootjes gegeten tot ze door hun voorraad heen waren. "We zijn nu aan het nadenken of we er zelf nog een grote vriezer bij moeten kopen."

Brandbrief

De paniek bij de diepvriesvereniging, zegt Den Hertog, brak uit toen Eneco dit najaar berichtte dat het maandbedrag voortaan 1.475 euro zou bedragen. Aan het begin van het jaar was dat nog 350 euro. Het bestuur besloot daarop een brandbrief aan de leden te sturen, waarin werd voorgerekend dat de huurprijs van een vriesvak omhoog moest van 70 euro naar circa 180 euro per jaar. Direct begonnen de opzeggingen binnen te stromen.

Den Hertog, die veertig jaar raadslid was namens de SGP, informeerde nog bij de gemeente Vijfheerenlanden of er misschien nog 'een potje' was om de diepvriesvereniging te redden. Hij kreeg nul op het rekest. Ook de accountant van de diepvriesvereniging zag geen mogelijkheden meer. Er zat weinig anders op dan de leden bij elkaar te roepen en te stemmen over opheffing. En zo geschiedde. Aan het einde van het jaar gaat de koelinstallatie er uit.

Dit betekent niet dat het verschijnsel diepvriesvereniging nu is uitgestorven in Nederland, al scheelt het niet veel. Een korte zoektocht bij de Kamer van Koophandel levert nog een paar hits op. En niet overal gaat het even goed, zo blijkt na enkele telefoontjes. De diepvries in Nieuwland, een dorp dat hemelsbreed circa tien kilometer van Zijderveld vandaan ligt, stopt binnenkort ook vanwege de hoge energieprijzen. "Tragisch", zegt penningmeester John van Ooijen. "Een stukje cultuurhistorie verdwijnt."

In Schelluinen, vlakbij Gorinchem, maken ze zich nog geen zorgen, zegt voorzitter Hans Koppen. De huur moest wel iets omhoog, maar veel was het niet. Dat komt onder meer door zonnepanelen, zegt hij, waarmee ze een deel van de benodigde energie zelf opwekken. Ook vermoedt Koppen dat ze de isolatie beter op orde hebben dan in Zijderveld. "Wij hebben een voorportaaltje, een soort sluis, waardoor de kou binnen blijft. Terwijl zij alleen maar van die plastic slierten hebben hangen. Die sluiten niet volledig af."

Zelf geslachte kippen

Net wanneer Dick den Hertog de deur van de diepvries in Zuiderveld weer op slot heeft gedraaid, komt er een auto aanrijden. John en Marion Haag stappen uit en pakken een paar plastic kratten uit de achterbak. Het stel blijkt eens in de zoveel tijd met een groep bekenden een koe te laten slachten, waarna ze het vlees hier invriezen. Ze hebben ook zelf geslachte kippen in hun vriesvak liggen.

Dus ja, ze vinden het jammer dat het diepvrieshuis verdwijnt. "Grote hoeveelheden vlees kun je hier veel beter kwijt dan thuis", zegt John Haag. "Het is makkelijker om het hier allemaal in te vriezen en beetje bij beetje mee naar huis te nemen." Niet veel later plaatsen ze de kratten weer in de achterbak.

"Jullie leveren straks de sleutel in?", vraagt Den Hertog als het stel op het punt van vertrek staat.

"Ja", zegt Marion Haag. "Het envelopje ligt in de auto."

"Helemaal goed", zegt Den Hertog. "Nou, bedankt voor de clientèle, zeg ik dan maar."