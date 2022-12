Hoe kunnen we het tij keren in de biodiversiteitscrisis? Twintig jongeren bogen zich in de Nationale DenkTank over deze vraag. Ze komen met tien oplossingen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een kiemcollectief dat inheemse zaden verspreidt onder boeren, een kaartspel om de kennis over biodiversiteit te vergroten, vliegende ecologen die gemeenten en organisaties adviseren, een campagne om supermarkten aan te sporen pesticidegebruik te verminderen.

Deze vier ideeën vormen nog niet eens de helft van de concrete oplossingen die twintig jonge onderzoekers aandragen in hun eindrapport Biodiversiteit als prioriteit. Dat maakten ze voor de Nationale DenkTank, een organisatie die jonge denkers zich laat buigen over maatschappelijke vraagstukken. Hamvraag: hoe kunnen we het tij keren in de Nederlandse biodiversiteitscrisis?

De jonge denkers begonnen in augustus aan een project van vier maanden, zoals de Nationale DenkTank dat al sinds 2006 jaarlijks organiseert. Dit jaar was het onderzoek gericht op de biodiversiteit, die, zo schrijven de deelnemers in hun rapport, 'essentieel is voor ons leven'.

De soortenrijkdom gaat wereldwijd echter razendsnel achteruit. In Nederland is nog maar een derde van de oorspronkelijke soorten over. "We verliezen een deel van de basale diensten: schone lucht, schoon water, voedsel, droge voeten", zegt deelnemer Marnix van de Sande.

Spellen en zaadzekerheid

Toch zijn de meeste Nederlanders niet overtuigd van de urgentie van het biodiversiteitsprobleem, zo bleek afgelopen najaar uit een enquête van de denktank. In de oplossingen die de jonge onderzoekers aandragen, zit daarom ook de nodige uitleg. Zoals het kaartspel Plantje Boom en het mobiele mini-museum Bio Dome, die spelenderwijs de kennis over biodiversiteit vergroten.

Praktischer is het Kiemcollectief, dat inheemse groente terugbrengt op het land en daarvan zelf zaden gaat oogsten en verdelen. "Boeren zijn nu afhankelijk van zaadleveranciers", legt Laura van Bellen uit. "Hun zaden zijn gepatenteerd. Ze leveren wel een goede oogst op, maar de boer moet kunstmest en pesticiden gebruiken, en er komen geen nieuwe zaden aan de gewassen, die zijn dus niet herbruikbaar."

Het Kiemcollectief doet volgend jaar een pilot, met drie boeren die elk 100 vierkante meter gaan inzaaien. Niet veel, maar het is een begin van wat de denktank olijk 'zaadzekerheid' noemt. "In een collectief kunnen de boeren eigen zaden maken en onderling verdelen", legt Van Bellen uit. "Door genetische variatie zijn de gewassen beter bestand tegen ziektes. Honderd jaar geleden deden we het zo. We hoeven niet terug naar vroeger, we maken gebruik van nieuwe technologie. Maar die innovatie wordt nu alleen maar ingezet voor een zo hoog mogelijke opbrengst, die ten koste gaat van biodiversiteit."

In de Rode Hoed was dinsdag een bijeenkomst van de Nationale DenkTank 2022 over de biodiversiteit. Foto: Olaf Kraak

Van Bellen, die agro-ecologie studeerde in Wageningen, vindt dat boeren weer toegang moeten krijgen tot gratis onafhankelijk advies. Nu halen ze hun kennis vooral bij zogeheten erfbetreders, in feite verkopers die gratis advies geven over hoe en hoe vaak hun product te gebruiken. De denktank wil boeren een bonus geven voor kennisontwikkeling. "Kaasmakers Cono en De Graafstroom doen dat al, supermarkten kunnen het ook doen. De boer draagt de lasten om zijn kennis te vergroten nu alleen. Een meerprijs voor zijn product is een stimulans. En een zuivelcoöperatie of supermarkt heeft daar ook belang bij."

Boerenambassadeur

Zo'n duwtje in de rug kan ook de boerenambassadeur geven, aan boeren die de overstap willen maken naar natuurinclusieve landbouw, zegt Marnix van de Sande. "Biologische landbouw kent 30 procent meer biodiversiteit en stoot veel minder stikstof uit. Maar omschakelen is moeilijk, ook omdat de afzetmarkt niet echt groeit."

"Daar kunnen we eenvoudig wat aan doen, als overheden, scholen en ziekenhuizen alleen nog biologische producten kopen. In Denemarken gebeurt dat en dat land is koploper biologische landbouw. En een ambassadeur helpt boeren hun weg te vinden in het overheidsbeleid."