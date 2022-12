Protestborden tegen racisme, een bonte verzameling reclamemateriaal en foto’s van het donkere oorlogsverleden van Utrecht. Het is een greep uit de nieuwste aanwinsten van Het Utrechts Archief die de komende maanden te zien zijn voor het publiek.

Elk jaar neemt Het Utrechts Archief ongeveer driehonderd meter nieuw archief op. Veel van het materiaal komt van de gemeente en de provincie, maar particulieren weten de weg naar de Hamburgerstraat ook te vinden. "Bijna wekelijks meldt er zich wel iemand met een doos onder de arm bij de balie", zegt Caroline Auée die zich bezighoudt met het verwerven van particuliere archieven.

Bij al het aangeboden materiaal stelt Auée zich de vraag of het een aanvulling is op de omvangrijke collectie van het archief. Over de drie schriftjes met verhalen over Utrecht in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog hoefde ze niet lang na te denken. "Het bijzondere is dat de verhalen zijn opgeschreven door een tiener. Ad Ruiter was vijftien jaar toen hij de trilogie schreef." Zijn zoon schonk de schriftjes aan het archief.

Bonte verzameling

Het Utrechts Archief is sinds kort ook in het bezit van een rijke verzameling reclamemateriaal van Utrechtse winkels en bedrijven uit de periode 1870 tot 1940. Het materiaal is bijeengebracht door Bernard Martens van Vliet en geschonken door zijn weduwe.

Het is een bonte verzameling die varieert van een reclamekaart van G. Molsbergen, Vleeschhouwerij aan de Lange Viestraat uit het begin van de 20ste eeuw tot een etiket van broodfabriek LUBO uit 1950.

De Maliebaan stroomde op 11 mei 1941 vol voor de verjaardag van NSB-leider Anton Mussert. Foto: Het Utrechts Archief

De nieuwe aanwinsten die zijn te zien op de tentoonstelling Utrechts Nieuwste! komen niet alleen uit lang vervlogen tijden. Van TivoliVredenburg kreeg Het Utrechts Archief een aantal protestborden, die begin juni 2020 mee werden gedragen tijdens een grote demonstratie op het Jaarbeursplein tegen racisme. Na afloop van de Black Lives Matter-demonstratie werden de borden tegen de gevel van het muziekpaleis gezet. Medewerkers van TivoliVredenburg verzamelden de borden omdat ze de boodschap door wilden geven. Het archief neemt ze op in de collectie omdat de demonstratie een belangrijke moment was in de recente geschiedenis van Utrecht.

Portemonnee

Het merendeel van de nieuwe aanwinsten is geschonken. Archieven zijn over het algemeen terughoudend om de portemonnee te trekken, omdat ze geen markt voor archiefmateriaal willen creëren. Het werkt ook prijsopdrijvend als er wordt betaald, is de gedachte. Het Utrechts Archief betaalt bij uitzondering voor beeldmateriaal, zoals foto's en tekeningen. "We doen dat alleen om een gat in onze collectie op te vullen", zegt Auée.

Zo toog collectiebeheerder Victor Lansink naar de veiling van de nalatenschap van Fernando de Soeten. De in 2020 overleden Utrechter De Soeten was de grootste verzamelaar van materiaal van de fascistische Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). "Hoewel partijleider Anton Mussert zijn hoofdkantoor aan de Maliebaan had en de partij een vrij grote aanhang had in Utrecht, beschikken wij over relatief weinig materiaal van de NSB", zegt Lansink.

De collectiebeheerder kocht - voor hoeveel geld wil hij niet kwijt - een paar grote foto's en honderden contactafdrukken van foto's van de beweging die heulde met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om propagandamateriaal gemaakt door de Fotodienst van de NSB. Op een van de foto's heeft zich een grote menigte verzameld op de Maliebaan voor de verjaardag van Mussert.