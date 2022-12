600.000 kilo aan ijs transformeren kunstenaars tot van alles en nog wat voor het IJsbeelden Festival in Zwolle. In een grote tent staan ze al dagen in de vrieskou te werken: de temperatuur is ver onder 0 graden Celsius. Maar met de stijgende energiekosten is dat een enorme worsteling. Hoe houden ze de kosten laag? 'Ik heb sterk afgewogen het niet door te laten gaan dit jaar.'

Diep in zijn jas gedoken staat Eric Broekaart uit Steenwijk naast een enorm ijssculptuur van een olifant. Nu zijn nog vooral de contouren van het dier zichtbaar, maar het ijs krijgt steeds meer vorm. Een kunstenaar schaaft het geconcentreerd bij, beitelt stukken weg. Even verderop zet een vrouw haar kettingzaag in een blok ijs: kleine scherven vliegen alle kanten op. "Ja, het is hier flink koud. Min 10", vertelt Broekaart. "Anders blijft het ijs natuurlijk niet goed."

Bijna niet doorgegaan

Broekaart is de organisator van het IJsbeelden Festival in Zwolle. Na twee jaar gaat dat evenement eindelijk weer door. Vanaf 17 december kunnen bezoekers de ijskoude tent bij de IJsselhallen inlopen om een rondje over de wereld te wandelen. Het thema is 'What a Wonderful World', met ijssculpturen van Chinese tempels, Romeinse David-beelden, de Braziliaanse Christus de Verlosser...

Toepasselijk: ruim veertig carvers (beeldhouwers) van twaalf verschillende nationaliteiten maken de beelden. "Hij komt uit New York", wijst Broekaart een man aan die bezig is het hoofd van een vrouw bij te schaven. Ook noemt hij Polen, Estland en Suriname als nationaliteiten van ijskunstenaars.

Toch ging er nog bijna een streep door het evenement, vertelt hij. "Ik heb sterk afgewogen het niet door te laten gaan dit jaar. Het was echt heel lastig. We begonnen nog met corona, maar dat viel nog mee. Toen kwam de energiecrisis, en toen kwam óók nog de inflatie eroverheen. Ik heb heel erg getwijfeld. Ik kwam er niet uit, en toen heb ik toch maar gezegd: 'We doen het gewoon'."

Diepvrieskist

Vanwege de inflatie en vooral de enorme energiekosten is de prijs voor een kaartje iets hoger dan in 2019: 16,25 euro, in plaats van 14,50. Dat geldt als je het ticket online koopt, want aan de deur is het iets prijziger. Om de energiekosten enigszins te dempen, heeft het festival wel flink maatregelen genomen. "We gebruiken geen aggregaten, maar groene stroom, afgetapt van de IJsselhallen", vertelt Broekaart, wandelend langs kolossale geschaafde ijsblokken die samen het Colosseum vormen.

"En de hal houden we koud door middel van 'chillers' (een vorm van airconditioning die ruimtes koelt door middel van water, red.). Het is even flink stoken in het begin, maar als de hal eenmaal koud is, is het één grote diepvrieskist en blijft het koud. Dat komt vooral omdat we werken met dubbele isolatie." Bovendien gebruiken ze dit jaar andere chillers. "Die waren voorheen wat groter." En gebruikten dus meer stroom.

Regenwater

Ook nieuw: acht speciale sensoren die de temperatuur in de hal in de gaten houden. "Daardoor hebben we daar dag en nacht zicht op. Waar nodig schalen we gelijk af. We hebben zelfs een speciale koelspecialist in de arm genomen, en houden ook in de gaten hoeveel mensen er naar binnen gaan. Mensen zijn kacheltjes, dus die maken het dan weer warmer."

Maar niet alleen over de tent, ook over het ijs is nagedacht. Ook dat is relatief duurzaam. De 600.000 kilo aan ijs die de kunstenaars bewerken, worden allemaal teruggegeven aan de natuur. "Het is gemaakt van regenwater, dus dat gaat heel gemakkelijk. We dumpen het in de hoek van een parkeerplaats, en dan drupt het zo weg. Binnen twee of drie weken is het dan weg. Zo is het helemaal circulair."

Nieuwe tent

Maar Broekaart is aan het kijken hoe het allemaal nog groener kan. Hij is naar buiten gewandeld, wijst naar de grote, witte tent. Nu nog zonder zonnepanelen, maar dat ziet hij in de toekomst graag anders. "Zeker met de huidige energieprijzen loont het om te kijken hoe het nog duurzamer kan. We zitten momenteel aan de tekentafel voor een nieuwe hal, met zonnecollectoren. En nog beter geïsoleerd."

Niet meer in Zwolle?

De eerste schetsen liggen al, want deze tent verkopen ze na dit jaar. "We moeten namelijk weg van deze locatie." De evenementenlocatie bij de IJsselhallen maakt plaats voor woningbouw. Waar het festival de aankomende jaren zal worden gehouden, is nog onbekend.

"Ik zie nog niet zo 1-2-3 voor me dat we weer in Zwolle gaan staan", zegt de organisator daarover. Er is nog geen nieuwe locatie in Zwolle in zicht, en de tijd begint voor Broekaart enigszins te dringen. "Want we moeten maanden van tevoren beginnen met voorbereiden."

Jassen voor Oekraïne

Het IJsbeelden Festival roept bezoekers op om 'de zolderkast leeg te halen en winterjassen mee te nemen, of om hun eigen winterjas na afloop achter te laten op het evenement'. Dit om winterjassen in te zamelen voor Oekraïne, waar mensen de warme jassen hard nodig hebben. Organisator Eric Broekaart: "Stel dat één op de tien bezoekers een gebruikte jas doneert, dan wordt het al een enorm succesvolle actie."