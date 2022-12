De feestdagen staan voor de deur. Of je nu een klein gezelschap ontvangt of een iets groter gezelschap, je wilt een zo goed mogelijke gastheer of -vrouw zijn. Dit kunnen we leren van de pro’s en de wetenschap.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het is heel plezierig een huis vol gasten te hebben en ze eens écht te verwennen", schreef Maria Paola Amendola in 1986 in het boekje De perfecte gastvrouw. "Een goede gastvrouw moet niet alleen over organisatietalent beschikken, maar ook de kleine handigheidjes kennen die een simpele uitnodiging doen uitgroeien tot een bijzondere belevenis."

Het boekje behandelt ouderwetse tafelschikkingen, archaïsche etiquetten en ingewikkelde gerechten, maar de onderliggende boodschap klopt nog steeds: als de ‘host’ van een diner of feest heb je grote invloed op het verloop van de avond en de details doen ertoe. Max Oude Veldhuis van restaurant Bougainville won eind november de Nationale Hennessy Gastvrijheidsprijs – een prijs die het belang van een goede host op de restaurantbeleving onderstreept. Volgens hem kun je het eten en de omgeving waarin je het eet niet los van elkaar zien. "Hetzelfde gerecht kan op een plek waar de muziek te hard staat en de mensen onaardig zijn minder goed smaken. Terwijl je er in een prettige omgeving meer van geniet."

Ontvangst

Oude Veldhuis benadrukt het belang van het ontvangstmoment voor het verloop van de avond. "Sommige gasten kunnen bij aankomst nog wat gespannen zijn of met hun hoofd nog bij de drukke dag zijn. Ik probeer gasten meestal eerst op hun gemak te stellen, bijvoorbeeld met een grapje dat bij de situatie past." De wetenschap ondersteunt dit gegeven. Het Amerikaanse tijdschrift Popular Science (ook wel PopSci) wijdde deze maand een artikel aan wetenschappelijke onderzoeken die je kunnen helpen om een onvergetelijke avond te organiseren. Voedselwetenschapper Charles Spence, auteur van het boek Gastrofysica, zegt hierin dat met een fijn ontvangstmoment een mentale barrière wordt opgeworpen waarmee de beslommeringen van de dag worden achtergelaten. Hij noemt dit een ‘mentale mondreiniger’, omdat het eten beter smaakt als het hoofd leeg is. Dit kan ook door de avond te beginnen met een spelletje, of door de verrassing van een bijzonder aangeklede ruimte.

Spence wijst op de grote invloed van het brein op smaak. "Onze hersenen hebben al een oordeel voordat we het eten hebben geproefd." Je kunt dus mindfucks gebruiken om eten beter te laten smaken. Kies bijvoorbeeld borden in een kleur die contrasterend is met het voedsel. Uit onderzoek blijkt dat (donkere) chocolade zoeter smaakt als het op een wit bord wordt gepresenteerd. Maar ook het licht in de ruimte (dim het licht), de zwaarte van het bestek (zwaarder is beter) en het fysieke comfort van de gasten heeft invloed op de smaakbeleving (laat je gasten niet staand eten, geef ze bewegingsruimte). En geef je gerechten mooie namen, dan smaakt het ook beter. Wijn smaakt volgens onderzoek beter als je laat doorschemeren dat het een dure wijn is.

Beef Wellington

Kok en schrijfster Yvette van Boven vindt niet dat je ingewikkelde gerechten op tafel moet zetten. "Maak vooral iets dat je vaker hebt gemaakt en wat je goed kan. Door een beetje je best te doen in de keuken laat je zien dat je de gasten de moeite waard vindt, maar maak vooral niet iets waardoor je op de avond zelf huilend van de stress in de keuken staat. Ga vooral niet voor de eerste keer een Beef Wellington uitproberen."

Van Boven is een enorme planner, zodat ze het eten op de avond zelf alleen nog maar hoeft op te warmen. "Hiermee voorkom je dat je nog in de keuken staat te zwoegen als de gasten arriveren en je ze moet toeroepen: ‘pak zelf maar even je drankje’. Als je zelf niet gezellig en ontspannen bent, geef je je gasten het gevoel dat ze te veel zijn. Dat moet je te allen tijde voorkomen", zegt Van Boven.