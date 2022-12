Een flinke wachtlijst heeft woonwagenkamp Beukbergen in Huis ter Heide inmiddels. 'Iedereen wil hier wel wonen', was dan ook de boodschap vol trots en tevredenheid die bewoners vandaag overbrachten aan koning Willem-Alexander. Al is er nog één grote wens. En misschien dat koninklijk bezoek daarvoor iets kan betekenen, is de stille hoop.

Bewoners van het grootste woonwagenkamp van Nederland zijn het intussen welhaast gewend, een koninklijk bezoek. "Het was al de tweede keer dat hij hier kwam koffiedrinken, is dat niet frappant?" zegt Annie Gerrits (88), die gisteravond pas hoorde van het verrassingsbezoek aan haar knusse woonwagen. Annie is de oudste op het kamp. "Ga maar lekker in die luie stoel zitten'', zei ik tegen hem", vertelt ze.

Want was het in 2017 nog het verzoek van burgemeester Koos Janssen om toch eens te komen kijken op die bijzondere plek in de gemeente Zeist; dit keer was het de koning zelf die belangstellend aan de telefoon hing om een bezoekje in te plannen: benieuwd naar hoe het Beukbergen in de tussentijd was vergaan.

Villadorpje

Want wat ooit 'een gallisch dorpje was, waar het niet geweldig was', zoals de majesteit zich het herinnerde van een paar decennia geleden, is Beukbergen inmiddels welhaast veranderd in een klein villadorpje. "Zeist is tegendraads geweest. We hebben het hier niet kleiner gemaakt, maar groter", vertelde de burgemeester.

Alle voorzieningen werden vernieuwd. En het kamp werd uitgebreid van 166 naar 220 staanplaatsen. "Oude wagens zijn vervangen door stenen woonwagens en koop- en huurwoningen. Wonen en werken werd uit elkaar gehaald; bedrijvigheid is verplaatst naar bedrijfsterreinen", vertellen leden van het kampbestuur de koning. "We hebben meer ruimte om de deur."

En over die ontwikkeling is écht niets dan goeds te vertellen, benadrukken ze. Familieleden en kinderen stonden jarenlang op de wachtlijst voor een plekje. Nu kwam er eindelijk plek voor ze in de mengeling van woningen en woonwagens. "Er is wel een wachtlijst met zo'n honderd mensen erop", vertelt voorzitter Franca Vos. "Maar dat zijn vooral mensen van buiten. Tot nu toe heeft niemand van hen een plek gekregen. Het is toch zo dat kinderen die hier geboren zijn, voorrang hebben."

Financiële steun

Mooi, schoon en opgeruimd is Beukbergen vandaag de dag, vinden bewoners. En dat wordt soms met jaloerse blikken bekeken vanuit andere plekken in Nederland. Al is er één grote wens. "Zorgwoningen, zodat bewoners hier kunnen blijven als ze ouder worden", vertelt Vos aan Willem-Alexander. Gesprekken lopen met relevante organisaties. "We hebben alleen nog financiële steun nodig", zegt ze. "Oh, is dat alles?" reageert Willem-Alexander lachend.

Bewoonster Gerrits kan zich geen andere plek voorstellen dan Beukbergen. "Ik woon hier al mijn hele leven", vertelt ze in haar met glazen beelden gedecoreerde en met zwierige gordijnen omzoomde woonwagen. "Toen ik jong was trok ik 's zomers met mijn ouders mee met de kermis, maar in de winter kwamen we hier altijd terug."

Ruim 150 bewoners hebben net als Gerrits een lange geschiedenis op het kamp; ze zijn allemaal 65+. Vos hoopt van harte dat het bezoek van de koning iets kan betekenen voor de wens om hen op Beukbergen te houden als de jaren hun tol gaan eisen. Tijdens een slotbezoekje aan haar nieuw gebouwde 'paleisje' heeft ze dat nog eens duidelijk gemaakt.