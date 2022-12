Gokaanbieders moeten hun preventietaak serieuzer nemen, anders dreigt er een nieuwe generatie gokverslaafden te ontstaan. Daarvoor waarschuwt het expertisecentrum voor gokverslaving Slicks. 'De technologie is zo ontwikkeld dat mensen zo lang mogelijk doorgaan.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is een optelsom van verschillende ontwikkelingen die maken dat het gokken nog meer binnen handbereik is dan een paar jaar geleden, zegt Frank Woltinge, van huis uit psycholoog, van het Amsterdamse expertisecentrum voor gokverslaving Slicks. Hij somt op: sinds 1 oktober 2021 is het online gokken in Nederland legaal voor aanbieders met een vergunning. Maar ook online games bieden vaker gokelementen in hun spellen, er zijn reclames die op een jonge doelgroep zijn gericht en er is veel meer en diverser aanbod vanuit de kansspelindustrie. "In Amsterdam heb je daarbij ook nog de casino's en gokhallen. Dit is een risico voor de volksgezondheid."

Donderdag houdt Slicks samen met Cliëntenbelang en de gemeente het Amsterdam Gambling & Awareness Congres. Om verslavingen te voorkomen legt de overheid gokaanbieders weliswaar een zorgplicht op, maar hoe dit preventiebeleid wordt ingevuld mogen ze voor een groot deel zelf invullen, zegt Woltinge. Verslavingsklinieken, waaronder Jellinek, waarschuwden al eerder dat de branche onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om problematisch gokken te voorkomen. Uit onderzoek van onderzoeksplatform Pointer bleek in mei al dat online gokkers tienduizenden euro's kunnen verliezen zonder dat de gokaanbieders ingrijpen.

Perverse prikkel

Woltinge: "Zolang die vrijheid er is zullen de gokbedrijven de grootst mogelijke ruimte innemen om nieuwe klanten aan te trekken en te behouden." Waar ook een perverse prikkel in zit, zegt Woltinge, is dat mensen met problematisch gokgedrag juist de lucratiefste klanten zijn voor een gokaanbieder. "Er wordt gezegd: nu moeten héél veel mensen een beetje gaan gokken. Ik denk dan: dat kan niet uit. Bovendien is er altijd een groep die wél verslaafd raakt of in andere problemen komt. Goktechnologie is zo ontwikkeld dat mensen zo lang mogelijk door gokken. Verslaving is daar een logisch gevolg van."

Het online gokken is nu ruim een jaar legaal en er zijn nu al 1,3 miljoen accounts aangemaakt. Gemiddeld verliezen de gebruikers maandelijks 153 euro per account. Actuele cijfers ontbreken, maar volgens schattingen is circa 5 procent van de gokkers een problematische gokker.

Met Slicks werkte GroenLinks aan een initiatiefvoorstel dat woensdag wordt ingediend. GroenLinksraadslid Jenneke van Pijpen vindt dat het gokken een plek moet krijgen in het publieke gezondheidsbeleid, net als drugs, roken en alcohol. De gemeente zou dan actief met andere partijen aan preventie moeten gaan werken. "Als er meer kennis op dit vlak is - bijvoorbeeld bij de Buurtteams en schuldhulpverleners - dan komt er meer alertheid en kan er sneller worden ingegrepen."

Reclame

De Kansspelautoriteit moet geregeld optreden omdat gokaanbieders over hun grenzen gaan. Onlangs tikte de autoriteit BetCity en Toto Online op de vingers omdat ze tegen de regels in adverteerden op een website voor voetbalpools. Ook kreeg de Toto in november een boete van 400.000 euro, omdat het reclame naar jongvolwassenen had gestuurd.

Het gebruik van BN'ers in gokreclames is al verboden en vanaf 1 januari mogen online gokaanbieders helemaal geen reclame meer maken op televisie, radio en in publieke binnen- en buitenruimtes. Woltinge: "Voor mijn gevoel wordt er nu met nieuw beleid rondom het online gokken geëxperimenteerd en in de tussentijd wordt er aan de knoppen gedraaid, maar kunnen wel heel veel nieuwe gokkers in de problemen raken."

Edwin Groothuis is met zijn 33 jaar nog helemaal niet zo oud, maar hij worstelt al ruim de helft van zijn leven met een gokverslaving. Het zaadje is geplant toen hij ongeveer veertien jaar oud was, rekent hij terug. "Het begon met pokeren aan de keukentafel voor een paar euro. Het gokken en kansberekenen spraken me aan. Het geld ook, al speelde dat in het begin een minder grote rol."

Groothuis, ervaringsdeskundige en projectmanager bij Slicks, is 21 maanden vrij van gokken, drugs en drank. Hij blikt terug op een bewogen leven en wil met zijn verhaal anderen waarschuwen. "Als ik er één iemand mee help, dan is dat het al waard." Hij zit aan een tafel in het inloophuis aan de MT Lincolnweg in Noord, een nieuwe plek in de stad waar mensen met (symptomen van) een gokverslaving naar binnen kunnen wandelen voor informatie, hulp of een goed gesprek.

Toen hij veertien, vijftien jaar was, keek Groothuis vaak naar pokerprogramma's op televisie. Daar zag hij hoe mensen enorme bedragen wonnen. Hij zag ook hoe een vriend via de internationale goksite Pokerstars flinke bedragen binnenharkte. "Ik dacht: ik kan goed kansen berekenen. Ik kan hier dus goed in worden." Hij had een diepe overtuiging dat hij het spelletje beter zou gaan beheersen dan anderen, en dus zou gaan winnen.

Het ging van kwaad tot erger. Hij ontdekte het online gokken en raakte daar dusdanig aan verslingerd dat hij vaak nachten doorhaalde. Dat deed hij boven op zijn jongenskamer. Stiekem. Zijn ouders hadden niks door. "Soms had ik twintig online pokertafels openstaan, waar ik veel geld had ingezet, maar als ik mijn vader de trap op hoorde lopen, klikte ik snel een tafel aan waarop ik voor vijf euro speelde. Daar kon ik me mooi achter verschuilen. Mijn ouders wisten dat ik online gokte, maar ze hebben nooit in de gaten gehad voor hoeveel. Ze wisten niet hoe erg het was." Hij sliep niet, spijbelde en alleen het gokken telde nog.

Als croupier werken

Groothuis ging van de havo, naar vmbo-t, naar vmbo-kader. Hij werd thuis tegendraads, loog tegen zijn ouders en toen hij stiekem zijn spaarrekening plunderde om ermee te gaan gokken, waren zijn ouders hem zo langzamerhand zat. "Op mijn zeventiende vroegen mijn ouders om het huis uit te gaan. Mijn spullen stonden al klaar. Ik kreeg duizenden euro's van een andere spaarrekening mee om een nieuwe start te maken, maar dat geld joeg ik er doorheen in de kroeg en het casino."

Hij ging als croupier in een illegaal casino ergens in het land werken, haalde daar enorme fooien op en werkte er aan zijn vaardigheden, bijvoorbeeld nog beter letten op iemands kleinste gezichtsuitdrukkingen als hij tijdens het pokeren aan het bluffen was. Groothuis dacht dat hij beter en beter werd. Die overtuiging hield hem draaiende. Goede avonden waren er zéker ook. Dan ging de opbrengst naar kleding van Louis Vuitton of Gucci. "Tijdens een avondje stappen kon ik duizenden euro's uitgeven. Ik keek op naar jongens met veel geld en wilde dat anderen ook zo naar mij keken."

Het was zijn excessieve cokegebruik dat hem uiteindelijk op zijn 28ste naar de afkickkliniek dreef. "Ik zat daar voor al mijn verslavingen. Maar het verschil is: met drugs en drank moet je cold turkey stoppen, maar je kan in je hoofd altijd blijven gokken. Ik gokte op alles: bijvoorbeeld in welke minuut ik aan het woord zou komen in het groepsgesprek."