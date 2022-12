Marokko strijdt woensdag met huidig wereldkampioen Frankrijk om een plek in de finale van het WK voetbal. De steun van fans in Amsterdam neemt alleen maar toe: 'We hebben Spanje en Portugal al verslagen, dus waarom zou Frankrijk niet kunnen?'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hasan Benhammou (42) werkt bij Bakkerij Metalsa in Osdorp. Terwijl hij de stokbroden uit de oven haalt, vertelt hij over zijn verwachtingen voor de wedstrijd.

"Ik hoop natuurlijk dat Marokko wint, maar ik durf echt nog geen voorspellingen te doen over de uitslag. Mijn gevoel zegt dat het penalty's worden en met penalty's kun je het nooit zeggen. Ik ben behoorlijk verrast dat Marokko het zo goed doet op het WK."

"De spelers zijn allemaal Marokkaans, maar sommigen zijn in Europa geboren en opgegroeid, in heel verschillende culturen. Het verbaast me dat ze desondanks, gelukkig, zo goed met elkaar kunnen opschieten. De jongens die in Europa opgroeiden, hebben nu natuurlijk wel baat bij het feit dat ze in goede jeugdopleidingen hebben gezeten. Die spelers zijn daardoor veel beter geworden."

"Ik ga, net zoals de afgelopen wedstrijden, thuis kijken met mijn gezin. En wat de uitslag ook moge zijn, donderdag sta ik weer vroeg in de bakkerij."

Foto: JENNIFER GIJRATH

Badar Morabet (52) runt Eetcafé Tetouan aan het Dijkgraafplein in Osdorp. Met Appie (71) en Mohamed (46), die daar koffiedrinken, leeft hij tussen de Marokkaanse vlaggen en voetbalshirts naar de wedstrijd toe.

Badar: "Iedereen kijkt naar de wedstrijden en na afloop barsten er spontaan feesten los op straat. Natuurlijk zijn er altijd een paar mensen die voor problemen zorgen, maar dat is een minderheid. Ik ben wel teleurgesteld dat de gemeente Amsterdam geen grote schermen heeft neergezet op sommige pleinen."

"Ik weet zeker dat mensen ondanks de kou waren komen kijken. Maar ook zonder de schermen is het prachtig om te zien dat niet alleen Marokkanen achter het team staan. Ook veel Nederlanders en mensen met een andere Arabische of Afrikaanse achtergrond steunen nu Marokko. Die connectie voor Nederlanders zonder Marokkaanse achtergrond komt ook doordat jongens als Ziyech en Amrabat uit Flevoland en Utrecht komen."

Mohamed: "Ik denk dat het café woensdagavond weer bomvol staat. Ik kom de wedstrijd ook hier kijken." Appie vertelt dat hij thuis in Sloterdijk met zijn zoon en vrouw gaat kijken. "Maar zondag tijdens de finale ben ik er absoluut bij."

Kamal Elbaze (50) van kledingzaak Yasmina Foto: JENNIFER GIJRATH

Op Tussen Meer in Osdorp runt Kamal Elbaze (50) kledingzaak Yasmina. Medewerkster Nora (20) wil niet op de foto maar kijkt wel voetbal. 'Sinds de achtste finale tegen Spanje zijn de shirts van het Marokkaanse elftal elke dag uitverkocht.'

Nora: "Ik moet eerlijk bekennen dat ik hiervoor eigenlijk nooit voetbal keek en ik vind het nog steeds geen bijzonder leuke sport. Het gaat mij meer om het feit dat we er samen voor kunnen gaan zitten. Mijn vader keek hiervoor meestal in zijn eentje voetbal, terwijl m'n moeder haar serie keek en ik iets anders deed. Nu zitten we allemaal samen voor de televisie."

"Ik merk ook dat het succes van Marokko niet alleen een verbindende werking heeft op de Marokkaanse gemeenschap. Afgelopen zaterdag kwam hier een man binnen die getrouwd was met een Braziliaanse. Zowel Nederland als Brazilië was de dag ervoor uitgeschakeld, dus nu kwam hij langs om een voetbalshirt van Marokko te kopen."

"Veel mensen hier in de buurt, en ikzelf ook, zijn het meest fan van de spelers die in Nederland zijn opgegroeid. Omdat je een erg vergelijkbare achtergrond hebt, voel je met die jongens wel een hele sterke connectie."

Kamal: "Ik verwacht dat Marokko Frankrijk met 2-1 zal verslaan. Ik denk dat het een wedstrijd tussen vrienden zal worden. Niet zoals Nederland-Argentinië. Veel spelers kennen elkaar van clubs of uit competities, dus ik hoop dat dat een positieve invloed zal hebben op de sfeer op het veld."