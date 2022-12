Voor haar pionierswerk op het snijvlak van erfgoed en participatie ontvangt May al-Ibrashy een Prins Claus Impact Award.

Ingekapseld in de Egyptische miljoenenstad Caïro ligt de eeuwenoude begraafplaats al-Qarafa, beter bekend als de City of the Dead. "Ik hou niet van die benaming", zegt de uit Caïro afkomstige architect May al-Ibrashy. Ze legt uit dat het juist een levendig gebied is, dat gestaag is meegegroeid met de stad, en waar mensen op en om monumentale graftombes woonverblijven en ruimten voor religieus onderwijs bouwden.

Maar nu wil de overheid de bebouwing slopen om er autowegen en flats te realiseren, wat al op meer plaatsen gebeurt. Al-Ibrashy verzet zich daartegen en boekt stapsgewijs succes. Door stadgenoten mee te nemen en hen de waarde van de (religieuze) architectuur te laten ervaren, betrekt ze hen bij het behoud van gebouwen. Zo werd het duizend jaar oude mausoleum van Muhammad ibn Idris al-Shafi, grondlegger van een van de vier riten van het soennisme, gerestaureerd, en een bezoekerscentrum gerealiseerd vanwaaruit bewoners in de toekomst rondleidingen geven.

Voor haar 'baanbrekende werk met cultureel erfgoed, werkend vanuit de aanname dat erfgoed uiteindelijk over mensen gaat' heeft Al-Ibrashy een van de zes Prins Claus Impact Awards 2022 ontvangen. De jury schrijft dat zij 'een belangrijk tegengeluid [heeft] gecreëerd tegen de focus van de huidige regering op stadsuitbreiding en -vernieuwing, en een nieuw gevoel van hoop en trots bij de gemeenschappen waarmee zij werkt'.

De Imam al-Shafi-moskee. Foto: Athar Lina

Haar initiatieven zijn ook interessant voor Nederland: tweederde van onze huidige bouwopgave betreft immers renovaties en transformaties, waarbij steeds meer steden zoeken naar een 'inclusieve' aanpak die burgers zeggenschap geeft over hun leefomgeving. "Er valt veel te leren van professionals die werken in de Global South", zegt Al-Ibrashy in Amsterdam, waar ze de prijs krijgt uitgereikt. "Juist omdat wij moeten dealen met extreme situaties, zoals een heet klimaat, ontwikkelen we snel nieuwe methodes; nu is het zaak om die breder toe te passen."

Haar passie voor erfgoed ontstond toen ze als kind met haar familie het middeleeuwse Khalifa-district bezocht, waar tijdens heiligenfeesten Egyptenaren uit alle windstreken hun tenten opzetten, zingen en eten bereiden, in een decor van historische gebouwen. "Ik werd verliefd op die stad."

Na een studie architectuur vertrok ze naar Londen voor een vervolgopleiding in archeologie en kunstgeschiedenis. "Terug in Khalifa viel me op dat de band tussen bewoners en hun erfgoed zwak was, het gevoel van eigenaarschap was hen ontnomen. Egypte volgt de Europese trend om gebouwen in hun oorspronkelijke staat te conserveren, als een architectonisch 'object' waar je niet aan mag komen. De verbinding met bewoners wordt hersteld als zij profiteren van de herontwikkeling, op economisch, sociaal en spiritueel gebied."

De al-Hattaba-tuin. Foto: Athar Lina

Ziedaar de missie van het 'Megawra - Built Environment Collective' dat ze in 2012 oprichtte, een samenwerkingsverband tussen een architectenbureau en een ngo. Anders dan in Nederland, waar burgerparticipatie meestal pas begint als er eenmaal een bouwplan ligt, investeerde Al-Ibrashy de eerste zes maanden in gesprekken met de gemeenschap, lokale overheden en erfgoedspecialisten. Aan de hand van casussen testte ze hoe je tot consensus kunt komen, bijvoorbeeld over de bouw van een kiosk pal voor een monument.

"Wij zijn er niet op uit om 'bewustzijn te creëren', want mensen kennen hun eigen geschiedenis. De gesprekken die we voeren, draaien om het bijeenbrengen van bewoners, ervaringsdeskundigen en professionals." Ze merkt op dat erfgoedstudies vaak worden benaderd als een 'intellectuele oefening', waarbij onderzoekers bewoners 'gebruiken' om informatie te vergaren, maar er niets aan de buurt verandert - met alle teleurstelling van dien. "Wij zien het als onze taak om iets terug te doen."

Naast haar kantoor realiseerde Al-Ibrashy ruimte voor (jongeren)activiteiten en een atelier waar vrouwen kunnen handwerken. Onderwijs over erfgoed benut ze om kinderen beter te leren lezen en rekenen. Zo bestuderen ze de geometrie van een koepel, en de verhouding water-aarde om leemstuc te maken. Samen met de gemeenschap heeft ze inmiddels vijf historische gebouwen gerestaureerd.

Restauratiewerkzaamheden aan de Imam al-Shafi-moskee. Foto: Athar Lina

Onderzoek naar schade aan panden door grondwater (weggelekt uit waterleidingen) leidde tot nieuwe activiteiten. "Omdat het leidingnetwerk niet op korte termijn wordt gerepareerd, bedachten we om het lekwater op te vangen en te gebruiken voor bewatering van een park dat we zelf hebben aangelegd. Daarnaast hebben we een systeem opgezet om biologisch afval te verzamelen en composteren, voor bemesting van de nieuwe groenvoorzieningen. Dat doen we samen met de gemeenschap, voor wie we workshops tuinieren en compost maken organiseren."

Het waardevolst aan haar werkt vindt ze de positieve verandering die ze bij bewoners ziet. "Ik herinner me twee meisjes uit ons tienerprogramma, ze waren zó verlegen. Drie jaar later hoor ik ze voortdurend kletsen, schrijft een van hen gedichten en wil de ander modeontwerper worden."

Om de vrouwen mee te krijgen bleek lastiger, maar op een dag kwam een groepje naar haar toe met de vraag of ze lessen in de koran kon organiseren. "We namen ze mee naar het gerestaureerde mausoleum op de begraafplaats, waar ik vertelde over de geschiedenis van het gebouw en een altaar dat we bij een uitgraving ontdekten. Ze snapten het niet alleen, ze verslonden de informatie. Dat was een geweldige ervaring die me eraan herinnerde dat ons vak draait om kennisuitwisseling, en wederzijds respect."

Erfgoedonderwijs in Caïro. Foto: Athar Lina

